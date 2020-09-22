ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе более 20 РСЗО, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала в оккупированных районах Донбасса 5 танков и 21 реактивную систему залпового огня, которые были размещены с нарушением линий отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) № 225/2020.

"Миссия зафиксировала 5 танков и 21 реактивную систему залпового огня (РСЗО), размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей соответственно", - отмечается в отчете.

Танки были обнаружены на полигоне близ н.п. Новоселовка (37 км северо-восточнее Донецка), а РСЗО типа БМ-21 "Град" - неподалеку н.п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).

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Кроме того, в двух постоянных местах хранения тяжелого вооружения в неподконтрольных правительству районе Луганской области 20 сентября СММ обнаружила, что там до сих пор не хватает 1 РСЗО (БМ-21 "Град", 122 мм) и 1 буксируемой гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм). При этом, отсутствие еще одно буксированной гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм) было зафиксирована впервые.