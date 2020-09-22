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Новости
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На отдых нуждающихся в особом внимании и поддержке детей направят 80 млн грн, - Зеленский подписал закон

На отдых нуждающихся в особом внимании и поддержке детей направят 80 млн грн, - Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, документ обеспечивает поддержку льготных категорий детей путем финансирования из госбюджета их оздоровления и отдыха в детских учреждениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Согласно закону, который подписал президент, в 2020 году на мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики.

Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в порядке, определенном Кабинетом Министров в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках".

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Автор: 

дети (6528) закон (3177) Зеленский Владимир (20511) отдых (390) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+1
Шо мале - шо старе..
Фокіну скільки на памперс головного моска виділиш??
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22.09.2020 00:07
+1
Это наверное на оздоровление тех детей, для которых ранее "Зе-дент" обещал отдать гос.дачу... А потом переехал туда сам.
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22.09.2020 00:36
+1
зеленский - уйди...
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22.09.2020 05:47
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Шо мале - шо старе..
Фокіну скільки на памперс головного моска виділиш??
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22.09.2020 00:07 Ответить
" - Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем..." (с)
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22.09.2020 08:57 Ответить
Мальчик хочет в Ростов, а чики чики чики та !!!! Суперхит осени 2020 если шо. (с)
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22.09.2020 00:09 Ответить
Это он сам себе,что ли, выделил?
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22.09.2020 00:12 Ответить
Ослаблять уже забыла , как по его
Указанию Кузьменко и Антоненко
Были брошены гнить в тюрьме ?
Зеленский ПОДОНОК
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22.09.2020 00:19 Ответить
Дайте угадаю...

Папа ЗЕ нуждался в пожизненной пенсии, а ребенок ЗЕ очень нуждается в 80 млн. гривен.
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22.09.2020 00:22 Ответить
ЗЕпропаганда для лохів який він білий та пухнастий запрацювала на повну потужність. Вибори ж на носі.
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22.09.2020 00:24 Ответить
Это наверное на оздоровление тех детей, для которых ранее "Зе-дент" обещал отдать гос.дачу... А потом переехал туда сам.
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22.09.2020 00:36 Ответить
Ага-ага...
А в прошлые годы без всякого пиара на это выделяли в 2-3 раза БОЛШЕ!
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22.09.2020 01:06 Ответить
ну то при кровавых барыгах, а тут бубочке можно любую х#йню нести барашки сжуют и спасибо промекают
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22.09.2020 07:11 Ответить
зеленский - уйди...
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22.09.2020 05:47 Ответить
Я извиняюсь,- а откуда деньги? Или опять (как всегда) урежут средства на содержание ОП, ВР и КМ?
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22.09.2020 06:04 Ответить
Я извиняюсь, а чьи это будут детки?..
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22.09.2020 08:15 Ответить
те которых в резиденцию в Конче завезли....проголодались там!
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22.09.2020 09:04 Ответить
Объясняю... Коммерческая организация "Артек-Буковель" принадлежащая одному из олигархов, долго плакалась и пыталась присосаться к бюджету под видом "заботы о детях".
Соответственно выделили деньги на которые будут закупать у нее путевки.
К слову, "отдых" 1 ребенка там стоит столько же сколько путевка в Турцию на семью из 3 человек.
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22.09.2020 10:17 Ответить
 
 