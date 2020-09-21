Второй день празднования Рош Ха-Шана в Умани прошел спокойно, - полиция. ФОТО

Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая.

За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений.

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