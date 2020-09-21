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Новости Газовая война
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"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через нашу ГТС в октябре, - "Нафтогаз"

ПАО "Газпром" (РФ) заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник вечером.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. По итогам торгов "Нафтогазу" распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита Газпрома.

"Такие мощности Газпром оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогазу, так и Оператору ГТС Украины. Услуги будут оплачены Газпромом дополнительно к основному транзитному договору", - отмечают в НАК.

"Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос как Газпрома, так и других пользователей, в части услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", – отметил первый замглавы НАК Сергей Перелома.

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Автор: 

Нафтогаз (3114) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+7
Обосрались скрепные с СП2, спасибо американцам за помощ!
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21.09.2020 21:02
+5
Звучит, как реквием по СП-2
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21.09.2020 20:12
+5
Откажемся транспортировать, рашке никто препятствовать в достройке сп2 не будет, чем это грозит думаю понятно.....
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21.09.2020 20:18
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Звучит, как реквием по СП-2
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21.09.2020 20:12 Ответить
Звучить як сезонне зменшення температури, та відповідно збільшення попиту на газ.
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21.09.2020 20:14 Ответить
тобто, що взамін? А воювали проти Північного-2 чому? Може тому щоб Європа залежала від нашого транзиту/
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21.09.2020 20:20 Ответить
Так і є!
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21.09.2020 20:23 Ответить
Якши!
Звучит как "танцы на костях" СП-2, Гаспрома и всей рашки
Алилулья ! 😂
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21.09.2020 20:26 Ответить
А в листопаді буде ще більше. А у грудні ще більше аніж в листопаді. І все це завдяки найвеличнішому!
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21.09.2020 20:12 Ответить
Позорище... Крым забрали, на Донбассе хозяйничают, а эти с ними торгуют...
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21.09.2020 20:13 Ответить
Откажемся транспортировать, рашке никто препятствовать в достройке сп2 не будет, чем это грозит думаю понятно.....
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21.09.2020 20:18 Ответить
Конечно понятно - перестанем транспортировать газ. Те же яйца, вид сбоку (с)
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21.09.2020 20:29 Ответить
Его и так достроят...
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22.09.2020 13:05 Ответить
Не тупи,если Украина не пустит газ,у кацапов и европы будет мотивация для продавливания достройки СП2.
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21.09.2020 21:04 Ответить
А они разве не покупают нефть и газ (и еще много чего) у рашки?
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22.09.2020 13:06 Ответить
Газпромовская "дипломатия" работает? То то и с исками против данной конторы затихли. Что там по крымскому имуществу и по нашим нефтегазовым запасам в Чёрном море?
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21.09.2020 20:15 Ответить
Тьфу ты. А я ведь поверил, что у рашки никто газ не уже покупает.
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21.09.2020 20:18 Ответить
вопрос не в том,покупать или нет...вопрос в том,чтоб быковатого продавца на бутылку посадить
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21.09.2020 21:12 Ответить
Кобелеву ще мільон$$ мамці в USA!!))
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21.09.2020 20:19 Ответить
Кажуть, що якийсь дурачок росії простив борг в 12 мільярдів, хто це, не знаєте?
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21.09.2020 20:24 Ответить
та и на здоровье .то ж какцапские деньги.
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21.09.2020 21:10 Ответить
СП-2 "йок", однако ! 😂
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21.09.2020 20:19 Ответить
А Крым когда Московия вернёт Украине?
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21.09.2020 20:22 Ответить
Когда допьют свою мочу, тогда и вернут 😂
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21.09.2020 20:27 Ответить
А у кого війна?. Ось вам. Як і було. Все йде по своїх потоках.
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21.09.2020 20:31 Ответить
Україна з задоволенням прокачає газ окупанта
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21.09.2020 20:35 Ответить
не Україна,а її "еліта"...
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21.09.2020 21:12 Ответить
Обосрались скрепные с СП2, спасибо американцам за помощ!
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21.09.2020 21:02 Ответить
Тільки на 50 років потрібно заключати, а не на місяць.
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21.09.2020 21:29 Ответить
ПАО "Газпром" (РФ) заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газаИсточник: https://censor.net/ru/n3220531

Ахресар заказал мощности под прокачку... Что бы заработать баблишко...
Что то не понимаю я, всеж таки зрада или перемога? Похоже на зраду на самом деле, не?
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21.09.2020 22:08 Ответить
Дуракам похоже, потому что думать - это работать, а работать не у всех получается. Люди не равны.
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21.09.2020 23:23 Ответить
дополнительные мощности должны стоить прямопропорционально дороже от прописаной стоимости за заказанные ранее
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21.09.2020 23:07 Ответить
Відмовити, або в рази підвищити плату за транзит. Весь прибуток спрямувати на армію. Хай їх углеводні їх же і вбивають!
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22.09.2020 00:40 Ответить
А нам в этом вопросе торопиться некуда. Пускай съ-бываются с крыма и донбаса, выплатят репорации и вернут ранее украденую Кубань. А если не хотите так мы можем и Трампа попросить бомбонуть крым и путькину дачу в придачу. А так и будет, нехрен брать чужое. Тем более в вопросе бомбонуть уже много сделано при полётах В 52, осталось нажать на кнопку "Пиз-ец рашке" и ФСЁ.
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22.09.2020 02:02 Ответить
почему репедаст вор кобылев не в тюрьме? потому что у власти в Украине некомпетентный зеленский...
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22.09.2020 04:59 Ответить
 
 