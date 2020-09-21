Все жители обрушившегося в прошлом году дома в Дрогобыче получили компенсацию, всего выплатили 40,4 млн грн, - Львовская ОГА

Всем семьям, которые нуждались приобретение жилья и отселении из аварийного жилого дома №101/1 по ул. Михаила Грушевского в Дрогобыче, в полном объеме выплатили денежную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.

В результате обвала подъезда жилого дома 28 августа 2019 года без крова осталась 91 человек, 59 семей. Общая площадь разрушенного жилья составляла 2,5 тыс м2.

1 апреля 2020 года для приобретения жилья жителям Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета Львовской облгосадминистрации 40,7 млн грн, из расчета рыночной стоимости 16 тыс. грн. за квадратный метр.

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9 апреля председатель Львовской ОГА Максим Козицкий подписал распоряжение о распределении этих средств. Поэтому исполнительный комитет Дрогобычского городского совета начал процесс целевого и эффективного их использования. Жители имели возможность покупать жилье большей площади и доплачивать разницу за квадратные метры. Сумма доплат составила 1,4 млн грн.

Исполком Дрогобычского горсовета использовал 40,4 млн грн средств резервного фонда госбюджета. 305 тыс. грн остатка вернут в государственный бюджет Украины.

"Закупка квартир или выделение средств семьям проводилось поэтапно. На сегодня все семьи получили компенсацию", - отмечается в сообщении.

Напомним, 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. В результате происшествия погибли восемь человек, еще семеро были травмированы.

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Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен. Полиция задержала двух работников ЖЭКа. Причиной обрушения дома назвали разрушение средней несущей стены подвала.

В июле 2020 года завершено досудебное расследование по делу. Перед судом предстанут двое коммунальщиков.