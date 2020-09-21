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Людям с инвалидностью с детства повысят надбавку на уход, - Зеленский подписал соответствующий закон

Людям с инвалидностью с детства повысят надбавку на уход, - Зеленский подписал соответствующий закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Отмечается, что документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

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В частности, предполагается, что повышение указанной надбавки будет поэтапным и она увеличится следующим образом:

- лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы: с 1 января 2021 года - с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022 года - до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

- лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы: с 1 января 2021 года - с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

- одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения, нуждаются в постоянном постороннем уходе: с 1 января 2021 года - с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

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- на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет: с 1 января 2021 года - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 года – до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет;

- на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2021 года - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а с 1 января 2022 года – до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход" (№ 851-IX) Верховная Рада приняла 2 сентября 2020 года.

Автор: 

дети (6528) закон (3177) Зеленский Владимир (20511) инвалидность (174) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+4
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21.09.2020 23:36
+4
Жертва газа Дурачёк готовится к выборам,
Которые ему выгодно проиграть
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22.09.2020 00:02
+4
У моєї сусідки дитина інвалід (одна з форм важкої розумової відсталості). Другий її син нормальний, проте вона вибігала і вибила довідки, що він також розумово неповноцінний (хоча навчався в звичайній школі). Живе за рахунок грошей на їх утримання.
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22.09.2020 07:22
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21.09.2020 23:36 Ответить
Це перемога?
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21.09.2020 23:43 Ответить
Жертва газа Дурачёк готовится к выборам,
Которые ему выгодно проиграть
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22.09.2020 00:02 Ответить
У моєї сусідки дитина інвалід (одна з форм важкої розумової відсталості). Другий її син нормальний, проте вона вибігала і вибила довідки, що він також розумово неповноцінний (хоча навчався в звичайній школі). Живе за рахунок грошей на їх утримання.
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22.09.2020 07:22 Ответить
у нас в стране везде так, все кому не лень за счёт знакомых и прогнилой коррупционной системы делают себе групу и потом получают пособие, и не только групу а и пенсии разнообразные и так далее,бардак одним словом,и потом после таких телодвижений эти умники хотят жить нормально и ещё чего то требуют,а что требовать когда миллиарды уходят на пенсии псевдоинвалидам и псевдопенсионерам когда могли бы уходить на развитие страны, вот так и существует бедная наша Украина с таким народцем гнилым
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22.09.2020 07:44 Ответить
У меня соседка ширша,як давша,40 лет... ну да, видно, что немного странная.. но немного! Ей родители сделали инвалидность с детства! Она сейчас получает 5 тыс грн в месяц. Я всю жизнь проработала, имею стаж,начислили 2130грн. И таких граждан, как я миллионы в Украине. Это просто возмутительно! Зачем работать ? Всю жизнь,
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22.09.2020 09:08 Ответить
Саме тому потрібно розраховувати лише на себе. Шкода, що таке у нас коїться... Проте пенсія напряму залежить від зарплат людей... А середня зп у нас на рівні африканських країн...
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22.09.2020 10:19 Ответить
Возможно,кто-то и делает фиктивную инвалидность,не знаю.Моему внуку шесть лет,он не ходит,не говорит,сам не ест,постоянно в памперсах /бесплатные не финансируются,а это гривен 700 в месяц/.Папа ребенка исчез как только узнал о проблемах,больше года болталось дело в суде о признании его безвестно отсутствующим,даже развестись не могли,а субсидию сняли,так как не могли предоставить данные о его доходе,справки полиции о розыске их не устроили.Моя пенсия при стаже больше 30 лет сейчас 2100/спасибо девяностым годам/.Несколько лет мы жили втроем на 2840грн,сюда же и анализы от 300грн минимум,и лекарства.Так вы нам завидуете？Хотите судьбой поменяться？Или нас с некачественным ребенком лучше со скалы сбросить？
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22.09.2020 10:30 Ответить
Я говорила конкретно о «инвалиде «... описала его. И возмутилась суммой. Из за таких инвалидов как она, и вы не получаете реальную помощь. Очень много псевдоинвалидов!
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22.09.2020 12:19 Ответить
Держава, яка загадила воду, бо сміттєзвалища влаштувала прямо на болотах, бо зливає нечистоти в річки і в повітря, яка не контролює якість продуктів харчування для свої громадян, бо бариги ******* бариши, яка вирізала і спалила останні ліси є аморальна держава-злочинець , яка безумовно повинна платити компенсацію всім хто втратив здоров'я .
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22.09.2020 08:07 Ответить
 
 