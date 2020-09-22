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Новости
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Киберполиция разоблачила фаната украинской певицы, который блокировал продажи билетов на ее концерты

Киберполиция разоблачила фаната украинской певицы, который блокировал продажи билетов на ее концерты

Фанат украинской певицы с помощью бот-сети блокировал бронирование билетов на онлайн-сервисах. За такие действия мужчине грозит до шести лет заключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции НПУ, правоохранители установили, что 24-летний житель Харькова, имея определенные навыки в компьютерной инженерии, неоднократно блокировал бронирования билетов на концерты певицы.

"Мужчина осуществлял DDoS-атаки на сайты и настроил бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям в покупке билетов. При этом фигурант использовал иностранные VPN-сервисы. В результате таких действий, два концерта певицы отменили. Еще три - проходили в присутствии лишь 30% зрителей", - уточняется в сообщении.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 500 тысяч гривен. Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). В полиции не уточнили, о концертах какой украинской певицы говорится.

Автор: 

билеты (317) концерт (401) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+18
дело важное конечно..намного важнее поиска руснявых гнид которые постят комуняцкую блевоту
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22.09.2020 00:37
+15
Лучше бы поймали хацкера-наркомана, который заблокировал мозги 73% украинцам своими видосиками то из машины, то с беговой дорожки, то с кафе-шаурмы, то из фонтана...
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22.09.2020 01:11
+13
Человек боролся с распространением коронавируса.
Какие концерты? Чтобы потом вспышка по городу пошла?
Пусть в ютубе воздыхатели на свою певицу ртом воздыхают...
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22.09.2020 01:23
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22.09.2020 00:34 Ответить
Он всего лишь хотел чтобы она пела только для него.
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22.09.2020 00:36 Ответить
А может он и прав ,потому что невозможно слушать таких певиц рОтом в полоктавы ,как внучка фокина...
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22.09.2020 09:13 Ответить
Л.Зыкина шоли ?
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22.09.2020 10:44 Ответить
дело важное конечно..намного важнее поиска руснявых гнид которые постят комуняцкую блевоту
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22.09.2020 00:37 Ответить
Сам-то ты шпаришь по их методичкам, парниша. Те тоже очень любили искать врагов народа.
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22.09.2020 08:41 Ответить
А як узнати, що за пєвіца ротом? Бо не знаю як реагувати на новину.
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22.09.2020 00:40 Ответить
Даже интересно стало, что это за такая "популярная" певица...
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22.09.2020 00:46 Ответить
то была подруга Ермака, пристроившая дедушку в ТКГ?
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22.09.2020 07:16 Ответить
Если "фанат" из Харькова,а все происходит при нынешней власти,имя певицы не названо,то с высокой долей вероятности предпологаю,что певица эта ......Таисья Повалий!
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22.09.2020 08:22 Ответить
мені дивно, що фанат співачки не дає їй можливість заробити гроші. Що ж то за фанат такий, це він так любить цю співачку якоюсь осбливою любов'ю?
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22.09.2020 09:43 Ответить
Любов то така рiч.,."так не доставайся ж ты никому" пам'ятаете?
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22.09.2020 10:23 Ответить
Тая,видная старушенция
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22.09.2020 10:27 Ответить
Может он патриот, а певица ватница. Надо разобраться.
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22.09.2020 00:48 Ответить
хм. кибер-мусора !!! лучше разоблачите того бизнесмена-упыря который продает "атрибутику Кацапского мира" в Украине !!! (чуть ниже эта новость в ленте Цензора)
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22.09.2020 00:50 Ответить
Может у "фананата" хороший музыкальный слух .... ?
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22.09.2020 00:54 Ответить
Лучше бы поймали хацкера-наркомана, который заблокировал мозги 73% украинцам своими видосиками то из машины, то с беговой дорожки, то с кафе-шаурмы, то из фонтана...
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22.09.2020 01:11 Ответить
Любовь - зла!
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22.09.2020 01:20 Ответить
Человек боролся с распространением коронавируса.
Какие концерты? Чтобы потом вспышка по городу пошла?
Пусть в ютубе воздыхатели на свою певицу ртом воздыхают...
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22.09.2020 01:23 Ответить
И разряда: в некотором царстве.....
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22.09.2020 08:07 Ответить
Алла Пугачёва?
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22.09.2020 08:09 Ответить
Она еще поет,пардон, жива ?
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22.09.2020 09:16 Ответить
Ольга Скабеева.
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22.09.2020 09:50 Ответить
Сердючка?
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22.09.2020 10:41 Ответить
Да его на работу нанимать надо, дос атаки на кацапстаг
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22.09.2020 11:49 Ответить
 
 