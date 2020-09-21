США создают коалицию против "Северного потока 2" и надеются, что он не будет достроен, - Помпео

В США надеются, что "Северный поток 2" не будет достроен, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью изданию Bild.

"Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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