Фокин считает, что война на Донбассе началась "из-за языкового вопроса": в Украине "подавляющее большинство говорит на русском"
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" противоречит Конституции.
Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.
"С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного", - сказал он.
Фокин считает, что теперешняя языковая политика в стране "не совпадает с мнением подавляющего числа людей".
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"Не считаемся ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением подавляющего большинства людей. Согласно официальной статистике, треть населения Украины говорит на русском языке. А если считать практику, то практически подавляющее большинство говорит на русском. Это хорошо или плохо? Я не считаю, что это хорошо, но давайте вспомним, украинский язык притесняли на протяжении веков. И уже наивно полагать, что за какой-то год, или два, или пять, или десять можно дать возможность языку быть утвержденным в обществе", - уверен он.
"Языковой закон, я считаю, противоречит Конституции", - добавил Фокин.
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Как известно, что ещё буквально за несколько лет до событий, в Донецке часто собирались сторонники "ДНР" в количестве около десятка человек. Но потом появилась бывшая активная коммунистка Фарион с ее провокативными истерическими высказываниями на языковую тему. В результате сторонников "днр" стало несколько тысяч. Это оказалось достаточным чтобы с их помощью хутин организовал захват власти в Донецке. Конечно, одной Фарион здесь не обошлось.