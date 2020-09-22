Киберполиция разоблачила фаната украинской певицы, который блокировал продажи билетов на ее концерты

Фанат украинской певицы с помощью бот-сети блокировал бронирование билетов на онлайн-сервисах. За такие действия мужчине грозит до шести лет заключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции НПУ, правоохранители установили, что 24-летний житель Харькова, имея определенные навыки в компьютерной инженерии, неоднократно блокировал бронирования билетов на концерты певицы.

"Мужчина осуществлял DDoS-атаки на сайты и настроил бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям в покупке билетов. При этом фигурант использовал иностранные VPN-сервисы. В результате таких действий, два концерта певицы отменили. Еще три - проходили в присутствии лишь 30% зрителей", - уточняется в сообщении.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 500 тысяч гривен. Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). В полиции не уточнили, о концертах какой украинской певицы говорится.