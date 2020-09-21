Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфредом Каммером, на которой обсудили сотрудничество официального Киева с Фондом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.
"Глава правительства сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением касательно начала работы в онлайн-режиме миссии в Украине", - отмечется в информации.
Шмыгаль лично поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства Украины.
"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", - сказал премьер-министр.
Шмыгаль также пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19.
Согласно информации, во время онлайн-встречи также присутствовали министр финансов Украины Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
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21.09.2020
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
зЭлень давай...
А кака по другому по видео связи??
Вилочка найдетца спаггети с ухов снимать???
Бла-бла-бла , фанфари та салюти!!))
)))
Вы, мартышки ЗЕленые, их сотрудничеством в смартфоне не заманите ...лядь.
Потому, что у них диджитализация прошла тогда, когда вы еще в кацапских банях ляжки раздвигали.
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21.09.2020 г.