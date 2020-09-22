Мое пребывание депутатом в Одесском облсовете не повлияет на работу в Минздраве, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его работа депутатом Одесского областного совета не повлияет на работу в Минздраве.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV
Степанов заявил: "Никоим образом мое возглавление списка в Одесский областной совет не повлияет на мою работу в Министерстве здравоохранения".
На вопрос, оставит ли он МЗ после избрания в облсовет Одессы, Степанов ответил: "Почему? Депутат областного совета не является должностным лицом, он не является депутатом Верховной Рады, который не может работать на других должностях".
Он отметил, что не уйдет с должности министра, хотя "многие об этом мечтает".
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