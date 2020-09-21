Зеленский - ООН: оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе являются вызовом всей Европе и похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния, что стало причиной Второй мировой войны.

Об этом он сказал в видеовыступлении, показанном на заседании в честь 75-й годовщины ООН, которое проходит в Нью-Йорке в режиме видеоконференции. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"75 лет назад основание ООН стало символом того, человечество должно было выучить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен. Напомню, что это не только и не просто война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к разделению сфер влияния в мире", - Зеленский.

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Он указал, что 75 лет назад тяжелые и нестабильные послевоенные времена объединили государства-основатели, побудив их отказаться от противоречий, чтобы построить лучший мир. "Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды. Но, к сожалению, мы должны признать, что мир 21-го века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека", - отметил он.

Президент Украины считает, что современный мир так же сложен, как и 75 лет назад, а мирная жизнь и благополучие остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках планеты.

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"За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в глубочайшие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН удаленно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?", - спросил он.

Зеленский отметил, что пандемия коронавируса в 2020 году стала шоком для всех стран, и необходимо использовать этот тревожный сигнал, чтобы положить конец разногласиям и объединить усилия для достижения кардинальных результатов.

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"Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить к их постоянному и полному выполнению. Начнем же сейчас! "Планеты Б" у нас нет, мы живем здесь и только один раз", - призвал президент Украины.