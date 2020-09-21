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Новости Агрессия России против Украины
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Фокин считает, что война на Донбассе началась "из-за языкового вопроса": в Украине "подавляющее большинство говорит на русском"

Фокин считает, что война на Донбассе началась

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" противоречит Конституции.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

"С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного", - сказал он.

Фокин считает, что теперешняя языковая политика в стране "не совпадает с мнением подавляющего числа людей".

Читайте на Цензор.НЕТ: Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"

"Не считаемся ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением подавляющего большинства людей. Согласно официальной статистике, треть населения Украины говорит на русском языке. А если считать практику, то практически подавляющее большинство говорит на русском. Это хорошо или плохо? Я не считаю, что это хорошо, но давайте вспомним, украинский язык притесняли на протяжении веков. И уже наивно полагать, что за какой-то год, или два, или пять, или десять можно дать возможность языку быть утвержденным в обществе", - уверен он.

"Языковой закон, я считаю, противоречит Конституции", - добавил Фокин.

Также на Цензор.НЕТ: Без "всеобщей амнистии" сложно рассчитывать на мир на Донбассе, но нельзя помиловать тех, кто убивал и совершал насилие, - Фокин

Автор: 

украинский язык (1190) Фокин Витольд (101) язык (3780) русский язык (573) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+98
старый дегенерат
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21.09.2020 21:16
+59
Фокин считает, что война на Донбассе началась "из-за языкового вопроса": в Украине "подавляющее большинство говорит на русском" - Цензор.НЕТ 8500
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21.09.2020 21:35
+58
Зедебіли, не бачу ваших лайків під новиною... Це ж ваш кадр! Нове обличчя!
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21.09.2020 21:18
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Фокин ну какую ахинею несет, война из за русского языка?только возникает вопрос кто Ельцина тащил за язык когда тот заявил что россия ни когда не позволит Украине отделиться.В 1918 г. Украина провозгласила о своей независимости ленин тут же пригнал банду головорезов в страну и оккупировав Украину почти на 70 лет.наверное П.Порошенко во всем как всегда виноват.
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10.01.2021 18:26 Ответить
Чим відрізняєттся Україна від Росії? Фокін цього за все своє комуністичне життя так і не зрозумів. І не міг зрозуміти,бо все своє життя працював не на Україну,а на Москву,як ідейний Ореол досягнення. Йому все життя було ,пробачте, насра...ь на все це українське, культурне, історичне надбання. Йому цей стан байдужості до інтересів країни та прискіпання перед московитами так і є головним по життю. А війна почалась не з "мовного питання" і він це розуміє як ніхто інший. Війна почалась ,тому що ВОРОГ все зробив,щоб Україна просто ..ВТРАТИЛА ТОЙ РІВЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ і БЕЗПЕКИ який повинен бути постійним для збереження ЄДНОСТІ КРАІНИ. Сказати чесно, то за цей рівень повинен був і відповідати в тому числі і сам Фокін,як державний у свій час діяч. Стан нашоі Державності зараз може лише ВТРИМАТИ хоча б на тому рівні,як у Порошенка - це сам Порошенко або Турчинов по авторитетності або ПОТРІБНО ЗВАТИ на КЕРУВАННЯ КРАЇнОЮ КОРОЛЯ з повними державними повноваженнями. Іначе....РОЗРУХА і ВТРАТА УКРАЇНИ. Нинішня влада практично перейшла на антидержавну ізоляцію від країни,народу.................
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11.01.2021 00:13 Ответить
Я, как патриот украинец, очень хотел бы чтобы явное большинство украинцев разговаривали на украинском. Необходимо расширять сферу украинского языка. Но аккуратно, без фанатизма. Конечно в войне на востоке виновата Московия. Но следует понимать, что без поддержки какой-то части людей достаточных для захвата власти на отдельных территориях в московитов ничего бы не получилось.
Как известно, что ещё буквально за несколько лет до событий, в Донецке часто собирались сторонники "ДНР" в количестве около десятка человек. Но потом появилась бывшая активная коммунистка Фарион с ее провокативными истерическими высказываниями на языковую тему. В результате сторонников "днр" стало несколько тысяч. Это оказалось достаточным чтобы с их помощью хутин организовал захват власти в Донецке. Конечно, одной Фарион здесь не обошлось.
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11.01.2021 08:21 Ответить
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