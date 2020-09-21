РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14676 посетителей онлайн
Новости
3 017 17

Второй день празднования Рош Ха-Шана в Умани прошел спокойно, - полиция. ФОТО

Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая.

За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Умани в соцсетях призывал убивать хасидов, продолжается досудебное расследование, - СБУ. ФОТОрепортаж

Второй день празднования Рош Ха-Шана в Умани прошел спокойно, - полиция 01
Второй день празднования Рош Ха-Шана в Умани прошел спокойно, - полиция 02

Автор: 

Умань (363) хасиды (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Они просто через три дня начинают бухать,сейчас им просто по религии нельзя.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:19
+4
В Израиле жителям строго запрещено мусорить, за это они платят большие штрафы. Приезжая в Украину, , евреи позволяют себе мусорить где угодно./ Городской власти под силу поднять штрафы за мусор до израильского уровня.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:23
+3
Насколько я себя помню, в Умани этот хасидо-шабаш всегда проходит "без проишествий".
показать весь комментарий
21.09.2020 23:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо ??
показать весь комментарий
21.09.2020 23:17 Ответить
Они просто через три дня начинают бухать,сейчас им просто по религии нельзя.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:19 Ответить
Не знав...дякую..)))
показать весь комментарий
21.09.2020 23:49 Ответить
ой.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:19 Ответить
даже ниодна квартира не сгорела. разве это Новый год??? ( правда пожарки вчера метались а вечером нацгвардию ввели.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:24 Ответить
Насколько я себя помню, в Умани этот хасидо-шабаш всегда проходит "без проишествий".
показать весь комментарий
21.09.2020 23:20 Ответить
В Израиле жителям строго запрещено мусорить, за это они платят большие штрафы. Приезжая в Украину, , евреи позволяют себе мусорить где угодно./ Городской власти под силу поднять штрафы за мусор до израильского уровня.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:23 Ответить
а я тут за сингапурский вариант.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:26 Ответить
Там вааще писец для брудунов..))
показать весь комментарий
21.09.2020 23:47 Ответить
Оскільки вони тут платять велике бабло за переспати та за продукти, то і поводять себе так.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:34 Ответить
Власну дупу підтерти вважається роботою. Натиснути кнопку - робота. Зробити крок і кинути сміття в урну - не просто робота, а тяжкий гріх... Скільки підтиральщиків, кнопкодавів, сміттярів і прибиральників має бути в Умані щоб їм "кошерно святкувалось"?
показать весь комментарий
21.09.2020 23:51 Ответить
Это смотря где. Как пример, подруга рассказывала, что в приграничных районах, в которых арабы вечно теракты устраивают, нет урн для мусора по-умолчанию, чтобы не было соблазна туда взрывчатку подбросить. Поэтому мусор бросается прямо на улице и вечером уборщики это всё собирают. А утром по-новой.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:26 Ответить
Поэтому мусор бросается прямо на улице /Есть ужасы и пострашнее: В Самаре осудили малолетних людоедов /Российские людоеды-готы съели девочку-эмо. /Двух рыбаков, заблудившихся в тайге Якутии, обвиняют в каннибализме./Но Умань должна быть чистой.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:46 Ответить
По теме есть что сказать, или дальше будем обезьянничать?
показать весь комментарий
22.09.2020 09:51 Ответить
По теме есть что сказать, или дальше будем обезьянничать?/Поэтому мусор бросается прямо на улице.-Российские людоеды поступали так же./Зачем нахамила?
показать весь комментарий
22.09.2020 10:29 Ответить
Меня всегда влекли психопаты: высоким культурным уровнем, семейными ценностями... или я спутал с евреями.Доктор Хаус
показать весь комментарий
21.09.2020 23:54 Ответить
Євреї, відносно сімейних цінностей, стоять на рівні японців, німців(цих, правда, розчиняють мігранти), китайці(кацабки мріють від них рожать)... Але Мендель...
показать весь комментарий
22.09.2020 00:24 Ответить
 
 