Освобожденный из колонии крымский активист Мемедеминов не исключает, что вернется к гражданской журналистике

Крымский гражданский журналист Нариман Мемедеминов, который 21 сентября освободился из колонии-поселения в Ростовской области России, не исключает, что по возвращении в оккупированный Крым снова займется освещением судебных процессов крымскими татарами.

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом он сам рассказал в эфире Радио Крым.Реалии (проект Радио Свобода).

"Я продолжаю считать себя гражданским журналистом. Но насколько у меня будет возможность заниматься этой деятельностью - я думаю, будет видно и понятно по приезду в Крым. Насколько это полезно, насколько это нужно. Я знаю, что, к сожалению, аресты и так называемые уголовные дела - политически мотивированы - продолжаются, и это не только наше мнение, но и оценка мирового сообщества", - отметил Мемедеминов.

Крымский адвокат Эдем Семедляев отметил, что, согласно приговору российского суда, Нариману Мемедеминову не запрещено заниматься публичной деятельностью после освобождения. Однако, по словам защитника, группа юристов уже готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Конечно же, обвинения самом деле было связано с его журналистской деятельностью ... Мы рассматриваем вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека. Собственно, наши партнеры уже готовят ее", - сказал Семедляев.

В октябре 2019 российский суд приговорил Наримана Мемедеминова к двум с половиной годам заключения в колонии-поселении по обвинению в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через интернет". Подсудимый вину не признал.

Военный апелляционный суд в Московской области России 14 мая оставил приговор в силе. МИД Украины выразил протест в связи с этим решением.

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