Мое пребывание депутатом в Одесском облсовете не повлияет на работу в Минздраве, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его работа депутатом Одесского областного совета не повлияет на работу в Минздраве.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Степанов заявил: "Никоим образом мое возглавление списка в Одесский областной совет не повлияет на мою работу в Министерстве здравоохранения".

На вопрос, оставит ли он МЗ после избрания в облсовет Одессы, Степанов ответил: "Почему? Депутат областного совета не является должностным лицом, он не является депутатом Верховной Рады, который не может работать на других должностях".

Он отметил, что не уйдет с должности министра, хотя "многие об этом мечтает".

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