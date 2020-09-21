Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин говорит, что может в ближайшее время выйти из состава делегации. Он считает, что волна критики в его адрес связана с тем, что в Украине "не любят пожилых людей".

Об этом Фокин сказал в интервью "UA:Українське радіо", информирует Цензор.НЕТ.

Он не исключил, что вскоре прекратит свою миссию, если к нему не будут прислушиваться.

По мнению Фокина, в Украине не любят пожилых людей, в чем он убедился, дав согласие на работу в ТКГ. Однако причиной ухода станет не то, что его сейчас "полощут в грязи", подчеркнул он.

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", – сказал Фокин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"

Он отметил, что не ставит ультиматумы и продолжит искать компромиссы. Но если в течение месяца никто не выслушает его предложения, он задумается об уходе из ТКГ.