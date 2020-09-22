На отдых нуждающихся в особом внимании и поддержке детей направят 80 млн грн, - Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, документ обеспечивает поддержку льготных категорий детей путем финансирования из госбюджета их оздоровления и отдыха в детских учреждениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Согласно закону, который подписал президент, в 2020 году на мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики.

Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в порядке, определенном Кабинетом Министров в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках".

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.