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НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

Председатель НАПК Александр Новиков был допрошен ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении его предшественников. Сам Новиков считает, что этот повод - формальный, а на самом деле ГБР пытается давить на НАПК из-за конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Об этом Новиков заявил на брифинге после допроса в ГБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Новиков пояснил, что среди причин вызова на допрос видит недавнее письмо НАПК к Председателю Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому. В письме отмечается, что заместитель директора Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана.

"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием [для полного разрешения конфликта интересов] в этом случае может быть только его увольнение с должности ", - отметил Новиков.

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Новиков также рассказал, что НАПК вынесло и.о. директора ГБР Александру Соколову предписание. НАПК считает, что Александр Соколов, насчитав самому себе премию и другие выплаты, не осуществил меры по устранению конфликта интересов.

"Мы связываем эти состоявшиеся вызовы с тем, что Национальное агентство осуществляет непосредственно свою работу, а ГБР - фактически препятствует осуществлению этих функций", - добавил Новиков.

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НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова 01
НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова 02
НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова 03
НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова 04
НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова 05

НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова 06
НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова 07
НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова 08

Автор: 

НАПК (1222) ГБР (3007) Новиков Александр (74) Бабиков Александр (76) Соколов Александр (33)


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Интересно кто кого)
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21.09.2020 23:20 Ответить
Коалиция "Слуг народа" и ЗаЖОПУ уверенно разрушает антикоррупционную структуру в Украине.
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22.09.2020 01:18 Ответить
 
 