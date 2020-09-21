По состоянию на конец 2018-го у украинцев было 1,18 млн легальных видов на жительство в ЕС, - Боррель

Более чем 2 млн украинцев живут и работают в ЕС, преимущественно в Польше, Чехии и Италии. Это самая большая группа иностранцев, которые получают долгосрочные визы во многих странах ЕС.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские работники и мигранты делают большой вклад в рынки труда по всему миру, а прежде всего - в ЕС. Украинские граждане - это самая большая группа иностранцев, которые получают долгосрочные визы во многих странах ЕС, включая Польшу, которая стала главным направлением для украинских трудовых мигрантов. В 2018 году страны - члены блока выдали почти 490 тыс. видов на жительство украинским гражданам. По состоянию на конец 2018-го у украинцев было 1,18 млн легальных видов на жительство в ЕС", - сообщил он.

По словам Борреля, многие украинцы работают на сезонных работах, "и это означает, что количество украинских мигрантов в ЕС постоянно меняется, но в целом это несколько миллионов человек".

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"Одна из главных целей подхода ЕС к этому вопросу - продвижение легальной миграции и привлечение новых талантов в ЕС, чтобы люди могли использовать свои рабочие навыки на том рынке труда, где они нужны. От этого выигрывают и ЕС, и страны, откуда приезжают мигранты. Легальная миграция и мобильность с ключевыми соседями ЕС, включая страны Восточного партнерства, могла бы стать дорогой широкого партнерства, по которой стоит идти. В то же время, очень важно помнить, что это обязанность стран - членов ЕС - определять, из каких стран, не входящих в блок, они хотели бы привлекать трудовых мигрантов", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.