РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14676 посетителей онлайн
Новости Приговор генералу Назарову
10 990 104

Суд уже 5 лет не может отправить в колонию генерала Назарова, которого экспертиза признала виновным в гибели десантников в сбитом Ил-76, - сестра погибшего Гайдук

Суд уже 5 лет не может отправить в колонию генерала Назарова, которого экспертиза признала виновным в гибели десантников в сбитом Ил-76, - сестра погибшего Гайдук

Сестра одного из 49 погибших в июне 2014 года десантников Иляна Гайдук возмущена тем, что приговор генералу Назарову до сих пор не вступил в силу и боится, что дело отправят на пересмотр.

Своими эмоциями Иляна Гайдук поделилась в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В ноябре этого года исполнится 5 лет с момента передачи в суд уголовного дела в отношении генерала Назарова В.М. ... Вдумайтесь! За пять лет судьи не смогли вынести решение, которое вступило бы в силу. 27 марта 2017 судья Павлоградского суда вынесла обвинительный приговор, но он не вступил в законную силу, так как защитой подана апелляция", - пишет Гайдук.

Слушания в апелляционном суде продолжаются до сих пор.

"Можно кивать на судебную реформу, загруженность судов, но очевидно, что судьи просто не хотят принимать решения по делу, постоянно оттягивая время", - считает Гайдук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76. ДОКУМЕНТ

Сестра погибшего десантника напоминает, что все 5 лет решения суда ждут родные погибших защитников Украины - матери, дети, жены, сестры и братья, а также побратимы и все неравнодушные граждане Украины. Вину обвиняемого, по ее словам, доказывают 2 независимых вывода экспертной комиссии.

"Самое вопиющее, что может сделать суд - это отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Такое решение заставит всех пострадавших по-новому пережить судебное разбирательство, а это допросы, допросы свидетелей, исследования доказательств, слушания всех деталей, КАК СБИВАЛИ, КАК СОБИРАЛИ ... А потом снова апелляция ... Это будет садизм со стороны судей, а судьи принимают решения именем Украины, так неужели наше государство будет так издеваться над семьями своих защитников. К сожалению, такое не исключено", - делится Иляна Гайдук своими опасениями.

Также на Цензор.НЕТ: Рассмотрение апелляции осужденного по делу о катастрофе Ил-76 в 2014 году Назарова открыто затягивают, - сестра погибшего десантника Гайдук

Она заверила, что верит в Украину и в честный суд, который сможет "услышать крик" погибших десантников.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Дело Назарова ходит по экспертизам уже 2 года: заблокированы апелляция и расследование в другом производстве, - адвокат Погосян

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Суд уже 5 лет не может отправить в колонию генерала Назарова, которого экспертиза признала виновным в гибели десантников в сбитом Ил-76, - сестра погибшего Гайдук 01
Суд уже 5 лет не может отправить в колонию генерала Назарова, которого экспертиза признала виновным в гибели десантников в сбитом Ил-76, - сестра погибшего Гайдук 02

Автор: 

апелляция (628) суд (25112) Назаров Виктор (151)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Іл-76 збили:
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.

Уникли покарання у результаті провалу спецопераці.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:27
+19
Если провести нормальное расследование, потом суды, то - ВЕСЬ генштаб должен сидеть за содеянное в период 2014-2015 годов...Потому и тянут "тетю за сисю" - если сядет один - потянет всех.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:27
+19
По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет................. Угроза теракта в районе луганского аэропорта постоянно существовала с первого дня окружения. По логике прокуратуры помощь бойцам в аэропорту оказывать было не нужно? А заключение экспертизы об обеспечении безопасности перелетов в районе ведения боевых действий просто не выдерживает критики.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А за что его судят??? он что должен был пущенную ракету своими руками споймать и отбросить???? Это война, получили по соплям, делайте выводы, а не своих судите.....
показать весь комментарий
22.09.2020 12:40 Ответить
у нас творятся странности
солдат на посту по уставу ничего не
нарушил застрелил нарушителя
два года сидит расследуют
раньше получил бы внеочередное звание
и отпуск
вот почему так служат
показать весь комментарий
22.09.2020 15:21 Ответить
У цього гада криша від падлошенко
показать весь комментарий
22.09.2020 15:42 Ответить
Экспертиза по Иловайску сделала заключение, что в смертях украинских солдат виновата агрессия РФ.
Экспертиза по Луганскому аэропорту сделала заключение, что в смертях украинских солдат виноват... украинский генерал.
??????
показать весь комментарий
22.09.2020 15:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 