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По состоянию на конец 2018-го у украинцев было 1,18 млн легальных видов на жительство в ЕС, - Боррель

По состоянию на конец 2018-го у украинцев было 1,18 млн легальных видов на жительство в ЕС, - Боррель

Более чем 2 млн украинцев живут и работают в ЕС, преимущественно в Польше, Чехии и Италии. Это самая большая группа иностранцев, которые получают долгосрочные визы во многих странах ЕС.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские работники и мигранты делают большой вклад в рынки труда по всему миру, а прежде всего - в ЕС. Украинские граждане - это самая большая группа иностранцев, которые получают долгосрочные визы во многих странах ЕС, включая Польшу, которая стала главным направлением для украинских трудовых мигрантов. В 2018 году страны - члены блока выдали почти 490 тыс. видов на жительство украинским гражданам. По состоянию на конец 2018-го у украинцев было 1,18 млн легальных видов на жительство в ЕС", - сообщил он.

По словам Борреля, многие украинцы работают на сезонных работах, "и это означает, что количество украинских мигрантов в ЕС постоянно меняется, но в целом это несколько миллионов человек".

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"Одна из главных целей подхода ЕС к этому вопросу - продвижение легальной миграции и привлечение новых талантов в ЕС, чтобы люди могли использовать свои рабочие навыки на том рынке труда, где они нужны. От этого выигрывают и ЕС, и страны, откуда приезжают мигранты. Легальная миграция и мобильность с ключевыми соседями ЕС, включая страны Восточного партнерства, могла бы стать дорогой широкого партнерства, по которой стоит идти. В то же время, очень важно помнить, что это обязанность стран - членов ЕС - определять, из каких стран, не входящих в блок, они хотели бы привлекать трудовых мигрантов", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Автор: 

трудовая миграция (247) Евросоюз (17162) Боррель Жозеп (784)


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Очєшуітєльна..
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21.09.2020 22:35 Ответить
Жирик зажигает о Лукашенко...жестко...


https://twitter.com/i/status/1307959201365471232 https://twitter.com/i/status/1307959201365471232


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21.09.2020 22:38 Ответить
Кто-то опять вместо меня работает начальником службы безопасности в швейцарском банке Базеля-Ланд....
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21.09.2020 22:38 Ответить
Бєдняшкі, Порошенко іх вигнал із страни, а Зєлєнскій всьо нікак нє хочєт возвращять іх обратно...
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21.09.2020 22:39 Ответить
Чему больше молодежи будет работать в Европе, тем меньше будет вероятность того, что они захотят жить "как в раше". Им будет с чем сравнивать, у них будет другой, не совковый опыт.
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21.09.2020 23:30 Ответить
Это самые умные украинцы.
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22.09.2020 01:30 Ответить
Це ж Пєтя досягнув. І його колишні шефи.
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22.09.2020 03:53 Ответить
Оце й є "життя по-новому"
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22.09.2020 09:57 Ответить
 
 