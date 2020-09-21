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США создают коалицию против "Северного потока 2" и надеются, что он не будет достроен, - Помпео

США создают коалицию против

В США надеются, что "Северный поток 2" не будет достроен, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью изданию Bild.

"Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент принял резолюцию с требованием расследовать отравление Навального и усилить санкции против РФ

Автор: 

Северный поток (1452) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+8
США и ЕС должны наложить санкции на нефть и газ из РФ - это или ограничить возможность продажи до мизера или наложить полное эмбарго. ЕС думает - а РФ далеко и чего нам беспокоиться. А РФ сейчас уже захватит Беларусь и уже будет брать Украину со стороны Беларуси и там до Киева пару часов на танках и уже с захватом Беларуси будут танки стоять на границе с Польшей, Прибалтику могут взять и РФ постоянно всю свою историю захватывает, каждые пару лет она захватывает новые и новые территории. А ЕС и США кормят этого крокодила, который в итоге нападет и съест. Единственные санкции, которые могут подействовать на РФ и то они будут все ровно атаковать даже с малыми доходами, но санкции способные их ослабить - это только эмбарго на нефть и газ. Лучше с Ирана снять санкции, а на РФ наложить спонсорство терроризма и полное эмбарго! А иначе РФ будет уже всеми видами вооружения дестабилизировать и США и ЕС и по всему миру. А РФ ведет войну не только танками, это и подкупы политиков, это подкупы СМИ, психологическая война, подкупы политологов, коррупция, хакеры, агенты, шпионы, и море всего... И они сначала этим вооружением дестабилизируют, а потом идут в ход наемники и танки. Или РФ будет развалена, или РФ развалит запад!
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21.09.2020 23:20
+5
Well...Якщо не амери то хто ??
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21.09.2020 22:53
+4
А у нас все знают-"Не надо Путина раздражать". Поэтому Помпео на Украину нечего расчитывать. У нас Потап- "заслуженный артист" по версии Зеленского, может на сцене в Москве штаны снять... Повинится так сказать за все нанесенные при Порошенко обиды. И за Северный поток в том числе.
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21.09.2020 22:49
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"Работа по строительству и запуску газопровода «Северный поток - 2» должна закончиться до конца 2020 года или к I кварталу 2021 года. Об этом заявил 11 января журналистам президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель" ..... Ну ждемсссссс
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21.09.2020 22:45 Ответить
Очередное пустое обещание плешивого брехуна, правда лохторат так далеко не помнит.
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21.09.2020 22:50 Ответить
США создают коалицию против "Северного потока 2" и надеются, что он не будет достроен, - Помпео - Цензор.НЕТ 7933
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21.09.2020 22:51 Ответить
США создают коалицию против "Северного потока 2" и надеются, что он не будет достроен, - Помпео - Цензор.НЕТ 5845
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21.09.2020 22:53 Ответить
А раніше казали, що в першій половині 2020го... А до того - що до кінця 2019...
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21.09.2020 22:57 Ответить
Звиздани , Майк , по Рейхстагу крылатыми ракетами что бы Меркель-Шредер быстрее пришли к пониманию .
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21.09.2020 22:48 Ответить
США создают коалицию против "Северного потока 2" и надеются, что он не будет достроен, - Помпео - Цензор.НЕТ 5459
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21.09.2020 22:49 Ответить
А у нас все знают-"Не надо Путина раздражать". Поэтому Помпео на Украину нечего расчитывать. У нас Потап- "заслуженный артист" по версии Зеленского, может на сцене в Москве штаны снять... Повинится так сказать за все нанесенные при Порошенко обиды. И за Северный поток в том числе.
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21.09.2020 22:49 Ответить
Ну для этого им нужно запретить все совместные учения... Изменить Конституцию...
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21.09.2020 22:56 Ответить
"...и вредит Украине" Тихо и планомерно опровергают кацапские утверждения, что "никому вы там не нужны"
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21.09.2020 22:51 Ответить
Дуже багато ризиків. Якийсь дядя Вася висіче іскру поки автогеном буде ріхтувать труби. ... Нє проводьте. Ми дуже солідарні і стурбовані.
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21.09.2020 22:52 Ответить
Жирик зажигает о Лукашенко...жестко...

https://twitter.com/i/status/1307959201365471232 https://twitter.com/i/status/1307959201365471232
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21.09.2020 22:52 Ответить
Тот редкий случай, когда соглашусь с Жириком. Противоречивый тип. То клоун, то гигант мысли.
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21.09.2020 23:13 Ответить
Well...Якщо не амери то хто ??
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21.09.2020 22:53 Ответить
Нафтогаз та мамця в USA..
))
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21.09.2020 23:00 Ответить
сегодня на дне аральского моря нашли печенега, над которым рыдал половец, утомлённый северными потоками
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21.09.2020 22:55 Ответить
така біда в кацапії, що у нас празднік
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21.09.2020 22:59 Ответить
В принципе,Северный Поток 2 это полная независимость Украины от кацапского газа,который нафиг никому не нужен.Можно брать из Польши Американский.
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21.09.2020 22:55 Ответить
Сами то поняли какой бред сморозили?))) Как сев поток влияет на поставки газа в Украину не из рашки?)
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21.09.2020 22:58 Ответить
Вот и пусть качают,через море,через Луну,но не через Украину
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21.09.2020 23:01 Ответить
Вопрос стоит не так))) Пусть не качают... От слова совсем...)))
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21.09.2020 23:04 Ответить
ПаРашка распадетца а труба останетца..
Немцы умнее..
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21.09.2020 22:58 Ответить
На данный момент труб хватает с головой, с двойным запасом... И по разным направлениям... А рашка хочет всех подвязать на одно направление...
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21.09.2020 23:07 Ответить
Yes, of course...))
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21.09.2020 23:14 Ответить
утром купил маску.внизу прочитал такое.маска не является медицинским препаратом.защищает от пыли тумана и ветра.дата изготовления.10 сентября.страна изготовитель китай.
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21.09.2020 23:06 Ответить
Маска должна быть медицинским препаратом?)))
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21.09.2020 23:09 Ответить
Скоро и мордочки фотать заставят,а не сфотал на смартфон-штраф.
Я не понимаю идиотов,которые визжат о скором чипировании. Это УЖЕ.
А вирус,простите,проникает даже через г-ндон.Какая маска,блин?)
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21.09.2020 23:12 Ответить
страна изотовитель все написала белым по черному.и наоборот.читать умеешь?
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21.09.2020 23:11 Ответить
Це бизнес на лохах. Извините .
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21.09.2020 23:13 Ответить
я об этом и говорю.лохотрон пандемийный
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21.09.2020 23:15 Ответить
40 центов с маски,15 млн масок в день,ктото нехило гребет бабло ,а если в пересчете на год. Оееееййй...А если учесть что вся эта ненужная херь за счет бюджета,а?🤡🤡
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21.09.2020 23:16 Ответить
США и ЕС должны наложить санкции на нефть и газ из РФ - это или ограничить возможность продажи до мизера или наложить полное эмбарго. ЕС думает - а РФ далеко и чего нам беспокоиться. А РФ сейчас уже захватит Беларусь и уже будет брать Украину со стороны Беларуси и там до Киева пару часов на танках и уже с захватом Беларуси будут танки стоять на границе с Польшей, Прибалтику могут взять и РФ постоянно всю свою историю захватывает, каждые пару лет она захватывает новые и новые территории. А ЕС и США кормят этого крокодила, который в итоге нападет и съест. Единственные санкции, которые могут подействовать на РФ и то они будут все ровно атаковать даже с малыми доходами, но санкции способные их ослабить - это только эмбарго на нефть и газ. Лучше с Ирана снять санкции, а на РФ наложить спонсорство терроризма и полное эмбарго! А иначе РФ будет уже всеми видами вооружения дестабилизировать и США и ЕС и по всему миру. А РФ ведет войну не только танками, это и подкупы политиков, это подкупы СМИ, психологическая война, подкупы политологов, коррупция, хакеры, агенты, шпионы, и море всего... И они сначала этим вооружением дестабилизируют, а потом идут в ход наемники и танки. Или РФ будет развалена, или РФ развалит запад!
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21.09.2020 23:20 Ответить
Видите ли...Санкции,канеш,неплохо,но тогда неыть и газ в ЕС взлетят вчетверо,и кокурентоспособность товаров из ЕС попросту исчезнет. Итак-вчетверо. Запомнили?
А весь поток нефти из РФ пойдет в Китай,как напрямую,так и через международных посредников.
Тогда себестоимость и без того дешевого товара из Китая,снизится еще вдвое. Запомнили?
И это ударит уже по американскому производителю.
А Китай выиграет Шестикратно.
Вот проиграть рынки узкоглазым-это громадная угроза для США и ЕС.
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21.09.2020 23:29 Ответить
США и так,мягко говоря,в торговой войне с Китаем не выигрывают,а тут..
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21.09.2020 23:31 Ответить
кремле-троль детектед!
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21.09.2020 23:31 Ответить
Ну тогда и Трамп кремле троль детектед.Это выдержки из его статей и речей🤣Штирлиц ,Вы на грани провала
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21.09.2020 23:36 Ответить
Я если кремле тролль,то тогда я за то,шоб завтра эмбарго на всю газ и нефть,бгг)) тогда ЕС сядет в кризис надолго и всерьез)))
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21.09.2020 23:40 Ответить
предлагаю зеленскому стать милиардером за сутки.штрафовать каждого украинца за не свежую маску 3 раза в день,а лучше каждые пол часа.
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21.09.2020 23:25 Ответить
+ Еще нужно отказаться от минских договоренностей
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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21.09.2020 23:29 Ответить
китайский товар дешевле ядерной бомбы.хранится вечно.
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21.09.2020 23:31 Ответить
_"По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине." - Пля! Ну не в таком же ракурсе это надо формулировать Европе! Тупицы! Плевать им на Украину. СП-2 в первую очередь является прямой и непосредственной угрозой самой дурной и близорукой Европе! Потому что на Украине рф не остановится, дальше настанет черёд стран Балтии и Польша. А это уже закончится ядерной войной. И всё потому что безответственные и близорукие плуги Запада вовремя не потушили пожар и, тупо лупая глазами, наблюдали как пожар с ревом набирает силу и размах. "Умиротворители" буевы! Ничему кретинов история Второй Всемирной не научила!
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21.09.2020 23:34 Ответить
андрей илларионов слуга путина.хитрый умный и коварный.
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21.09.2020 23:34 Ответить
Украина давно могла разнести эту трубу прямо на дне на куски.. И сказать - что так и было, несчастный случай на почве наследия Второй мировой...
Но никому, кроме Америки ничего не надо...
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21.09.2020 23:39 Ответить
дешёвые китайские трусы после стирки уменьшаются в 2 раза.американские увеличиваются за счет доллара.
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21.09.2020 23:43 Ответить
Надо брать кацапские. Утром они аннексируют задницу.Во как. Вечером была моя задница,амутром вже кремлевская🤣
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21.09.2020 23:49 Ответить
Если достроят получится что Навальный зря страдал.
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22.09.2020 00:20 Ответить
"Путін всєх пєрєіграл". Настроїв газопроводів, угрохав туди шалені бабки - Південний потік, Блакитний потік, Північний потік... а тепер вони або качають на половину потужностей, або стоять.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYtfLnlfvrAhXxkIsKHcFUDOsQFjAFegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwz.lviv.ua%2Fnews%2F416918-turechchyna-zablokuvala-vazhlyvyi-dlia-rosii-hazohin&usg=AOvVaw3IeAcSSu5HpNWodENqT7zB Туреччина заблокувала важливий для Росії газогін ...

Газопровід, що коштував 7 млрд. доларів, зупиниться на два тижні - до 10 серпня. Офіційна причина - ремонтні роботи.
Місяць тому «Турецький потік» вже зупиняли на планове обслуговування, яке тривало з 23 по 29 червня. Тоді ініціатором зупинки був «Газпром», а нині вона відбудеться за ініціативою турецької сторони.
Як наслідок, «Газпром» може залишитися без трубопроводів в Туреччині. У травні компанія зупинила прокачку у побудованому на початку 2000-х «Блакитному потоці». Причиною також називали ремонтні роботи, які планували завершити протягом двох тижнів.
Відтоді минуло вже понад два місяці, але труба потужністю 16 млрд. кубометрів на рік стоїть порожня, повідомили Reuters джерела в російській і турецькій газовій галузі.Проблема - у відсутності попиту.
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22.09.2020 00:29 Ответить
Европа это старушка с низкой социальной ответственностью и кое-кто ссыт от неё кипятком, Гамерика дело говорит, сидят нахаляву у американцев на шее и торгуют с террористами.
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22.09.2020 08:19 Ответить
Если на России,кто-то пукнет в трубу,то в водах Дании будет гигантское джакузи?
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22.09.2020 08:34 Ответить
А щось заяв від зеленої шмарклі з цього приводу нічого не чути. Чи йому какаяразніца?
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22.09.2020 15:55 Ответить
 
 