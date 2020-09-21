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Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей

Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин говорит, что может в ближайшее время выйти из состава делегации. Он считает, что волна критики в его адрес связана с тем, что в Украине "не любят пожилых людей".

Об этом Фокин сказал в интервью "UA:Українське радіо", информирует Цензор.НЕТ.

Он не исключил, что вскоре прекратит свою миссию, если к нему не будут прислушиваться.

По мнению Фокина, в Украине не любят пожилых людей, в чем он убедился, дав согласие на работу в ТКГ. Однако причиной ухода станет не то, что его сейчас "полощут в грязи", подчеркнул он.

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", – сказал Фокин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"

Он отметил, что не ставит ультиматумы и продолжит искать компромиссы. Но если в течение месяца никто не выслушает его предложения, он задумается об уходе из ТКГ.

Автор: 

отставка (3158) Фокин Витольд (101) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+75
В Украине не любят коммунистов и фриков, назначение которых согласовывают с "той стороной".
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21.09.2020 22:26
+71
Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей - Цензор.НЕТ 403
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21.09.2020 22:29
+70
дед! Ты сделал мой вечер....))))

Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей - Цензор.НЕТ 8057
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21.09.2020 22:26
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Страница 3 из 3
Фокин сказал, что может уйти через месяц

За месяц можно много до чего договориться в ТКГ. Потом за годы не отмоемся.
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22.09.2020 00:33 Ответить
Не в твоєму віку справа... Мій тесть теж давно вісімдесят перетнув але совок ненавидить і ненавидить таких 3,14дарасів, які тягнуть у той совок та намагаються здати Україну ворогу...
Зє вовачке лише 42 рочки, а різниці між вами майже нема - такий же совковий покидьок...
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22.09.2020 00:35 Ответить
Дед за 1,5 года премьером 20 лет назад украл столько что внучке хватило всю жизнь не работать... И это маланское чмище (посмотрите на внучку!) еще что то вякает о "народной любви"?
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22.09.2020 00:36 Ответить
А мне почему-то вспомнился 4А с NEVA BEACH...
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22.09.2020 01:46 Ответить
Я что то пропустил. Раскажите что это?
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22.09.2020 02:08 Ответить
книга в 7 тыс томов...
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22.09.2020 02:31 Ответить
мож я спутал с крим4анином... каюсь
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22.09.2020 02:33 Ответить
Самомнения деду той самой внучки не занимать. Да пи--дуй ты уже на отдых в закрытую, зарешетчатую лечебницу и заодно захвати с собой проныру Кравчука.. который втянул тебя в эту аферу, что бы большую часть негатива свалить именно на тебя старого дуралея, а самому как то остаться на плаву.., гордо изображая из себя этакого седовласого старейшину продавая на политическом рынке свое "первое президентство" как залежалый товар, кто больше предложит.
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22.09.2020 00:46 Ответить
У Блюма и Витольда маразматический план - сначала на брудершафт насцать на украинский народ а потом, так же на брудершафт!, сдохнуть в Феофании. Куда там Кибальчишу вместе с Льолеком и Болеком! Мурзилки с Троещины уже прищурились...
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22.09.2020 02:13 Ответить
пипец, старый дегенерат - неадекват тебя уже кладбище заждалось.
маразм крепчал и катафалки ваши быстры .
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22.09.2020 00:53 Ответить
Будте осторожны , насчет так выражовываться, бо не ровен час , погоняло ВАНГА к вам приклеится... АМИНЬ !!!
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22.09.2020 01:44 Ответить
Издалека долгооооо,
Плывет сырка волгааа...
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22.09.2020 02:08 Ответить
Розумна молода людина з віком стає мудрою людиною.
А молодий дурень стає з віком старим дурнем.
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22.09.2020 04:20 Ответить
Мудрость приходит со старостью,но старость может прийти и сама.
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22.09.2020 21:59 Ответить
МОЖЕТ УЙТИ...тЮ, ТА Й СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА...налякав вовк кобилу...
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22.09.2020 04:56 Ответить
тока куда уйдешь : в рай , чи в ад...Та Бог шельму метит... можно быть спокойным
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22.09.2020 04:59 Ответить
Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку - Цензор.НЕТ 8352
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22.09.2020 05:25 Ответить
так это дерьмо скоро подохнет... пусть сидит на месте и сдыхает...
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22.09.2020 05:55 Ответить
Украине нужно решить нужен ей Донбасс или нет. Если нужен то придется идти на уступки. Военный путь и помощь "Партнеров" ни чего не дали и не дадут. Также как и расчет на уход Путина и развал России. Этого не будет еще долго. Мне тоже не нравится то что предлагает Фокин. А как иначе? Так что может Фокин не такой уж выживший из ума старик?
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22.09.2020 06:07 Ответить
Донбас, Крим треба, але без ватного населення понавезеного кацапами
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22.09.2020 07:25 Ответить
Про тих, кого завезли після 2014 року, мова не йде. А от з присутністю тих, хто жив там до 2014 прийдеться змиритися, бо у них українське громадянство.
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22.09.2020 07:32 Ответить
там багато кацапні пенсійної понаїхало після незалежності, плюс ті що служили в Криму кацапи позалишались, їм громадянство можна й поскасовувати, було б бажання. залишаться тільки ті, що були на день проголошення незалежності, але то вже пенси.
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22.09.2020 09:45 Ответить
М-дя! Якби. Але???
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22.09.2020 09:12 Ответить
а сказати, що хотіло?
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22.09.2020 09:46 Ответить
шта?! а давай мы тебя вместе с Фокиным в лугандонию отправим. как тебе уступочка?
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22.09.2020 07:47 Ответить
Так ты предлагаешь подарить Донбасс России?
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22.09.2020 07:53 Ответить
да и внучку туда же ))
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22.09.2020 07:56 Ответить
не нравится, но ты за это "топишь", как и положено пропагандону ))
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22.09.2020 07:55 Ответить
Я думаю, що ми почекаємо, так що не потрібно намагатись представити ніби вибору нема. Вибору не буде якщо зараз візьмемо 'як є'.
Прибалти дочекалися і стали незалежними на власних умовах.
Я за те, щоб після деокупації всіх, хто отримав російське громадянство, примусити здавати на українське повторно. Знання мови та історії. Якщо ні - немає права голосувати та інших привілеїв громадян.
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22.09.2020 08:56 Ответить
А Старых идиотов нигде не любят!
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22.09.2020 06:29 Ответить
Щасти Вітольд! Сиди дома і слухай джаз, у нас і без Фокіна досить агентів Кремля які сидять прямо в ОПУ.
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22.09.2020 06:42 Ответить
Не переймайся, діду, Маша ще кудись приткне. У неї ж ба які зв'язки!
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22.09.2020 06:55 Ответить
Якщо не прем*єром, то міністром соцполітики.
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22.09.2020 07:03 Ответить
Это потому, что он черный...
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22.09.2020 07:05 Ответить
Курва, ще цілий місяць чекати...
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22.09.2020 07:08 Ответить
В Украине, как и везде, не любят использованные одноразовые изделия, FUCK-ин!!! Их своевременно сливают в унитазе и отнюдь не хранят. Тебя, с твоей ботексо-носницей слить позабыли... Вот и смердите...
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22.09.2020 07:13 Ответить
ще й як **********. "Одноразовые изделия". Отбеливают хлоркой, маринуют уксусом щоби не вонял...
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22.09.2020 09:53 Ответить
Ублюдок, наговорил с 3 короба понасоздавал прецедентов, дело сделал и умывает руки. Мразь.
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22.09.2020 07:15 Ответить
непокаране комуняцьке зло повертається у вигляді упирів.
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22.09.2020 07:29 Ответить
В Украине не любят таких мудаков как ты. Паскуда сраная решило удостоить "чести" сброд в ордло "повстанцами". Ты куда старый маразматик????
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22.09.2020 07:33 Ответить
Фокін плутає "літню людину" з "старим піда№расом". Саме літніх людей в Україні поважають. Це в Мінську Бацька дубасить і старих і малих, а Фокін хоче, щоб і в Україні так було, тому тягне сюди свою кохану паРашу.
Фокіна за дупу і в Лугандон. Нехай прозріває, совок дірявий
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22.09.2020 07:40 Ответить
Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку - Цензор.НЕТ 3240
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22.09.2020 07:43 Ответить
Это неправда, честный благородный слово. Это неправда. Молодым у нас дорога, а старикам у нас, это, как его...., почет. Так что уважим старика и скажем ему на дорожку: канай отсюда, пожалуйста.
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22.09.2020 07:43 Ответить
цуко, давай в морг уже!
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22.09.2020 07:44 Ответить
В Україні не ******* виродків , зрадників , рашистів , фашистів і клмуністів . Особливо , коли це все в одній особі .
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22.09.2020 07:45 Ответить
Вот дедушка и проговорился: "в Украине не любят".Украина для него была и остается каким то недоразумением. Вот СССР - большой, могучий, быть его функционером, это - ого-ого! А, что такое Украина? На старосте захотел опять почувствовать гордость от принадлежности к монстру.
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22.09.2020 07:45 Ответить
Фокін-ватний маразматік.Вік не має значення.Має значення що він меле від імені України.Судячи з його позиції і висловлювань-він грає на стороні ворога.
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22.09.2020 07:47 Ответить
Але Зєля чомусь не відкликав його відразу після його тезисів. Хоч можна було просто скайп вимкнути. Тобто це Зєля був там диригентом. А українці - віслюки, якщо ще не викинули цього клоуна в політичний смітник.
Зєлю геть. Дострокові.
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22.09.2020 07:54 Ответить
Ну так ти один з віслюків.Я пам`ятаю як ти перед виборами топив за клоуна.Тоді ти писав шо Коломойський поцрєот,Зєля прастой парєнь з наріду і т.д.Навіть грозив мені СБУ))).Називав мене(і не тільки мене))) продажними прхботми))).Я ж вам дебілам казав,Зєля нацарює 100 рублів і втече,чи в Ізраіль,чи в Італію, як Яник.То шо,хуженєбудєт?Ти зробив це разом.От тепер все стало на свої місця.Вас поперджали.
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22.09.2020 08:25 Ответить
Російського шпигуна Порошенка на довічне з конфіскацією. А його платних тролів "георгівліберманів" на примусові в автодорі з нічним арештом по суду. Крапка
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22.09.2020 09:12 Ответить
Тупий віслюк,зелена гнида-це ти, ванька дурачок.А де твоя Йулька пропала(гєнацит і зубажіння))))) ? 150 -ту пластичну операціїю робить?
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24.09.2020 15:07 Ответить
Фокин обычный совок.
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22.09.2020 07:50 Ответить
в худшей его редакции
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22.09.2020 07:59 Ответить
"Нас из стука сделал сталин, а ильич из кумача!" (с)
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22.09.2020 08:05 Ответить
"Я - старый, меня девушки не любят" - "Золотой теленок"
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22.09.2020 07:56 Ответить
Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку - Цензор.НЕТ 2562
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22.09.2020 08:02 Ответить
Але внучка через блат дала можливість дідусеві грошенят заробити та попердіти у вільній пресі.
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22.09.2020 17:49 Ответить
скатертью дорожка )). не тяни.!!
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22.09.2020 07:58 Ответить
В Украине не любят ватных дебилов,впрочем как и во всем Мире
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22.09.2020 07:59 Ответить
Давай,чеши до друзів-"повстанців.Зрадили власну державу, а їм - амністію? У Путлера їх зразу б відправили на лісоповал.
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22.09.2020 08:04 Ответить
Как говорится - Пусти свинью под стол так она на стол полезет Так же и Фокином Кто он такой...Бывший премьер при Кравчуке. Люминевый - сепаратистки настроенный тазик , корчит из себя хрустальную вазу. Вот и всё .
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22.09.2020 08:07 Ответить
В Україні не ******* старих ватних комуняк- маразматиків. Тільки і всього...
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22.09.2020 08:52 Ответить
Не стоит ждать целый месяц, в добрый путь!)
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22.09.2020 09:07 Ответить
Ну и вали, пердун старый! Маразматик! Предатель!
Пусть твоя внучка насосет тебе новую должность.
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22.09.2020 09:08 Ответить
сраный тухлый совковый нафталин, который работает на руССких фашистов не любят в Украине
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22.09.2020 09:12 Ответить
в Украине не любят ватных дегенератов
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22.09.2020 09:36 Ответить
Думаю, на такую "нелюбовь" никак не могли бы пожаловаться ни академик Патон, ни Любомир Гузар, ни многие другие, кто достойно прожил свои жизни. Не жалуется на возраст и Лина Костенко. Как же нужно было жить и кем нужно на самом деле быть, чтоб так ненавидеть свою страну, служить врагу, вырастить такое убожество, как Маша Фокина и при этом еще иметь наглость требовать признания и уважения! Ты, комуняцкий кацапский холуй, полощешься в своей собственной грязи. Возраст тут ни при чем. Надеюсь, тот, кто тебя сейчас достал из музея позора и поставил на эту должность, утонет вместе с тобой.
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22.09.2020 09:40 Ответить
Да мы биндеры такие,увидел пенсионера на улице и сразу его в газовую камеру.
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22.09.2020 09:43 Ответить
вроде ж сначала в нацгвардию отправляли, а потом уже если не подходил, то репрессии
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22.09.2020 12:18 Ответить
Я старий , мене дівчата не *******, мене ніхто не любить. Віддайте мої гроші. - Паніковський.
Зверніться в лігу сексуальних реформ.- Бендер.
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22.09.2020 10:05 Ответить
ультиматум совкового старпера
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22.09.2020 10:30 Ответить
«...в Украине не любят пожилых людей». Це воно собі зробило люб'язний компліман. Фокін - смердяче маразматичне старе пердло, якого треба полоскати у гівні.
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22.09.2020 10:38 Ответить
дед в гэбню сёдня донос отнёс на РУХ?
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22.09.2020 12:17 Ответить
Скорее бы ты уже сдох Фокин!!
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22.09.2020 13:01 Ответить
Еще один месяц!Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку - Цензор.НЕТ 8542
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22.09.2020 13:09 Ответить
Фокин!! Скажи спасибо, что только ругают, а то могли бы и грохнуть!!
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22.09.2020 13:19 Ответить
Є старий та мудрий , а є старий м....к - жив в Україні, бачів що відбувається, а так і залишився без честі та совісті, як і все життя прожив... Таким його і запам'ятають.
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22.09.2020 13:43 Ответить
Вот же ж тупой рашистскай мозгофокин. Патон до 💯 лет был президентом НАНУ.
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22.09.2020 14:49 Ответить
В Україні ненавидять не пожилих, а зрадників, малоросів та рюске які не сидять в рф та пхають своє рило в Україну.
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22.09.2020 16:36 Ответить
У всьому світі не ******* людей що одною ногою вже в ямі, але намагаються туди всіх за собою затягнути.
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22.09.2020 17:46 Ответить
А как вернуть Донбасс?Если требовать наказания сепаратистов, то без амнистии они будут воевать до бесконечности. Военной победы Украина одержать не может. Мы теряем Донбасс. Сегодня тем кому в 2013 г было 11-12 лет уже по 18-19. И Украину они не знают и их научили ее не признавать. Еще 3-4 года и о Донбассе можно будет вообще забыть. Как о Крыме или Кубанской Украине. Некоторые предложения Фокина конечно же перехлест. Но как быть в реальности.? Я считаю, что нужно ослабить влияние Кремля в Донбассе, начать по деловому общаться с производственниками, бизнесом. Уверен мы сможем их повернуть на свою сторону, хотя бы в состояние 2013 г.
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22.09.2020 21:04 Ответить
зрадників не ******* та кегебешників сраних, людей похилого віку у нас поважають, то твоїм московитам такі люди заважають, жив би собі спокійно за державний кошт, а так мільйони людей прокляли тебе до сьомого коліна, радій, не націоналісти при владі, бо вилетів би з держдачі, депортували й персональної пенсії позбувся б
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23.09.2020 08:46 Ответить
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