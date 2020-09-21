У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе

Для прекращения войны на востоке Украины президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны план действий и механизм его реализации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам", которое опубликовано 21 сентября, заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.



"У меня глубокое убеждение, что у Зеленского как не было плана и механизма, так и нет до сих пор. Соответственно, достижение мира теми способами, какими он пытается его добиться, невозможно в принципе. И то, что делается сейчас, нас никоим образом и ни в какой мере к миру не приближает", – считает нардеп.



По его словам, то, что происходит сегодня на Донбассе, не является перемирием, это режим прекращения огня, который соблюдался шесть дней.



"Если не ошибаюсь, на седьмой день начались первые нарушения, которые продолжаются до сих пор. А то, что не используется тяжелое вооружение и снизилась интенсивность ведения огня, не означает, что это перемирие или прекращение обстрелов. Это означает, что возможность появления человеческих жертв снижена, но не сведена к нулю. Жертвы были. Они могли быть и раньше, потому что периодически в окопы прилетали ВОГи (выстрел гранатометный) и пули. И то, что они ни в кого не попадали, – это везение, а не заслуга политиков", – отметил Рахманин.

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Он подчеркнул: если планом прекращения войны Зеленский считает Минские соглашения, то их заключал не он.



"Более того, он их критиковал. Тогда чем отличаются его план и его действия от действий [пятого президента Украины Петра] Порошенко? Я понять не могу. Иногда мир является скрытой формой войны. На мой взгляд, мир, обещаемый Зеленским, именно таков. И эта война без шансов на выигрыш", – сказал политик.



Рахманин считает, что разница только в том, что контакты между Киевом и Москвой сейчас происходят более оживленно благодаря тому, что в Кремле Зеленского считают более податливым, чем Порошенко.



"Если мы говорим о конечном результате, то он такой же, каким был год-два назад: мы не приближаемся к миру и не отдаляемся от него. Мы находимся на тех же позициях, на которых и были. Нюанс только в том, что ситуация хуже с точки зрения сопутствующих обстоятельств", – заявил нардеп.

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