Замглавы МОН Гарбарук о конференции "Слуги народа" на территории КНУ: Законы соблюдены, студенты и преподаватели не участвовали

По мнению Министерства образования и науки, конференция киевской ячейки "Слуги народа" во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко проведена с соблюдением законодательства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"По мнению Министерства образования и науки, это мероприятие было проведено с соблюдением законодательства - как избирательного, так и образовательного. Мероприятие состоялось на части открытой территории КНУ имени Шевченко. Оно проводилось в выходной день. Образовательный процесс в тот день не осуществлялся. Педагоги или студенты университета никакого участия в этом мероприятии не принимали", - заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.

Напомним, 20 сентября в рамках городской партийной конференции партии "Слуги народа" состоялось представление кандидатов в Киевсовет, которое прошло во внутреннем дворе университета им. Шевченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" представила кандидатов в Киевсовет, во главе списка - жена Кулебы. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Утром 21 сентября студенты университета Шевченко вышли на протест из-за проведения конференции "Слуги народа". Участники акции осудили действия администрации КНУ им. Шевченко и заявили, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета.

В университете и партии утверждают, что ничего не нарушали. Администрация КНУ сообщила, что провести конференцию "Слуги народа" просил Офис Президента.