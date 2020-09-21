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Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль

Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфредом Каммером, на которой обсудили сотрудничество официального Киева с Фондом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

"Глава правительства сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением касательно начала работы в онлайн-режиме миссии в Украине", - отмечется в информации.

Шмыгаль лично поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства Украины.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль также пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19.

Согласно информации, во время онлайн-встречи также присутствовали министр финансов Украины Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

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Автор: 

МВФ (3335) Шмыгаль Денис (2710)


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Топ комментарии
+7
зелені ідіоти ще не зрозуміли, що більше позик не буде
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21.09.2020 20:48
+7
Ще й з урахуванням "тікучості" кадрів, яким МВФ довіряла.
21.09.2020
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
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21.09.2020 20:54
+4
онлайн рЭжим...
зЭлень давай...
Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1962
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21.09.2020 20:51
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Правила форума Совет форумчан
зелені ідіоти ще не зрозуміли, що більше позик не буде
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21.09.2020 20:48 Ответить
Ще й з урахуванням "тікучості" кадрів, яким МВФ довіряла.
21.09.2020
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
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21.09.2020 20:54 Ответить
Будуть. Факсом зЕ надішлють. Персонально.
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21.09.2020 20:57 Ответить
Поздравляю вас з корановірусом. Радий, що не приїдете. Дайте денюх: на офіс чма, кабмін і зраду ніфатає.
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21.09.2020 20:50 Ответить
онлайн рЭжим...
зЭлень давай...
Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1962
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21.09.2020 20:51 Ответить
Не давайте им больше денег. Осел просерет.
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21.09.2020 20:53 Ответить
хорошо бы ещё шмыгалей с бубаноидами перевести на виртуальные завтраки с обедами и ужинами...
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21.09.2020 20:54 Ответить
Після заяви Арахамії, ви будете з ними вже не онлайн, а завжди офлайн!
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21.09.2020 20:55 Ответить
А МВФ у відповідь комбінацію з трьох пальців!
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21.09.2020 20:59 Ответить
Причем в реале, а не в онлайне.
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21.09.2020 21:29 Ответить
Ну що ж, Шмигаль вкотре підтвердив, що зеленим потрібне бабло. Альтернативи, як у фільнюмі про Голобородьку немає. І понти - явище тимчасове і вкрай невдячне. Тільки тут заковика вийшла - слово-запевнення Шмигаля про зацікавленість у співпраці і дії монобільшості у ВР, що вказують про посилання вимиг Фонду в еротичну подорож. Товариство, як мислите, повірять маститі банкіри вухам, чи очам?
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21.09.2020 21:01 Ответить
хоч в онлайн, хоч в контакті - не дасть. МВФ - шо та баба: перший раз - інтересно, допоможе в голоді; а на другий раз запитає: а скільки і як заробляєш?
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21.09.2020 21:06 Ответить
МВФ завжди раде дати комусь бабла під проценти, чим і користуються здавна усілякі поганці, бо легкі позичені аж цілій країні гроші легко поцупити. Просто це вже зовсім ганьба - ніяких програм, ніяких прорахунків - дайте нам грошей, а ми їх тупо потратимо - проп'ємо, проїмо, вкрадемо. Мабуть у МВФ, на відміну від ЄС, не має принципів.
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21.09.2020 21:14 Ответить
Паанравилася-"лично" паздравіл..
А кака по другому по видео связи??
Вилочка найдетца спаггети с ухов снимать???
Бла-бла-бла , фанфари та салюти!!))
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21.09.2020 21:17 Ответить
А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Je n'ai pas mangé depuis six jours")))

)))
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21.09.2020 21:21 Ответить
А зачем МВФу работать хоть как-то с правительством, которое нарушило все основные условия сотрудничества?

Вы, мартышки ЗЕленые, их сотрудничеством в смартфоне не заманите ...лядь.
Потому, что у них диджитализация прошла тогда, когда вы еще в кацапских банях ляжки раздвигали.
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21.09.2020 21:28 Ответить
Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8370
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21.09.2020 21:55 Ответить
Как мухи зелёные пристали к МВФ. А сделать полезное не для олигархов , а для страны никак не можете. А чего же удивляетесь, что вас найух посылают.
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21.09.2020 21:58 Ответить
Это не Шмыгаль, это папа Карло.
Ещё 19.09.20 го., вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша $350 млн из утвержденного кредита в 700 млн. $
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21.09.2020 22:27 Ответить
"усе пропало"- не говоря ,что ус отклеился
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21.09.2020 23:17 Ответить
Вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша . Степанов эвакуируется с поста министра здравоохранения . Провал проекта бюджета. Марченко - на вылет. Шмыгаль - приготовится. (с)
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21.09.2020 23:18 Ответить
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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22.09.2020 01:08 Ответить
МВФ демонстративно не ответило на предложение Украины начать миссию МВФ в режиме видеоконференции.

21.‎09.‎2020 г.
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22.09.2020 13:08 Ответить
 
 