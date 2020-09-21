Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфредом Каммером, на которой обсудили сотрудничество официального Киева с Фондом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

"Глава правительства сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением касательно начала работы в онлайн-режиме миссии в Украине", - отмечется в информации.

Шмыгаль лично поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства Украины.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль также пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19.

Согласно информации, во время онлайн-встречи также присутствовали министр финансов Украины Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

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