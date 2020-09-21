Суд уже 5 лет не может отправить в колонию генерала Назарова, которого экспертиза признала виновным в гибели десантников в сбитом Ил-76, - сестра погибшего Гайдук

Сестра одного из 49 погибших в июне 2014 года десантников Иляна Гайдук возмущена тем, что приговор генералу Назарову до сих пор не вступил в силу и боится, что дело отправят на пересмотр.

Своими эмоциями Иляна Гайдук поделилась в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В ноябре этого года исполнится 5 лет с момента передачи в суд уголовного дела в отношении генерала Назарова В.М. ... Вдумайтесь! За пять лет судьи не смогли вынести решение, которое вступило бы в силу. 27 марта 2017 судья Павлоградского суда вынесла обвинительный приговор, но он не вступил в законную силу, так как защитой подана апелляция", - пишет Гайдук.

Слушания в апелляционном суде продолжаются до сих пор.

"Можно кивать на судебную реформу, загруженность судов, но очевидно, что судьи просто не хотят принимать решения по делу, постоянно оттягивая время", - считает Гайдук.

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Сестра погибшего десантника напоминает, что все 5 лет решения суда ждут родные погибших защитников Украины - матери, дети, жены, сестры и братья, а также побратимы и все неравнодушные граждане Украины. Вину обвиняемого, по ее словам, доказывают 2 независимых вывода экспертной комиссии.

"Самое вопиющее, что может сделать суд - это отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Такое решение заставит всех пострадавших по-новому пережить судебное разбирательство, а это допросы, допросы свидетелей, исследования доказательств, слушания всех деталей, КАК СБИВАЛИ, КАК СОБИРАЛИ ... А потом снова апелляция ... Это будет садизм со стороны судей, а судьи принимают решения именем Украины, так неужели наше государство будет так издеваться над семьями своих защитников. К сожалению, такое не исключено", - делится Иляна Гайдук своими опасениями.

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Она заверила, что верит в Украину и в честный суд, который сможет "услышать крик" погибших десантников.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.



