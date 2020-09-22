Отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции позволит разгрузить лаборатории, - Степанов
Отмена обязательного ПЦР-теста на 14-й день для при отсутствии симптомов для людей, которые находятся на самоизоляции, позволит разгрузить лаборатории и сократить очереди на тестирование, считает министр здравоохранения Максим Степанов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.
"Мы меняем подходы. Например у нас в стандартах было прописано, что все люди, которые прибывают на самоизоляции должны после 14 дня пройти тест на коронавирус. Мы изменили стандарт оказания медицинской помощи, и если человек 14 дней находится на самоизоляции и у него нет ни одной симптома, то в таком случае ему не нужно делать ПЦР . Это разгружает лаборатории", - сказал он.
Степанов отметил, что в случае, если в каком-то регионе возникают очереди на проведение тестирования из-за большой загрузки лабораторий, Минздрав подключает лаборатории соседних регионов.
"Если где-то возникают такие проблемы, мы сразу перевозим тесты в другие города", - сказал он.
Степанов сообщил, что в настоящее время в украинских больницах из 30 тыс. коек, подготовленных для пациентов с COVID-19, 13,108 тыс. заняты пациентами с COVID-19 или с подозрением на COVID-19.
Комментируя расходование средств на борьбу с COVID-19, Степанов отметил, что Минздрав получил все необходимые для этого ресурсы и, при необходимости, объем этих ресурсов может быть увеличен.
"У нас есть четкое понимание в правительстве что если завтра нам понадобится еще средства для борьбы с COVID-19, эти средства будут найдены", - сказал он.
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Или тест - или карантин.
А карантин и потом тест - это только чокнутый мог прописать в алгоритм...
А после болезни, на 14 день, при отсутствии симптомов, более логичен тест на антитела.
До сих пор был только 1 зарегистрированный случай в Китае, где человек болел более 50 дней и выздоравливать не собирался (вирус вошел в симбиоз с организмом), выздоровел только после вкалывания сыворотки
А болезнь, вызванная SARS-CoV-2, называется COVID-19.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-тирания..
Мое пребывание депутатом в Одесском облсовете не повлияет на работу в Минздраве
Из нас делалают стадо. Степаша подменяет конституцию.
Здрассссь-те!
Для особо упоротых одно ненадевание маски 150 евро. Наверное есть те, кто может себе позволить такую роскошь в течении всего дня.
И сомневаюсь, что у них полиции на душу населения больше.
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В запасе еще много очевидных решений.
которые должны жестко контролировать и штрафовать физических и юридических лиц
за нарушение правил карантина.
Только страх может победить наш совковый ,несгибаемый менталитет ,страх
заболеть и страх существенного штрафа за несоблюдение правил карантина.