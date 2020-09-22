Перезагрузка власти не произошла. Это красивое словосочетание, не имеющее ничего общего с реальностью, - Рахманин
Обещанная президентом Украины Владимиром Зеленским полная перезагрузка власти не произошла.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам", которое опубликовано 21 сентября, заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.
"Это красивое словосочетание, не имеющее ничего общего с реальностью. Перезагрузка власти не произошла. Оказалось, для того, чтобы руководить государственными органами и принимать государственные решения, мало иметь добрые намерения, если предположить, что таковые были. Еще ведь требуются опыт, понимание, знания, квалифицированные кадры и системный подход. То есть все то, чего не было и, к сожалению, нет и сейчас", – сказал нардеп.
Рахманин считает, что все позитивное в стране делается не благодаря, а вопреки.
"Благодаря какому-то количеству людей, рекрутированных уже в процессе формирования институтов власти, которые знают, как все работает, и в силу своего опыта и понимания пытаются каким-то образом корректировать глупости, долетающие сверху", – считает Рахманин.
Он считает главным позитивным моментом для страны то, что Украина сохранилась как государство, несмотря на вызовы.
"То есть наша устойчивость и жизнеспособность выше, чем кажется нашим врагам", – подчеркнул Рахманин.
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Кто-то серьезно расчитывал, что клоун на подпевках у Кремля ЗЕ и бывшие рыги, которых он понабирал, будут шото перезагружать в Украине?
Бери и пили. Хватай и беги. Смотри и звизди. Вот и все реформы от ЗЕ и СН.
))
Ну, если б я был кацапом, то для похвалы было бы дофига поводов. Но нет...
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
)))
В Україні повним ходом йде проросійський антиукраїнський реванш, а він «пєрєзагрузкі нє проізошло» !!!!!
ошибки ядра операционной системи при которой система уже не может продолжать свою работу....
Все как на подбор.
Впереди юродивый,
С тряпкой триколор.
Оманське брехло кинуло лохів через...рояль.
)))
Наверное их Порох заставляет?
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Деньги не пахнут.
Она перестает быть секретной, как только возникают подозрения в отмывании денег.
Просто, очередной ЗЕ-тыпил осознал, что он ЛОХ.
Перезагрузка власти не произошла Рахманин прав. Все возвращается назад в 2010-2013г.
Лерос -- Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились".
Зе -- прикрывает топ-коррупцию в своем окружении и саботирует реформы судов. Судебная ветвь власти таки стала "прислужником президента", даже в рейдерском захвате НАБУ.
Ермак по телефону раздает указания против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять.
Слуги Зе олигархов уничтожают Антикоррупционые органы.
--- Вместо деолигархизации сдал страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории".
--- Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров.
Зе -- ставит на должности открытую агентуру кремля, людей и ставлеников - медведчука, Портнова.
Зеленский ваш след в истории - это материалы дела о государственной измены.
Ведь ломка у клоуна.
Смішно очікувати перезагрузку влади в країні де немає жодної ідеологічної партії. Я вас запевняю що, після наступних виборів пройде чергова рокіровка і не більше того. Просто, у вас міняти немає кому і немає на кого.
Это и смех, и слезы. Зеленский ответил на петицию о собственной отставке из-за нарушения закона - не внесения в декларацию более 5 миллионов гривен доходов от ценных бумаг.
Такие оценки https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил около часа назад в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.
Он пояснил, что то несвоевременное информирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена, и это не является основанием для его отставки с поста главы государства.
Теперь ждём следующих объяснений в таком же стиле.
Например Зеленский скажет, что сел пьяным за руль не потому что бухал, а потому что ошибся. Ведь он думал, что пьёт сок.
Затем надо ждать заявления, что это ошибка, что сигаретный монополист «Тэдис» не платит штраф в 3,4 миллиарда гривен после того, как его хозяин Кауфман встретился с Зеленским. Но он извинится за это и будем считать, что ошибка исправлена.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87.html Рекордный штраф для ликвидации табачной монополии «Тэдис»: кому поможет СБУ - Кауфману или государству?
Затем он скажет, что ошибся, когда говорил о том, что не будет жить на госдаче. Не соврал, а ошибся. И после этого Зеленский будет считать, что вопрос исчерпан.
Вслед за Зеленским о своей ошибке заявит «слуга» Юрченко, которого НАБУ взяло на коррупции. Но он скажет, что не знал о том, что нарушал закон, и теперь он публично готов признать это, а значит это не является основанием для уголовной ответственности.
Глядя на все это насильник Иванисов также озвучит, что он просто совершил ошибку, когда насиловал, и если он кого-то изнасилует вновь, то сразу публично признает это и эта «ошибка» будет исправлена.
Финалом должны стать публичные заявления «слуг» Корниенко и Арахамии. Первый скажет, что корабельная сосна поддута не «ту мач» и то заявление было ошибкой, а значит вопрос исчерпан.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD.html Почему «слуг народа» в Украине никто не любит, кроме «корабельной сосны» - экс-нардеп
Арахамия грустно оценит все, что он наговорил и сделал, и скажет, что он ошибка природы. Но исправить это уже невозможно.
В общем, Зеленский и https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZWi3_9Lyhh728MlCBOZKdM1_TBIEYthvbDZpiipbh_-***************************************************************************--BFrHUBW1Qs&__tn__=*NK-R #моносброд продолжают игру в сериал и пробивают очередное дно.
А если серьезно, то главной ошибкой было избрание некомпетентных, глупых, вороватых, алчных, продажных и лживых людей. И не все те, кто эту ошибку совершил, уже поняли ее и признали.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D1%83.html Для украинцев «слуги» - это фракция врунов, насильников, фриков, ватников и коррупционеров
Хотя исправить ошибку признанием уже не удастся. Так только Зеленскому можно.
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Президент Украины Владимир Зеленский намедни ответил на петицию с требованием его отставки из-за нарушения закона, когда он не задекларировал более 5 млн гривен доходов от покупки ценных бумаг.
Согласно нарушению, Зеленский вовремя не проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии, что было признано Офисом президента. Из-за нарушения НАПК вручило Зеленскому два админпротокола.
Автор петиции напомнил Зеленскому, что он, будучи кандидатом в президенты, публично пообещал подать в отставку, если нарушит закон, и потребовал от него «подтверждения этим громким заявлениям».
В https://petition.president.gov.ua/petition/100754 ответе к петиции Зеленский написал, что нарушение «произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами, а сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства».
«Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется», - подчеркнул Зеленский.
Низы не могут,верхи не хотят.
В погоне за финансами все политические партии шаг за шагом разваливают Украину.
Всё на самом деле очень просто. Но к сожалению, к власти в Украине пока ещё ни разу не приходил идейный, даже лучше фанатичный человек. А любых других система просто поглощает. Ибо что бы не поддаваться искушениям коррупционной системы, нужно быть слегка чёкнутым.