Отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции позволит разгрузить лаборатории, - Степанов

Отмена обязательного ПЦР-теста на 14-й день для при отсутствии симптомов для людей, которые находятся на самоизоляции, позволит разгрузить лаборатории и сократить очереди на тестирование, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

"Мы меняем подходы. Например у нас в стандартах было прописано, что все люди, которые прибывают на самоизоляции должны после 14 дня пройти тест на коронавирус. Мы изменили стандарт оказания медицинской помощи, и если человек 14 дней находится на самоизоляции и у него нет ни одной симптома, то в таком случае ему не нужно делать ПЦР . Это разгружает лаборатории", - сказал он.

Степанов отметил, что в случае, если в каком-то регионе возникают очереди на проведение тестирования из-за большой загрузки лабораторий, Минздрав подключает лаборатории соседних регионов.

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"Если где-то возникают такие проблемы, мы сразу перевозим тесты в другие города", - сказал он.

Степанов сообщил, что в настоящее время в украинских больницах из 30 тыс. коек, подготовленных для пациентов с COVID-19, 13,108 тыс. заняты пациентами с COVID-19 или с подозрением на COVID-19.

Комментируя расходование средств на борьбу с COVID-19, Степанов отметил, что Минздрав получил все необходимые для этого ресурсы и, при необходимости, объем этих ресурсов может быть увеличен.

"У нас есть четкое понимание в правительстве что если завтра нам понадобится еще средства для борьбы с COVID-19, эти средства будут найдены", - сказал он.

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