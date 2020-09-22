Футболки с Путиным: Российский онлайн-ритейлер начнет продавать одежду в Украине. ФОТОрепортаж

Крупнейший российский онлайн-магазин одежды Wildberries начал свою деятельность для украинского рынка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает блогер Антон Ходза.

"Такая зрада, что аж в заднице печет. СМИ сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины", - говорится в сообщении.

"Наконец-то! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ?", - добавил Ходза.

Блогер указывает, что цены этого магазина указаны в гривнях, а также на сайте указано, что товары в Украине доставляются компаниями "Новая почта" и Meest.

"Может это ошибка или ложь. Поэтому есть вопрос", - подчеркнул он.

Также пользователь рассказал, что Wildberries - это российская компания, крупнейший онлайн-ритейлер РФ. Ее основательница - Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина РФ.

"Служба безопасности Украины, как вам вообще вся эта ситуация?"- написал Ходза.











