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Без Цензуры в прямом эфире: рейтинги, кандидаты, миллионы в холодильнике, зашквары в вузах, триллионы в банках. ВИДЕО

Сегодня в Стрим "Без цензуры" Богдан Буткевич будет раскладывать по полочкам предвыборную вакханалию.

Выборы, выборы ... Что там с рейтингами? Какие шансы у Зе-команды на местных выборах?

Почему "слуге народа" можно проводить многолюдные предвыборные мероприятия, да еще и в Киевском национальном университете? И это при том, что сама же Зе-власть постоянно повторяет, как важно всем придерживаться карантинных ограничений.

Кто складывает миллионы в холодильники служащих "Укрзализныци"? За что был этот расчет? И сколько еще ненайденных триллионов лежит в банках и под матрасами украинских чиновников?

Подключайтесь, будет интересно, ведь у нас, как всегда, ничего личного - только факты!

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Автор: 

местные выборы (2752) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+6
Напрашивается вопрос......... Информацию даёт о сливе трансакций , но почему у Буткевича с языка не сходит Порошенко?
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21.09.2020 21:52
+5
Сумно те, що автори це роблять під егідою Цензора.
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21.09.2020 23:36
+3
Буткевич - кліничний порохофоб
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21.09.2020 22:09
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У зеленых циркачей кругом вакханалия и на выборах также.
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21.09.2020 21:35 Ответить
ЗЕлёные на местных выборах в пролете, все уже поняли, что они дилетанты.
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21.09.2020 21:43 Ответить
Напрашивается вопрос......... Информацию даёт о сливе трансакций , но почему у Буткевича с языка не сходит Порошенко?
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21.09.2020 21:52 Ответить
Буткевич - кліничний порохофоб
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21.09.2020 22:09 Ответить
Дело не в Порошенко. В паре с Мариной он еще относительно держит себя в руках, но когда ведет соло - отвратен. Задумка программы хорошая, но если не сменится исполнитель - часть аудитории просто вообще перестанет смотреть. Противно слушать его мат и быдло-манеру вести себя. Скоро начнет рыгать и сморкаться перед камерой. Несколько минут - и это максимум на что хватает
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21.09.2020 22:36 Ответить
Не можу погодитись. Не стримує дружина Буткевича, та й сама додає. Попередній ефір подивіться, вони там на пару таку гидоту з переходом на особистості видавали, що тут повторювати не можу.
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21.09.2020 23:17 Ответить
Я редко смотрю их ролики. Сегодня хотела послушать про УЗ, но не дождалась, отключила трансляцию.
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21.09.2020 23:39 Ответить
Всех обосрал. Все у него говняшки, а может он сам . . . . ?
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21.09.2020 22:46 Ответить
Сумно те, що автори це роблять під егідою Цензора.
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21.09.2020 23:36 Ответить
бездарная мармеладная туфта.
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21.09.2020 22:51 Ответить
Унылое дерьмо этот Буткевич, несмотря на выталкивание из заднего прохода на страницах Цензора!
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22.09.2020 09:30 Ответить
Думаю все со мной согласятся, что проект БЕЗ ЦЕНЗУРИ - это творение "Европейской Солидарности". Если они "без цензуры" и такие честные и обьективные - где критика Турчинова, Порошенко, Геращенко, Парубия и т.д.???? Они что белые и пушистые и нивчем не виновные???? Риторика Без Цензуры четко заточена на повышение рейтинга Пороха и его политической силы. Я не говорю, что это плохо, каждый имеет право на агитацию, только почему это открыто не признать - не понятно.
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22.09.2020 12:46 Ответить
проект БЕЗ ЦЕНЗУРИ - это творение "Европейской Солидарности" - откуда это?

Есть какая то инфа или просто фантазии?
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22.09.2020 20:27 Ответить
 
 