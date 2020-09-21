Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин говорит, что может в ближайшее время выйти из состава делегации. Он считает, что волна критики в его адрес связана с тем, что в Украине "не любят пожилых людей".
Об этом Фокин сказал в интервью "UA:Українське радіо", информирует Цензор.НЕТ.
Он не исключил, что вскоре прекратит свою миссию, если к нему не будут прислушиваться.
По мнению Фокина, в Украине не любят пожилых людей, в чем он убедился, дав согласие на работу в ТКГ. Однако причиной ухода станет не то, что его сейчас "полощут в грязи", подчеркнул он.
"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", – сказал Фокин.
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Он отметил, что не ставит ультиматумы и продолжит искать компромиссы. Но если в течение месяца никто не выслушает его предложения, он задумается об уходе из ТКГ.
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За месяц можно много до чего договориться в ТКГ. Потом за годы не отмоемся.
Зє вовачке лише 42 рочки, а різниці між вами майже нема - такий же совковий покидьок...
маразм крепчал и катафалки ваши быстры .
Плывет сырка волгааа...
А молодий дурень стає з віком старим дурнем.
Прибалти дочекалися і стали незалежними на власних умовах.
Я за те, щоб після деокупації всіх, хто отримав російське громадянство, примусити здавати на українське повторно. Знання мови та історії. Якщо ні - немає права голосувати та інших привілеїв громадян.
Фокіна за дупу і в Лугандон. Нехай прозріває, совок дірявий
Зєлю геть. Дострокові.
Пусть твоя внучка насосет тебе новую должность.
Зверніться в лігу сексуальних реформ.- Бендер.