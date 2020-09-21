НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

Председатель НАПК Александр Новиков был допрошен ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении его предшественников. Сам Новиков считает, что этот повод - формальный, а на самом деле ГБР пытается давить на НАПК из-за конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Об этом Новиков заявил на брифинге после допроса в ГБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Новиков пояснил, что среди причин вызова на допрос видит недавнее письмо НАПК к Председателю Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому. В письме отмечается, что заместитель директора Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана.

"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием [для полного разрешения конфликта интересов] в этом случае может быть только его увольнение с должности ", - отметил Новиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

Новиков также рассказал, что НАПК вынесло и.о. директора ГБР Александру Соколову предписание. НАПК считает, что Александр Соколов, насчитав самому себе премию и другие выплаты, не осуществил меры по устранению конфликта интересов.

"Мы связываем эти состоявшиеся вызовы с тем, что Национальное агентство осуществляет непосредственно свою работу, а ГБР - фактически препятствует осуществлению этих функций", - добавил Новиков.

Также на Цензор.НЕТ: В конкурсе ГБР на должность главы управления по делам Майдана отсутствует требование опыта расследования этих дел, - Закревская. ДОКУМЕНТ















