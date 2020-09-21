РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14409 посетителей онлайн
Новости
5 820 65

У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе

У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе

Для прекращения войны на востоке Украины президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны план действий и механизм его реализации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам", которое опубликовано 21 сентября, заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"У меня глубокое убеждение, что у Зеленского как не было плана и механизма, так и нет до сих пор. Соответственно, достижение мира теми способами, какими он пытается его добиться, невозможно в принципе. И то, что делается сейчас, нас никоим образом и ни в какой мере к миру не приближает", – считает нардеп.

По его словам, то, что происходит сегодня на Донбассе, не является перемирием, это режим прекращения огня, который соблюдался шесть дней.

"Если не ошибаюсь, на седьмой день начались первые нарушения, которые продолжаются до сих пор. А то, что не используется тяжелое вооружение и снизилась интенсивность ведения огня, не означает, что это перемирие или прекращение обстрелов. Это означает, что возможность появления человеческих жертв снижена, но не сведена к нулю. Жертвы были. Они могли быть и раньше, потому что периодически в окопы прилетали ВОГи (выстрел гранатометный) и пули. И то, что они ни в кого не попадали, – это везение, а не заслуга политиков", – отметил Рахманин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голосу" будет финансово тяжело, но это не связано с уходом Вакарчука, - Рахманин

Он подчеркнул: если планом прекращения войны Зеленский считает Минские соглашения, то их заключал не он.

"Более того, он их критиковал. Тогда чем отличаются его план и его действия от действий [пятого президента Украины Петра] Порошенко? Я понять не могу. Иногда мир является скрытой формой войны. На мой взгляд, мир, обещаемый Зеленским, именно таков. И эта война без шансов на выигрыш", – сказал политик.

Рахманин считает, что разница только в том, что контакты между Киевом и Москвой сейчас происходят более оживленно благодаря тому, что в Кремле Зеленского считают более податливым, чем Порошенко.

"Если мы говорим о конечном результате, то он такой же, каким был год-два назад: мы не приближаемся к миру и не отдаляемся от него. Мы находимся на тех же позициях, на которых и были. Нюанс только в том, что ситуация хуже с точки зрения сопутствующих обстоятельств", – заявил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - ООН: оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Донбасс (26956) Рахманин Сергей (120)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3526
показать весь комментарий
21.09.2020 22:23
+17
План Зеленского на неделю:

У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
21.09.2020 22:29
+13
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7852
показать весь комментарий
21.09.2020 22:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
План у нього є. Дій нема. БО ПЕРЕКУР!
показать весь комментарий
21.09.2020 22:22 Ответить
"мой чемоданчик набитый планом,
он предназначен для наркоманов..."
показать весь комментарий
21.09.2020 22:24 Ответить
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3526
показать весь комментарий
21.09.2020 22:23 Ответить
У Вовы не плана нема..... а МОЗГОВ.... как у нас в Адессе шутят купил бы 200 граммов свинных для начала...
показать весь комментарий
21.09.2020 23:05 Ответить
Чому ні? А подивіться на активність Медведчуківця Качури ,,, Рахманін! та назовіть речі своїми словами НАРЕШТІ!
показать весь комментарий
21.09.2020 22:23 Ответить
Вам під виглядом правки помилки зі спонсорування виборів у виборчому зконі підсунуть правки Качури - і дєло в шляпє у Крємля.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:26 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
План у него есть. Возможно даже чуйский план.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:25 Ответить
"Сім"я сталевара вирішила завести кота. Купили кошеня... Назвали "Коксом"... Сусіди у здивуванні:
- Чому "Кокс"? Він же не білий, а чорний, як смола!..."
Те ж саме у "Блазня"... Він у слово "план" вкладає інше значення...
показать весь комментарий
22.09.2020 08:50 Ответить
У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 7023
показать весь комментарий
22.09.2020 09:07 Ответить
В нього не план.Путін поділився аргентінськи коксом.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:27 Ответить
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7852
показать весь комментарий
21.09.2020 22:27 Ответить
У меня глубокое убеждение, что у Зеленского как не было плана и механизма, так и нет до сих порИсточник: https://censor.net/ru/n3220544А у меня глубокое убеждение, что Зеленский как выступал в 95 квартале, так лучше бы и выступал до сих пор. Без обид, но каждый должен заниматься СВОИМ делом.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:28 Ответить
Всё верно, нехрен было ему вообще рыпаться на пост президента, сидел бы в своём квартале и горя не знал бы, да и людям намного лучше было бы.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:19 Ответить
План Зеленского на неделю:

У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
21.09.2020 22:29 Ответить
Еще один под дурачка косит. Все ты прекрасно понимаешь. Этот дятел четко дейтсвует по плану Х...ла-Коломойского от 2019 года.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:30 Ответить
Їм Пінчук ЩЕ не дозволив бути жорсткими-(хто-хто а Рахманін це вміє, але ...)
показать весь комментарий
21.09.2020 22:34 Ответить
Не стоит преувеличивать влияние Пинчука, там возможно Бродский даже больше влияет, но все равно Рахманин не кукла и особо никого слушать не будет, и думаю вы прекрасно об этом знаете раз про жесткость его слога в курсе. Кроме того. он крутой аналитик но начинающий публичный политик, неясно пока есть у него потенциал публичный или нет. С учетом 77 чи сколько там поклонников рояльного юморка шансов у "заумного" Рахманина немного.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:49 Ответить
Я злюсь на м'яку позицию цієї партії , злюсь взагалі куди поділись пронаціональні активісти розумні незаїжджені , чому тільки ЄС ? Знову в непрохідних уся нацпаторіотична тусовка !
показать весь комментарий
21.09.2020 22:58 Ответить
На жаль в нацпатріотичній тусовці традиційно працює КДБ (ФСБ), тому вони десь заподілись, бо лідерки типу Білецького, Тягнибока с Пупсом, та навіть Яроша то "по факту" їхні люди. Ярош наприклад, служив в стратегічних ракетних військах СРСР, при цьому він вже був молодіжним лідером Тризубу. Як таке можливо? Там 70% особового складу офіцери, а Ярош був "рядовым" та ще українським націоналістом, за часи СРСР.- це неймовірно. Кричущий факт!
Да и Слава Богу что они все облажались, нам придется вокруг ЕС объединятся, не вижу ничего плохого в этом. Если Притула подымет рейтинг Голоса, будет более либерально-молодежная альтернатива ЕС для проукраинского избирателя.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:14 Ответить
Рахманин это кто?
показать весь комментарий
21.09.2020 22:32 Ответить
Ведущий политический аналитик в Украине в период 2000-2014 году. Писал в Зеркало Недели. Так как я читал тогда все его статьи, могу сказать что возможно он не раз спасал ими Украину. К нему прислушивались элиты уж больно умен.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:44 Ответить
план зе-ишака простой: косить по дурачка и сливать Украину. для того и нанят "серьезными людями".
показать весь комментарий
21.09.2020 22:33 Ответить
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 6179
показать весь комментарий
21.09.2020 22:34 Ответить
А Вы хотите, чтобы везде были парикмахеры и массажисты?
показать весь комментарий
21.09.2020 22:45 Ответить
Про який там план йдеться ?
Війну закінчив в своїй голові пару місяців назад, а фінансові проблеми Беня вирішує !
показать весь комментарий
21.09.2020 22:36 Ответить
Рахманин много усилий приложил к тому, что бы Зеленский пришел к власти. В Зеркале Недели все из штанов выпрыгивали, с подачи мадам Грицацуевой- "Кто угодно, лишь бы не Порошенко"! Теперь Рахманин "умным" стал- пишет шо плану у Зеленского нету. А в выборную компания 2019, план значит был? А теперь сплыл? Журналисты....
показать весь комментарий
21.09.2020 22:36 Ответить
Да было. Но ЗН гнали всегда и на всех президентов, И слава Богу, пока было сильная команда ЗН откровенного предательство страны никто не совершил, как сегодня. По другому ЗН уже не умеют работать- профессиональная деформация. А на Зе они почти не гонят, Бродский бабок не дал, остальные уже давно обижены на ЗН, да и кацапы давно их подмачивали исподтишка, в результате газету закрыли только сайт остался.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:54 Ответить
Грицацуевы оба обижены были на то, что и должностей Грицацуеву не дали, и газетный бизнес не поддержали. А Рахманину еще пьесу в стихах Грибоедова читать и читать. Да поздно уже..
показать весь комментарий
21.09.2020 23:04 Ответить
Вот согласился с Вами, а подумал, нет не так все это. У ЗН были статьи про серые схемы Свинарчуков года за 1,5 до этого пропагандона Бигуса. Но и кто на это обратил внимание?. ЗН это издание для элиты, а не для электората, у них другие задачи. А вот Бигус похоронил рейтинг Пороха вернее даже не этот агент, а КАЛОМ Мойский с Медведчуком и своими медиарессурсами .И причем здесь ЗН? ЗН делали свою работу как делали ее много лет и Порошенко не святой его было за что критиковать, причем это было не перед выборами.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:01 Ответить
Все было. И о то и другое и еще много чего. И вопрос извечный журналистики нужно ли так много и упорно долбить ветку, на которой сидишь( журналист без страха и упрека), или попридержать удила и попробовать проанализировать ситуацию. Задать элементарный вопрос-а что дальше? Они же не "тети Фроси", в конце концов. Дело сделано. Настала пора глубокомысленных терзаний.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:31 Ответить
Кстати, не знаю как Рахманину, а нам точно еще придется заносить хвост Зеленскому, когда на горизонте замаячит Медведчук. Мы же не станем уподоблятся "холодным философам".
показать весь комментарий
21.09.2020 23:43 Ответить
Рахмании был на Майдане и несмотря на свой сисемятельный характер был не просто так. Так что личностое у вас что-то вы необъективно, я бы даже сказал предвязто к нему относитесь.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:43 Ответить
Вы путаете горькое с холодным. Быть на майдане, и хайповать в ключе "модных тем", системно и однобоко преподносить желаемую тематику,это немного, разные вещи. Как бузина и Киев. Вон Поросюк тоже был на майдане. Но Поросюк от этого не становится менее бесполезным идиотом. Я их НИКОГО не знаю и в глаза не видел. В том числе и Рахманина. Свое отношение к нему я обозначил.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:57 Ответить
Ничего я не путаю.Для меня и моих друзей, которые сами журналисты, но много лет читали Рахманина было важно его появление на Майдане. А вот у вас проблемы, ей богу, сравнить негодяя и открытого агента Хремля Бузину и служку Коломойского никчемного Парасюка с одним из лучших и политических журналистов Украины. Вы считаете это адекватно? До свидания, разговор закончен, по крайней мере как с нормальным человеком я уже общаться с вами не смогу, только как с партийным троллем или полезным идиотом, что по сути одно и тоже.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:58 Ответить
Ну парень, начинал ты хорошо,потом нервы сдали видать и хвост напружинился. Бывает.Пословица есть такая, -"В огороде бузина, а в Киеве дядька" а ты болезный думал, я про Бузину пишу...Ай, ай! Осечка вышла. Про партии не скажу,но ретивость твоя в круговой защите представителя партии Голос наводит на размышления....
показать весь комментарий
22.09.2020 14:44 Ответить
https://twitter.com/mademoiselle_87

https://twitter.com/mademoiselle_87 Vikusya***

- Алло, доброго дня, у вас хрестики є?
- Немає.
- А іконки?
- Немає!
- А свічки?
- Женщіна, ви зателефонували до Офісу ПреЗедента, у нас нема нічого святого!
- Та я знаю!
показать весь комментарий
21.09.2020 22:42 Ответить
Надо было Тору спрашивать и тфилины.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:47 Ответить
а ну давай, удиви нас своим планом, умник.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:55 Ответить
А шо уже хороший план в Украину не поставляют?
показать весь комментарий
21.09.2020 22:56 Ответить
А який ще план потрібен - Мінський вже ж давно і з гідністю затвердили?
показать весь комментарий
21.09.2020 23:07 Ответить
так его ж нельзя выполнить в подписанной редакции--это будет зрада зрад
показать весь комментарий
21.09.2020 23:24 Ответить
А підписання було "просто зрадою"?
показать весь комментарий
21.09.2020 23:54 Ответить
именно так
показать весь комментарий
22.09.2020 00:53 Ответить
Рахманин, а у тебя или твоей партии есть план? Ну так возьмите предложите.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:12 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/27/7241875/ План "Голоса", который партия рассматривает как альтернативу имеющимся договоренностям, в общих чертах предусматривает следующие этапы: - Прекращение огня на всей "линии фронта" (разграничения) - не менее 6 месяцев, желательно года; - Демилитаризованная зона и международная полицейская миссия, - Начало разоружения; - Создание условий для деоккупации; - Начало деоккупации и временная международная администрация; - Завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса; - Первые выборы на освобожденных территориях; - Возвращение Крыма. Параллельно с этим Украина должна работать над: развитием армии; освобождением и защитой граждан Украины, развитием инфраструктуры и экономики, защитой информационного пространства, возмещением убытков от российской агрессии и ответственностью за преступления оккупантов.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:21 Ответить
правда тоже сомнительно, что он реалистичен
показать весь комментарий
21.09.2020 23:22 Ответить
Критиковать проще всего ,что конкретно надо сделать.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:16 Ответить
Вопрос достойный президента ЗЕ.

А что конкретно ЗЕ собирался делать, когда в президенты пошел? Сие есть тайна великая, которой даже сам ЗЕ не знает.

Вот об этом Рахманин и говорит.
показать весь комментарий
22.09.2020 00:43 Ответить
Я точно знаю у кого есть план. У Кучмы и Кравчука был же какой-то план, до того как они отдали ядерное оружие росии.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:27 Ответить
Стесняюсь спросить, а какой план ждёт Рахманин, расписать всё по пунктам и опубликовать, чтобы кацапы знали , что, где и когда, нам мало той фигни которую доморощенные пинкертоны ежедневно в СМИ размазывают как дерьмо по паркету???
показать весь комментарий
21.09.2020 23:32 Ответить
Грош цена лукавым убеждениям.Инфомусор.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:37 Ответить
для плана нужен IQ... а его нет... и плана нет.....
показать весь комментарий
21.09.2020 23:40 Ответить
Ну як же немає. Є, навіть дуже. На 2021 рік бюджет на армію скорочений на 123 млн. грн. Вперше за період війни скорочуються видатки на армію.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:44 Ответить
"У Зеленского как не было плана, так и нет" - Нет же, всё идёт именно по плану. Но это не наш план! Не украинский.
показать весь комментарий
22.09.2020 00:41 Ответить
як це не було? був чіткий план від самого початку: "проста пєрєстать стрєлять"! ЗЕЛЕН-ий жид разом з кривавими чекістами його планомірно дотримується і... ЗАСТАВЛЯЄ ВСУ ПРИПИНИТИ ВОГОНЬ!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 04:27 Ответить
а у него никогда ничего не было.... единственное, что он может - это мозги выносить своей гнусавой речью и пустой болтовней...
показать весь комментарий
22.09.2020 04:55 Ответить
У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 9966
показать весь комментарий
22.09.2020 05:27 Ответить
тю, а песики лаяли що він наркоман...
показать весь комментарий
22.09.2020 10:05 Ответить
Политический трёп от Рахманина. План "голоса" по деоккупации ничем не отличается.
показать весь комментарий
22.09.2020 10:19 Ответить
Рахманин неправ. Как это у Владимира Александровича нет плана? А шо ж он тогда пыхает денно и ночно? У Зеленского есть план и, видать, весьма забористый.
показать весь комментарий
22.09.2020 10:24 Ответить
 
 