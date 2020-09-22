Футболки с Путиным: Российский онлайн-ритейлер начнет продавать одежду в Украине. ФОТОрепортаж
Крупнейший российский онлайн-магазин одежды Wildberries начал свою деятельность для украинского рынка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает блогер Антон Ходза.
"Такая зрада, что аж в заднице печет. СМИ сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины", - говорится в сообщении.
"Наконец-то! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ?", - добавил Ходза.
Блогер указывает, что цены этого магазина указаны в гривнях, а также на сайте указано, что товары в Украине доставляются компаниями "Новая почта" и Meest.
"Может это ошибка или ложь. Поэтому есть вопрос", - подчеркнул он.
Также пользователь рассказал, что Wildberries - это российская компания, крупнейший онлайн-ритейлер РФ. Ее основательница - Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина РФ.
"Служба безопасности Украины, как вам вообще вся эта ситуация?"- написал Ходза.
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Вон на Алиэкспрессе по слову путин - 1489 товаров, оплата в гривнях, доставка почтой в Украину - но почему-то никто не требует запретить Алиэкспресс в Украине.
Если ты такой принципиальный, вперед - откажись от электричества и бензина. Ходи пешком и живи при свечах. Да, и готовь на дровах - за газ денежки также идут оккупанту.
Как вы уже задолбали дегенераты тупоголовые, везде у вас виновны патриоты, а сами свою жопу от дивана оторвать не можете, только гуаном в инете умеете кидаться.
Вишиванку знайти не зміг. ОСЬ ТАК.
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Ну и запрет на работу кацапского бизнеса в Украине давно пора было вводить, вот только ни шоколадный патриот панамы этого не сделал, ни тем более ватный клоун этого явно не сделает, так что приходится реагировать только на откровенные зашквары типа футболок с пуйлом.
За пределами двери своей хаты они гаптоматично получат в дыню с носка 😂
і знову-"каккая разница"...?!