Без Цензуры в прямом эфире: рейтинги, кандидаты, миллионы в холодильнике, зашквары в вузах, триллионы в банках. ВИДЕО

Сегодня в Стрим "Без цензуры" Богдан Буткевич будет раскладывать по полочкам предвыборную вакханалию.

Выборы, выборы ... Что там с рейтингами? Какие шансы у Зе-команды на местных выборах?

Почему "слуге народа" можно проводить многолюдные предвыборные мероприятия, да еще и в Киевском национальном университете? И это при том, что сама же Зе-власть постоянно повторяет, как важно всем придерживаться карантинных ограничений.

Кто складывает миллионы в холодильники служащих "Укрзализныци"? За что был этот расчет? И сколько еще ненайденных триллионов лежит в банках и под матрасами украинских чиновников?

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