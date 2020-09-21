"Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области", - глава ОГА Бондаренко

Днепропетровский аэропорт станет ключевым инфраструктурным проектом в области и вторым по значимости аэропортом страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня во время пресс-конференции по итогам года работы заявил глава Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко.

За год работы Александру Бондаренко удалось разработать эффективную модель государственного- частного партнерства и привлечь украинского инвестора для строительства Днепропетровского аэропорта. Государство взяло на себя обязательства построить полосу длиной 3, 2 км, а частный инвестор DCH (группа Александра Ярославского) - построит терминал и при терминальную зону.

Инвестиция государства составит 5, 7 млрд. гривен, DHC инвестирует около 100 млн долларов. Согласно проекту, аэропорт будет оснащен мощнейшей системой навигации, которая способна, которая способна принимать самолеты в самые туманные и нелетные дни. Также Днепропетровск становится запасной площадкой для посадки для габаритных самолетов типа Boeing 777 и Airbus А380.

Работы начались 15 сентября 2020 года. Предполагается, что аэропорт будет достроен за 36 месяцев. "Один доллар инвестированный в аэропортовый сервис возвращает в бюджет региона 3 доллара", - считает глава ОДА Бондаренко.

По его словам, модель государственного-частного партнерства аэропорта может быть использована и в других инфраструктурных проектах. Сейчас команда губернатора анализирует возможности для привлечения частного инвестора в систему водоснабжения и сеть медицинских центров.

Бондаренко отчитался о результатах программы "Большая стройка": за год отремонтировали 320 километров дорог, 6 километров водовода, отремонтировали 5 новых школ и построили 5 новых стадионов.

"На сегодняшний день Днепропетровская область лидирует по объемам реализации инфраструктурных проектов, даже несмотря на то, что 130 млн гривен были потрачены на минимизацию и предотвращение последствий пандемии", - подытожил глава ОДА.