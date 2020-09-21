Замглавы МОН Гарбарук о конференции "Слуги народа" на территории КНУ: Законы соблюдены, студенты и преподаватели не участвовали
По мнению Министерства образования и науки, конференция киевской ячейки "Слуги народа" во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко проведена с соблюдением законодательства.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"По мнению Министерства образования и науки, это мероприятие было проведено с соблюдением законодательства - как избирательного, так и образовательного. Мероприятие состоялось на части открытой территории КНУ имени Шевченко. Оно проводилось в выходной день. Образовательный процесс в тот день не осуществлялся. Педагоги или студенты университета никакого участия в этом мероприятии не принимали", - заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.
Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.
Утром 21 сентября студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко и заявили, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.
В университете и партии утверждают, что ничего не нарушали. Администрация КНУ сообщила, что провести конференцию "Слуги народа" просил Офис Президента.
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Мартышка и очк(о)и..
А вы,друзья, как(ать) не садитесь..
Затеяли сыграть в квартет...
Поставили ж Мартышку(декана) Раком,
Дык, воз стоит, бо толку нет...
НЕ ВСЕ "законодательные и избирательные меры" были соблюдены.... ой не все.
Гидка влада цинічних жлобів...
ОП вместо АП, «совещания» в «Вклюре» во время карантина, не задекларированные доходы «по ошибке» и теперь Красный корпус без студентов.