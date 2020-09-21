"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через нашу ГТС в октябре, - "Нафтогаз"
ПАО "Газпром" (РФ) заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник вечером.
Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. По итогам торгов "Нафтогазу" распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита Газпрома.
"Такие мощности Газпром оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогазу, так и Оператору ГТС Украины. Услуги будут оплачены Газпромом дополнительно к основному транзитному договору", - отмечают в НАК.
"Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос как Газпрома, так и других пользователей, в части услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", – отметил первый замглавы НАК Сергей Перелома.
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Звучит как "танцы на костях" СП-2, Гаспрома и всей рашки
Алилулья ! 😂
Ахресар заказал мощности под прокачку... Что бы заработать баблишко...
Что то не понимаю я, всеж таки зрада или перемога? Похоже на зраду на самом деле, не?