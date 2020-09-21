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"Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области", - глава ОГА Бондаренко

Днепропетровский аэропорт станет ключевым инфраструктурным проектом в области и вторым по значимости аэропортом страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня во время пресс-конференции по итогам года работы заявил глава Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко.

За год работы Александру Бондаренко удалось разработать эффективную модель государственного- частного партнерства и привлечь украинского инвестора для строительства Днепропетровского аэропорта. Государство взяло на себя обязательства построить полосу длиной 3, 2 км, а частный инвестор DCH (группа Александра Ярославского) - построит терминал и при терминальную зону.

Инвестиция государства составит 5, 7 млрд. гривен, DHC инвестирует около 100 млн долларов. Согласно проекту, аэропорт будет оснащен мощнейшей системой навигации, которая способна, которая способна принимать самолеты в самые туманные и нелетные дни. Также Днепропетровск становится запасной площадкой для посадки для габаритных самолетов типа Boeing 777 и Airbus А380.

Работы начались 15 сентября 2020 года. Предполагается, что аэропорт будет достроен за 36 месяцев. "Один доллар инвестированный в аэропортовый сервис возвращает в бюджет региона 3 доллара", - считает глава ОДА Бондаренко.

По его словам, модель государственного-частного партнерства аэропорта может быть использована и в других инфраструктурных проектах. Сейчас команда губернатора анализирует возможности для привлечения частного инвестора в систему водоснабжения и сеть медицинских центров.

Бондаренко отчитался о результатах программы "Большая стройка": за год отремонтировали 320 километров дорог, 6 километров водовода, отремонтировали 5 новых школ и построили 5 новых стадионов.

"На сегодняшний день Днепропетровская область лидирует по объемам реализации инфраструктурных проектов, даже несмотря на то, что 130 млн гривен были потрачены на минимизацию и предотвращение последствий пандемии", - подытожил глава ОДА.

Автор: 

аэропорт (1511) Днепр (4428) Бондаренко Александр (16)


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Топ комментарии
+4
Да, прибуток аеропорт зможе принести - але лише в тому випадку, якщо він працюватиме, прийматиме і вдправлятиме літаки, пасажирів...
Але, для прикладу, якщо Євросоюз скасує безвіз? Чи, наприклад, в нас появиться "лука для України"? Багато аеропорт напрацює?
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21.09.2020 22:01
+4
Блин , что удивляет - Кучма, Юля, беня, Пинчук- ВСЕ ИЗ ДНЕПРА
А В Днепр ни дороги нормальной нет ни аэропорта
А УКРАИНЦЫ терпеливо выбирали этих БОЛТУНОВ И ВОРОВ
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21.09.2020 22:03
+3
А чого це він на виграному Філатовим парі піариться? Нехай краще йде з бубачки програш витрушує.
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21.09.2020 21:58
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Правила форума Совет форумчан
А чого це він на виграному Філатовим парі піариться? Нехай краще йде з бубачки програш витрушує.
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21.09.2020 21:58 Ответить
У меня есть подозрение, что так и будет!
Беня вложит 1 доллар, а бюджет получит 3 (в абсолютных числах, кто не понял)
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21.09.2020 22:00 Ответить
Думаю, что Вы явный оптимист. Мне вот представляется, что это государство вложит 1 доллар, а беня получит 3.
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21.09.2020 22:12 Ответить
Я же написал - в абсолютных числах
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21.09.2020 22:43 Ответить
Ты написал, что беня ВЛОЖИТ, а БЮДЖЕТ ПОЛУЧИТ. Т.е. еврей отдает бабки бюджету? Разницу увидел в написанном? Абсолютные числа тут ни при чем.
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23.09.2020 21:53 Ответить
Всего беня вложит 1 доллар, ВСЕГО ОДИН, а бюджет получит ВСЕГО ТРИ - это абсолютные числа!
Остальное получит беня!
То есть не соотношение 1 к 3, а всего 1 и 3!
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24.09.2020 22:05 Ответить
«Терминальная зона». Хорошо.
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21.09.2020 22:00 Ответить
Да, прибуток аеропорт зможе принести - але лише в тому випадку, якщо він працюватиме, прийматиме і вдправлятиме літаки, пасажирів...
Але, для прикладу, якщо Євросоюз скасує безвіз? Чи, наприклад, в нас появиться "лука для України"? Багато аеропорт напрацює?
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21.09.2020 22:01 Ответить
Я бы лучше в дороги и мосты вложился. Перебьются днепряне без аэропорта пока.
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21.09.2020 22:01 Ответить
та й стара полоса працює нормально, як для місцевих умов...
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21.09.2020 22:10 Ответить
"Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области", - глава ОГА Бондаренко - Цензор.НЕТ 2756
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21.09.2020 22:02 Ответить
Блин , что удивляет - Кучма, Юля, беня, Пинчук- ВСЕ ИЗ ДНЕПРА
А В Днепр ни дороги нормальной нет ни аэропорта
А УКРАИНЦЫ терпеливо выбирали этих БОЛТУНОВ И ВОРОВ
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21.09.2020 22:03 Ответить
Юля ні до чого, в Дніпрожидовську ніколи вибори не вигравала, влади не мала, міські гроші не крала, бо й в руках їх не тримала. А от три інших поважних пана - це так, жадібні кримінальні потвори. Причому якось так вийшло, що всі НЕ українці.
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21.09.2020 22:12 Ответить
Да уж расскажите кому-нибудь не из Днепра, что Юля грошей не крала, бо й в руках не тримала. Даже не смешно.
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21.09.2020 22:25 Ответить
и построили 5 новых стадионов. Що?

"Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области", - глава ОГА Бондаренко - Цензор.НЕТ 3508
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21.09.2020 22:04 Ответить
"Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области", - глава ОГА Бондаренко - Цензор.НЕТ 7106
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21.09.2020 22:04 Ответить
Вкладывайте бабло. С Вашего бабла колома наживется на три суммы Ваших вкладов. Я правильно понял?
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21.09.2020 22:08 Ответить
Аеропорт власність Бені чи його кризис-менеджери будуть керувати?
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21.09.2020 22:15 Ответить
Злітні смуги УСІ є власністю держави. Коломойському належить аеропорт.
Нова смуга (держава)+ новий аеропорт (Ярославський). Але є маленьке "але" - ще навіть землеведведення під усе це нема...
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21.09.2020 22:20 Ответить
Я знаю, что русский щас не в моде, но в заголовке как минимум одна ошибка.
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21.09.2020 22:21 Ответить
От до речі, дніпряне, а ви б могли довіряти людині, яка має бізнес в Росії прямо зараз, у якого жінка родом з Росії, який постійно є фігурантом якихось "мутних" подій і розслідувань, скандалів, як от "карантинний" обід з бандюганами і шістками олігархів у ресторані, і який оточений такими ж "мутними" людьми? Це я про Бондаренко, бо може хто чогось не знає про цього шахрая.
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21.09.2020 22:21 Ответить
Кто будет тот самый "родственник".. а кому достанется разница
"Один долар, вкладений у Дніпропетровський аеропорт, принесе - три в бюджет області", - голова ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 3675
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21.09.2020 22:24 Ответить
бюджет уже ломится от парковок)))
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21.09.2020 22:32 Ответить
о , днепровцы, вы не представляете сколько приносит один доллар, вложенный в холодильник !
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21.09.2020 22:51 Ответить
Дуже правильно і гарно сказав п.Бондаренко : "Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области". Я так розумію що з вкладених державою 5, 7 млрд. гривень жодної гривні не повернеться в бюджет. Молодець, подобаються чесні і відверті державні мужі.
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21.09.2020 22:55 Ответить
Ну если это такое выгодное предприятие, то пусть городская власть берет под него кредит в банке. Любой банк с радостью выдаст кредит в оборот с прибылью 300%.
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22.09.2020 00:20 Ответить
Почему не выпустить акции.
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24.09.2020 22:14 Ответить
Пока есть Коломой в Украине, я бы не спешил шото куда-то вкладывать. Бо в итоге это будут вложения ему в карман и все.
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22.09.2020 00:46 Ответить
ТАК ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ !!!???
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22.09.2020 00:59 Ответить
Пусть застройщик (частник) берет кредит (раз оно так выгодно) как все в коммерческом банке, хватит пилить бюджет!
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22.09.2020 06:05 Ответить
 
 