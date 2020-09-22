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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе более 20 РСЗО, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет

ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе более 20 РСЗО, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала в оккупированных районах Донбасса 5 танков и 21 реактивную систему залпового огня, которые были размещены с нарушением линий отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) № 225/2020.

"Миссия зафиксировала 5 танков и 21 реактивную систему залпового огня (РСЗО), размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей соответственно", - отмечается в отчете.

Танки были обнаружены на полигоне близ н.п. Новоселовка (37 км северо-восточнее Донецка), а РСЗО типа БМ-21 "Град" - неподалеку н.п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ, - СМИ

Кроме того, в двух постоянных местах хранения тяжелого вооружения в неподконтрольных правительству районе Луганской области 20 сентября СММ обнаружила, что там до сих пор не хватает 1 РСЗО (БМ-21 "Град", 122 мм) и 1 буксируемой гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм). При этом, отсутствие еще одно буксированной гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм) было зафиксирована впервые.

ОБСЕ (4880) отчет (412) ГРАД (280)


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Топ комментарии
+7
Эти маразматики всего лишь говорящие головы шута и него офиса. Кому пора на выход, так это президенту-недоразумению
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22.09.2020 07:33
+6
Какая неожиданность! Крав-Чухча, Факин - на выход!
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22.09.2020 07:25
+5
ну где ультиматум, что в 36 часов будут уничтожены?
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22.09.2020 07:44
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Какая неожиданность! Крав-Чухча, Факин - на выход!
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22.09.2020 07:25 Ответить
Эти маразматики всего лишь говорящие головы шута и него офиса. Кому пора на выход, так это президенту-недоразумению
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22.09.2020 07:33 Ответить
Боюсь, что именно ЭТА крыса побежит на выход последней... Она слишком дорого обошлась крысо-водам из-за поребрика...
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22.09.2020 07:39 Ответить
НАГЛА БРЕХНЯ ІНСПЕКОРИ ОРДЛО НЕ МОГЛИ ПОСТУПИТИ ТАК ІЗ НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ,ЄРМАКОМ ,КРАВЧУКОМ І ФОКІНИМ НЕ ВІРЮ БРЕХНІ, АСТАНАВІТЄСЬ.
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22.09.2020 07:52 Ответить
ну где ультиматум, что в 36 часов будут уничтожены?
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22.09.2020 07:44 Ответить
Так язык-то то в жопе, только языки Кравчука и Фокина "ляпают" как корова по асфальту.
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22.09.2020 09:10 Ответить
Лише голосно озвучують те, що велено зеленим капітулянтом та фсб-шним дерьмаком. Інакше б вже вилетіли, як корок з пляшки.
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22.09.2020 10:31 Ответить
А що нам кажуть наші? А наші кажуть, що там мир, дружба і жвачка і ніякої техніки і озброєння не бачать.Вони бачать в очах терориста мир. А це ще при тому, що половина ОБСЄ з росії. Одним реченням - наш найсвітліший зі своєю шоблою дав можливість окупанту озброіти передову *********** зброєю, зробити укріплення, секрети і снайперські гнізда, які в любу хвилину готові прорвати оборону і рухатися далеко вперед.
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22.09.2020 08:11 Ответить
Хороший официальньій материал , очень пригодится на переговорах в Нориандском формате. С стороньі Украиньі подобньіх нарушений ведь не фиксируется.
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22.09.2020 09:04 Ответить
ну.. это не при Писюроне
. старые маразматики из комисии вобще обожают парашку и хотят амнистию сделать
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22.09.2020 09:10 Ответить
Вы уверены, что его будут использовать такие переговорщики как "кравчуки с фокиными"?
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22.09.2020 09:12 Ответить
ну так они тоже премию хотят!!!
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22.09.2020 09:09 Ответить
Президенту про це скажіть, бо він бачить тільки очі пуйла, наповнені миром
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22.09.2020 10:00 Ответить
ОБСЕ обнаружило - прекрасно.... И что дальше? Какие действия? Ускорим подготовку к выборам в ОРДЛО? Поскорее изменим конституцию, пока нас всех не перестреляли? Может отведём свои войска на 20-50 км., чтобы не мешать путинским мразям продвигаться на Киев?
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22.09.2020 10:34 Ответить
 
 