На отдых нуждающихся в особом внимании и поддержке детей направят 80 млн грн, - Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, документ обеспечивает поддержку льготных категорий детей путем финансирования из госбюджета их оздоровления и отдыха в детских учреждениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.
Согласно закону, который подписал президент, в 2020 году на мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики.
Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в порядке, определенном Кабинетом Министров в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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Фокіну скільки на памперс головного моска виділиш??
Указанию Кузьменко и Антоненко
Были брошены гнить в тюрьме ?
Зеленский ПОДОНОК
Папа ЗЕ нуждался в пожизненной пенсии, а ребенок ЗЕ очень нуждается в 80 млн. гривен.
А в прошлые годы без всякого пиара на это выделяли в 2-3 раза БОЛШЕ!
Соответственно выделили деньги на которые будут закупать у нее путевки.
К слову, "отдых" 1 ребенка там стоит столько же сколько путевка в Турцию на семью из 3 человек.