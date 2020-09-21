Зеленский - ООН: оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе являются вызовом всей Европе и похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния, что стало причиной Второй мировой войны.
Об этом он сказал в видеовыступлении, показанном на заседании в честь 75-й годовщины ООН, которое проходит в Нью-Йорке в режиме видеоконференции. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"75 лет назад основание ООН стало символом того, человечество должно было выучить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен. Напомню, что это не только и не просто война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к разделению сфер влияния в мире", - Зеленский.
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Он указал, что 75 лет назад тяжелые и нестабильные послевоенные времена объединили государства-основатели, побудив их отказаться от противоречий, чтобы построить лучший мир. "Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды. Но, к сожалению, мы должны признать, что мир 21-го века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека", - отметил он.
Президент Украины считает, что современный мир так же сложен, как и 75 лет назад, а мирная жизнь и благополучие остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках планеты.
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"За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в глубочайшие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН удаленно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?", - спросил он.
Зеленский отметил, что пандемия коронавируса в 2020 году стала шоком для всех стран, и необходимо использовать этот тревожный сигнал, чтобы положить конец разногласиям и объединить усилия для достижения кардинальных результатов.
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"Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить к их постоянному и полному выполнению. Начнем же сейчас! "Планеты Б" у нас нет, мы живем здесь и только один раз", - призвал президент Украины.
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ну і ладно, аби на користь державі.
Постає одне питання - навіщо ж ти намагаєшся замирити агресора ?
Там вміють.
Чи не вперше з вуст Зеленського.
Якщо він так довго думав, то коли ж до європейців дійде ?
Возможно это для украинцев такой «правильный» текст афишировали........
Ну что ж - действительно прогресс........
только повестки... приходят четырежды...
Упал рейтинг с 30% до 21% и сразу "та сторона" магически превратилась в "агрессию Рассии".
Да гуцулы обзавидуются.
ООН - площадка для разговоров и обеспокоенностей, а вот "Лига Наций" исключила СССР в 1939 году за военную агрессию против Финляндии.
Для ЗЕ это первый раз шоле...
Ранее етого из него и раскаленними щипцами витащить не удалось би, а тут...
США договорились с Беней?
ЗЕ вобщее ее для солидности брал, но попалась какая-то бумажка и понесло....
ТУПЕ ЧМО , ЩО ТИ ТАМ ЩЕ ВУМНІЧАТЬ НАМАГАЄШЬСЯ ?
Сміх та й годі, ТУПЕ ПОЇХАЛО В ТУРНЕ
Ну конечно, 6 лет войны ЗЕ из Москвы было не слышно, что говорили в ООН делегации Украины, США, Великобритании.
ЗЕ не виноват. ЗЕ просто опять не знал.
Москва урезанная в мировых аппетитах все силы бросила на контроль над своими соседями.
Нефтедоллары и жесткая внутренняя политика позволили рф укрепиться на внутренне политическом рынке бывшего союза.Всё это происходило при прямом попустительстве и "озабоченности" запада.
Спасибо всем нашим политическим партиям,что за тридцать лет мы доросли до роли "разменной монеты".