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Замглавы МОН Гарбарук о конференции "Слуги народа" на территории КНУ: Законы соблюдены, студенты и преподаватели не участвовали

Замглавы МОН Гарбарук о конференции

По мнению Министерства образования и науки, конференция киевской ячейки "Слуги народа" во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко проведена с соблюдением законодательства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"По мнению Министерства образования и науки, это мероприятие было проведено с соблюдением законодательства - как избирательного, так и образовательного. Мероприятие состоялось на части открытой территории КНУ имени Шевченко. Оно проводилось в выходной день. Образовательный процесс в тот день не осуществлялся. Педагоги или студенты университета никакого участия в этом мероприятии не принимали", - заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.

Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

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Утром 21 сентября студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко и заявили, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

В университете и партии утверждают, что ничего не нарушали. Администрация КНУ сообщила, что провести конференцию "Слуги народа" просил Офис Президента.

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агитация (508) вуз (906) Киев (25587) Минобразования (1738) студенты (669) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+12
ЗЕпліснява заповзла у ВУЗ , не охопивши мізки - так розуміти треба?
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21.09.2020 22:49
+6
Плюнь в глаза, божья роса...
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21.09.2020 22:49
+6
Зедебіли, то все роса!
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21.09.2020 22:51
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ЗЕпліснява заповзла у ВУЗ , не охопивши мізки - так розуміти треба?
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21.09.2020 22:49 Ответить
студентам-респект та повага...! молодці...!!!
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21.09.2020 23:13 Ответить
ЗЕлені виправдовуються, що вони не агітували, а лише висували кандидатів, лише на території внутрішнього дворику... Знаєте , колись в мої давні студентські часи на території вузів з общагами забігали теж висуванці , хворі мужики з розтебнутою шірінкою, щоб спіймати погляди студенток . Ці ЗЕвисуванці теж хотіли спіймати увагу молоді - а молодь їм відповіла. МОЛОДЦІ!
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21.09.2020 23:35 Ответить
Головна теза - студенти, та викладачі УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАЛИ!
А більше про цей захід знати і не потрібно.
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22.09.2020 00:13 Ответить
Плюнь в глаза, божья роса...
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21.09.2020 22:49 Ответить
Зедебіли, то все роса!
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21.09.2020 22:51 Ответить
Это о мери у которой попинс и когда летит верещит на ринат тв что в Варшаве есть президент Варшавы
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21.09.2020 22:52 Ответить
Тут она права, кстати. Должность городского главы Варшавы называется "Prezydent".
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21.09.2020 23:01 Ответить
Замглавы МОН Гарбарук о конференции "Слуги народа" на территории КНУ: Законы соблюдены, студенты и преподаватели не участвовали - Цензор.НЕТ 2200 во какя баба поатро только родины своей розии и рузге мира которая орала на таможне что не пустит броники в 2014м правда потом спряталсь и отсиделась
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21.09.2020 23:11 Ответить
Верещук грязная падаль шалашовая
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21.09.2020 23:54 Ответить
Я правильно розумію, що ти пропонуєш порівняти президента Варшави і колишнього біглого президента Рави-Руської? Це перше. І друге: Чи не запідозрить Зєлєнскій, що два президенти у Києві - то перебір?
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21.09.2020 23:14 Ответить
это польское есть понятие мер а президент аналог а не то что имела в виду мери попинс которая потешила меня ещё тем что она из аристократии и род её родня бузинам из которых олесик - бугага
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21.09.2020 23:13 Ответить
Однажды Лебедь Раком Щучил..
Мартышка и очк(о)и..
А вы,друзья, как(ать) не садитесь..
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21.09.2020 22:55 Ответить
Однажды Лебедь раком Щуку...-
Затеяли сыграть в квартет...
Поставили ж Мартышку(декана) Раком,
Дык, воз стоит, бо толку нет...
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22.09.2020 01:32 Ответить
.. Держите наркомана !!!
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21.09.2020 23:08 Ответить
там на сцене все под препаратами
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21.09.2020 23:12 Ответить
-"По мнению Министерства образования и науки"...а хто там у Міністерстві міністр...? та все ж свої... "мненіє" члєна не може йти в розріз з "мненієм" партии...
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21.09.2020 23:11 Ответить
теперь пусть Порошенко проведет там же.....
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21.09.2020 23:14 Ответить
Зачем вполне достаточно что вава и его мери попинс верщащая шкварится со скоростью б 52
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21.09.2020 23:17 Ответить
Это не коррупция! Из Охвиса *********** позвонили в КНУ, чтобы выдали место для съезда. И да,это не раболепие. КНУ - Да пожалуйста! Мы вам ещё и цьомки сделаем
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21.09.2020 23:21 Ответить
"По мнению Министерства образования и науки, это мероприятие было проведено с соблюдением законодательства - как избирательного, так и образовательного. Мероприятие состоялось на части открытой территории КНУ имени Шевченко. Оно проводилось в выходной день. Образовательный процесс в тот день не осуществлялся. Педагоги или студенты университета никакого участия в этом мероприятии не принимали", - заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь ГарбарукИсточник: https://censor.net/ru/n3220548"

НЕ ВСЕ "законодательные и избирательные меры" были соблюдены.... ой не все.
Заступник голови МОН Гарбарук про конференцію "Слуги народу" на території КНУ: Закони дотримані, студенти та викладачі участі не брали - Цензор.НЕТ 1693
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21.09.2020 23:50 Ответить
Зеленский гнида, его шайка мрази
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21.09.2020 23:58 Ответить
Це називається - сцяти в очі...
Гидка влада цинічних жлобів...
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22.09.2020 00:26 Ответить
КНУр прийняв радо колаборантів на їх шабаш. Як мило.
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22.09.2020 06:40 Ответить
Как уже достали эти жлобские отмазки.
ОП вместо АП, «совещания» в «Вклюре» во время карантина, не задекларированные доходы «по ошибке» и теперь Красный корпус без студентов.
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22.09.2020 07:14 Ответить
Так. Бубочка, я проведу у тебя на даче мероприятие. Я и Ленка. Законодательство мы нарушать не будем. Потому шо в выходной и тебя там не будет в это время.
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22.09.2020 08:02 Ответить
 
 