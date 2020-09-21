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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский - ООН: оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

Зеленский - ООН: оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе являются вызовом всей Европе и похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния, что стало причиной Второй мировой войны.

Об этом он сказал в видеовыступлении, показанном на заседании в честь 75-й годовщины ООН, которое проходит в Нью-Йорке в режиме видеоконференции. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"75 лет назад основание ООН стало символом того, человечество должно было выучить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен. Напомню, что это не только и не просто война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к разделению сфер влияния в мире", - Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну", - Ермак

Он указал, что 75 лет назад тяжелые и нестабильные послевоенные времена объединили государства-основатели, побудив их отказаться от противоречий, чтобы построить лучший мир. "Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды. Но, к сожалению, мы должны признать, что мир 21-го века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека", - отметил он.

Президент Украины считает, что современный мир так же сложен, как и 75 лет назад, а мирная жизнь и благополучие остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках планеты.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко о сокращении расходов на ВСУ в Бюджете-2021: "На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть"

"За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в глубочайшие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН удаленно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?", - спросил он.

Зеленский отметил, что пандемия коронавируса в 2020 году стала шоком для всех стран, и необходимо использовать этот тревожный сигнал, чтобы положить конец разногласиям и объединить усилия для достижения кардинальных результатов.

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"Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить к их постоянному и полному выполнению. Начнем же сейчас! "Планеты Б" у нас нет, мы живем здесь и только один раз", - призвал президент Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) ООН (4178) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+28
скільки він памперсів одягнув, шоб сказать об агресіі РФ?
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21.09.2020 22:06
+19
Вот, что протесты и падение рейтинга, животворящие делают!
Упал рейтинг с 30% до 21% и сразу "та сторона" магически превратилась в "агрессию Рассии".
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21.09.2020 22:16
+14
ПреЗЕденту кто-то написал правильный текст?...Мандель в отпуске или ..опа чувствует направление на Ростов?...
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21.09.2020 22:07
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Правила форума Совет форумчан
скільки він памперсів одягнув, шоб сказать об агресіі РФ?
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21.09.2020 22:06 Ответить
щось схоже на копіпаст з промов Порошенка.
ну і ладно, аби на користь державі.
Постає одне питання - навіщо ж ти намагаєшся замирити агресора ?
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21.09.2020 22:15 Ответить
Похоже, надо подумать, чтобы попробовать предложить дать Зебику премию мира...
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21.09.2020 22:40 Ответить
ПреЗЕденту кто-то написал правильный текст?...Мандель в отпуске или ..опа чувствует направление на Ростов?...
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21.09.2020 22:07 Ответить
Пєсков з Лавровим написали.
Там вміють.
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21.09.2020 22:09 Ответить
Цей текст для ООН - останнє "прібєжіще" для збільшення своїх прихильників перед прийдешнімі післявиборними домовлялками з опозажопістами
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21.09.2020 22:10 Ответить
Забил в Гугл "речь президента Украины, ООН" и скачал первую попавшуюся речь Порошенко.
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21.09.2020 22:26 Ответить
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22.09.2020 10:13 Ответить
Ротоговорітеєль ...
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21.09.2020 22:07 Ответить
Чего его слова стоят?
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21.09.2020 22:08 Ответить
Ы !
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21.09.2020 22:20 Ответить
Як і "попередників"- нічого!))
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21.09.2020 22:22 Ответить
Это "главнокомандующий" не у Греты Тунберг "слизал"..
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21.09.2020 22:09 Ответить
В ООН можно говорить что угодно , это струкртура потихоньку умирает по историческим причинам. Пусть это скажет в своем насквозь ватном Кривом Роге - больше бы эффекта было.
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21.09.2020 22:09 Ответить
Оце чувак пихнув що попустило аж через 6 років
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21.09.2020 22:10 Ответить
Якщо твплинка веде нічний спосіб життя, носить колючки, хрюкає, тупотить і ловить мишей і гадюк, одним словом, схоже на їжака, то може це і є їжак? Для Зєлєнского це лише "оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире". А для більшості і не лише українців це і є СПРОБА, тобто їжак, а не щось сжоже на спробу, тобто на їжака.
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21.09.2020 22:10 Ответить
Сейчас почитаем коментариии врагов Украины.
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21.09.2020 22:11 Ответить
нє, ну конєшна любімчіков Кравчука ********** порве...
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21.09.2020 22:13 Ответить
Чукча читатель...?
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21.09.2020 22:26 Ответить
Ни хрена себе умныыыый. неужели похоже?
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21.09.2020 22:12 Ответить
Нарешті слова про росію-агресора.
Чи не вперше з вуст Зеленського.
Якщо він так довго думав, то коли ж до європейців дійде ?
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21.09.2020 22:13 Ответить
Дело в том, что нет видео где преЗедент это(!) говорит=>даже если идти по ссылке (Интерфакс-Украины) там тоже только(!!!) текст, по крайней мере я не нашла/не видела эту «видеоконференцию»........
Возможно это для украинцев такой «правильный» текст афишировали........
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21.09.2020 22:29 Ответить
Только что «порылась» в интернете (долго через «кабаньи тропы»🙂)=>нашла все таки эту «видеоконференцию» и действительно(!) сказал (там был перевод) про Крым и про рАссию-агрессора.......

Ну что ж - действительно прогресс........
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21.09.2020 23:11 Ответить
ну хоть на гастролях в оон нормально роль выписана
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21.09.2020 22:13 Ответить
Шифер старался . Сообразил , что надо как то Ермака выдавливать из кресла презедента 😀😀😀
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21.09.2020 22:17 Ответить
Дык, пролетит фанерой над парижем, бо левую тухту подогнал, сгодится разве ШО для конферансье-марионеткИ из кукольного театра Оразцова... Когда лялька-конферансье будет ржать нсо своих острот, а зал принишкне в гробовом молчании, бо в банальной ляпе не увидит шутки.
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22.09.2020 01:06 Ответить
Дык, членограй - спец по плагиату.
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22.09.2020 01:01 Ответить
"мы живём здесь и только один раз"...
только повестки... приходят четырежды...
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21.09.2020 22:14 Ответить
Мне так больше нравиться
Зеленский - ООН: оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире - Цензор.НЕТ 2417
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21.09.2020 22:16 Ответить
Вот, что протесты и падение рейтинга, животворящие делают!
Упал рейтинг с 30% до 21% и сразу "та сторона" магически превратилась в "агрессию Рассии".
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21.09.2020 22:16 Ответить
А прикинь, шо ЗЕ запоет с петлей на шее...

Да гуцулы обзавидуются.
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22.09.2020 00:40 Ответить
Возможно Зе не в курсе, но 76 лет назад в Ялте Рузвельт, Черчиль и Сралин как раз и поделили Европу на сферы влияния, а через год осуществили этот раздел.
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21.09.2020 22:17 Ответить
Специалист по ***** и его согласиям, Вы давно определение военной агрессии от ООН читали?
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21.09.2020 22:23 Ответить
А таганрог вы взяли...?
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21.09.2020 22:28 Ответить
МУЙЛО НЕ СОГЛАСИЛОСЬ...ГДЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? Кацапы , когда их кагал - смелые... А когда в дюндель получать , даже от одного украинца , то и загрузли в своих хотелках... ПЫня не знает , шо со своим конгломератом делать, вон весь закипает, а вы ему вменяете Украину... Садюга вы, ааднака...
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22.09.2020 00:56 Ответить
Хорошую речь написали. Как теперь Зелебородько будет перед ****** оправдываться?

ООН - площадка для разговоров и обеспокоенностей, а вот "Лига Наций" исключила СССР в 1939 году за военную агрессию против Финляндии.
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21.09.2020 22:20 Ответить
Скажет, шо его неправильно поняли и на всякий случай извинится перед Кадыровым.

Для ЗЕ это первый раз шоле...
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22.09.2020 00:39 Ответить
Могу ошибаться, но похоже на то, что что-то начало изменятся, пока на словах.
Ранее етого из него и раскаленними щипцами витащить не удалось би, а тут...
США договорились с Беней?
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21.09.2020 22:22 Ответить
Наивно и беззубо. Россия не возвращается к попытке передела мира, она этим занималась всегда. Кого это он вопрошает о невозможности прекратить агрессию? Человечество вообще или кого- то конкретного? К внеземному разуму ещё бы обратился.
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21.09.2020 22:25 Ответить
Щось звіздьож старпера-рашкососа факіна про "повстанців" не стикується з цією палкою промовою(пламенной речью) його роботодавця ЗЄлі
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21.09.2020 22:28 Ответить
Сенсация, политический пигмей замахнулся на большую политику, если бы мы не знали блазня, то можно было клюнуть, но вся беда в том, что его дела далеки и противоположны языку.
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21.09.2020 22:28 Ответить
Як читав з папірця, вправно чи знову плутався, хтось дивився? Цікаво, на який термін блазню вдається "зіскочити" з наркоти і з якими інтервалами. Бо "відпочивати" почав їздити все частіше, я вже й не знаю, що думати - чи з дозою почав перебирати, чи Єрмак знайшов дешевого ділера, щоб "крисити" гроші і на цьому.
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21.09.2020 22:29 Ответить
Вальдемар раздухарелся пока друзья из НАТО у нас на учениях.
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21.09.2020 22:30 Ответить
оккупация чечни и белоруси круче.
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21.09.2020 22:33 Ответить
ой дебил.. ****** во дебил
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21.09.2020 22:34 Ответить
Він пообіцяв США, що усьо буде пучком, лиш би не чмирили бабцю бєню
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21.09.2020 22:34 Ответить
Хто в нас самий головний мікроб?
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21.09.2020 22:41 Ответить
З корисних - тільки Порошенко !
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21.09.2020 22:44 Ответить
зашел в инстаграм навального и зеленского.много интересного.у навального цвет глаз разный.один глаз серый,другой голубой.матрица.вы что оппозиционера испортили.
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21.09.2020 22:42 Ответить
Зеленскому по ошибке дипломаты Украины в ООН старую речь Порошенко подсунули , а пригожинскую методичку он по рассеяности забыл в туалете .
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21.09.2020 22:45 Ответить
Не подсунули, а забыли вынуть из папки.
ЗЕ вобщее ее для солидности брал, но попалась какая-то бумажка и понесло....
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22.09.2020 00:37 Ответить
ой всё неправильно сказал. зрадулечка.
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21.09.2020 22:53 Ответить
электронных навальных и зеленских в интернете много.
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21.09.2020 22:54 Ответить
Приятно, чёрт возьми, сознавать, что у "Европейской Солидарности" имеется такой уважаемый сайт, как Цензор.НЕТ!
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21.09.2020 23:20 Ответить
Зеленський - ООН: окупація Криму і агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі - Цензор.НЕТ 5155
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21.09.2020 23:27 Ответить
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22.09.2020 00:59 Ответить
Не осталось их у "слуг кремля " даже и 35 % ! КМИС: если бы выборы в Раду были в сентябре, "Слуга" получила бы 21,5%, Евросолидарность - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%. А ещё через год они московские янычары на досрочных выборах будут яростно сражаться среди других про-кремлёвских сил врагов Украины за свои 5 %. А продажный кремлёвский ...резидент ЗЕбил - капитулянт тот Юда сбежит в паРашу и будет там придворным клоуном при дворе кремлёвских фашистов )(уйла.
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22.09.2020 02:41 Ответить
сказал как бы правильно. только. правильно собака сэрэ, та не правильно складайе... слова должны подтверждаться делами
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21.09.2020 23:30 Ответить
Так, у нього на словах одне, а у справах зовсім інше.
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22.09.2020 01:00 Ответить
Зеленський - ООН: окупація Криму і агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі - Цензор.НЕТ 8094
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21.09.2020 23:38 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе являются вызовом всей Европе и похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния Источник: https://censor.net/ru/n3220542

ТУПЕ ЧМО , ЩО ТИ ТАМ ЩЕ ВУМНІЧАТЬ НАМАГАЄШЬСЯ ?
Сміх та й годі, ТУПЕ ПОЇХАЛО В ТУРНЕ
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22.09.2020 00:12 Ответить
Наш 42-летний мальчик решил наконец выступить с политинформацией. Просто офигеть, сколько нового он всем рассказал.

Ну конечно, 6 лет войны ЗЕ из Москвы было не слышно, что говорили в ООН делегации Украины, США, Великобритании.

ЗЕ не виноват. ЗЕ просто опять не знал.
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22.09.2020 00:36 Ответить
Не я модер , умножил бы вас: вместо ЗЕ - ЧЕТЫРЕЖДЫ УКЛОНИСТ.
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22.09.2020 00:59 Ответить
клоун поехал смешить народ в оон.
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22.09.2020 00:45 Ответить
К чему ляпать о том , что еще с конца 40-х годов определено, как гонка вооружений со сферой влияний. Сопредельные территории всегда были горячими точками , бо являются буфером этих сфер влияния... Или тащ ВОШЕЛ В РОЛЬ международного клоуна, хочет включить Бацьку со шлепером, мол, если вы (Запад с МВФ) мне не помогать , я разворачиваццо на 180*(С).
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22.09.2020 00:58 Ответить
Цікаво, а Янелох у курсі, що меле дідусь фАкін?
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22.09.2020 01:03 Ответить
А они - 2 сапога пара, амнезийники.
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22.09.2020 01:07 Ответить
От Песдюк!І тут у сивохрю цинічно-бендерівський гомеляс скопистив з ферми,аби до парашного гімнопівня приліпити.Це ж треба так порошен обділити.
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22.09.2020 01:17 Ответить
Зеленський - ООН: окупація Криму й агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі - Цензор.НЕТ 4072Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю капітуляцією знищують ВСУ. А значить знищують і Українську державу !
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22.09.2020 02:25 Ответить
Не сльішал за пять лет от Порошенко подобной оценки действий РФ -
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22.09.2020 08:42 Ответить
проблемы со слухом это к ЛОРу
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22.09.2020 10:18 Ответить
Разделение сфер влияния произошло в 1990 г.Союзные республики без атомного вооружения были западу уже не интересны и автоматически отдавались в сферу влияния москвы.
Москва урезанная в мировых аппетитах все силы бросила на контроль над своими соседями.
Нефтедоллары и жесткая внутренняя политика позволили рф укрепиться на внутренне политическом рынке бывшего союза.Всё это происходило при прямом попустительстве и "озабоченности" запада.


Спасибо всем нашим политическим партиям,что за тридцать лет мы доросли до роли "разменной монеты".
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22.09.2020 12:36 Ответить
 
 