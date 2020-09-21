Людям с инвалидностью с детства повысят надбавку на уход, - Зеленский подписал соответствующий закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Отмечается, что документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

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В частности, предполагается, что повышение указанной надбавки будет поэтапным и она увеличится следующим образом:

- лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы: с 1 января 2021 года - с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022 года - до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

- лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы: с 1 января 2021 года - с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

- одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения, нуждаются в постоянном постороннем уходе: с 1 января 2021 года - с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

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- на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет: с 1 января 2021 года - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 года – до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет;

- на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2021 года - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а с 1 января 2022 года – до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход" (№ 851-IX) Верховная Рада приняла 2 сентября 2020 года.