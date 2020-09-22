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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ оборудовали новые укрепления возле Ужовки. За сутки - три нарушения прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ оборудовали новые укрепления возле Ужовки. За сутки - три нарушения прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенный режим прекращения огня. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

"Выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, были зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна вражеская провокация из стрелкового оружия была  отмечена на участке неподалеку от Водяного.

Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в штабе, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - ООН: оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Защитники Украины соблюдают режим прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Наемники РФ оборудовали новые укрепления возле Ужовки. За сутки - три нарушения прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27396) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
йоу, зеленутые, ваш лидер ********* не хочет провести инспекцию этих сооружений?
или, хотя бы, изобразить конвульсии, что ему это интересно?
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22.09.2020 07:45
+18
Я не можу зрозуміти, чому наші дотримуються режиму припинення вогню.
Орки домовленість зірвали, отже, вона вже давно не дійсна (в принципі - від самого початку).
Бо зобов*язання повинні виконувати обидві сторони. І якщо одна з них на них плює, то інша звільняється від своїх.
Але ж ...

Тримайтеся, хлопці.
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22.09.2020 07:48
+17
Тому що заборонено. Щойно став Зеленський- був випадок коли у хлопців і рожки до автоматів позабирали. Бачиш, Зеленський вважає що це саме ми розв'язали і підтримуєм війну. От він і старається втихомирити агресора саме у його розумінні.
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22.09.2020 07:51
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ГлАвнАе перестать стрелять... А укрепления - А где ж им жить!? И срать!?
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22.09.2020 07:41 Ответить
Терористи публічно зривають домовленість про припинення вогню кожен день по три рази, а влада Зеленського не може ефективно протидіяти терористам! Досі не створені війська БПЛА, які б могли наносити ураження терористам превентивно і високоточно, досі закуплені БПЛА Байрактар не несуть бойове чергування на фронті. Генштаб абсолютно бездіяльний і не шукає можливості припиняти злочинну активність терористів без застосування традиційних засобів вогневого ураження! Влада слабка, а навколо влади непрофесіонали та ідіоти!
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22.09.2020 09:16 Ответить
Забудьте - Зе дебіли від імені України взяли на себе зобов язання НІКОЛИ не відкривати вогонь навіть у відповідь, отакі довбодятли
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22.09.2020 12:18 Ответить
Шоб было сподручней м веселей копать, можно оркам купить немного шоколада. Правда, г-н Резников?
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22.09.2020 07:45 Ответить
йоу, зеленутые, ваш лидер ********* не хочет провести инспекцию этих сооружений?
или, хотя бы, изобразить конвульсии, что ему это интересно?
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22.09.2020 07:45 Ответить
Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1077

І збираються інспектувати як говнокомандуючий виконує домовленості. Зебіли зробили це разом.
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22.09.2020 07:45 Ответить
Я не можу зрозуміти, чому наші дотримуються режиму припинення вогню.
Орки домовленість зірвали, отже, вона вже давно не дійсна (в принципі - від самого початку).
Бо зобов*язання повинні виконувати обидві сторони. І якщо одна з них на них плює, то інша звільняється від своїх.
Але ж ...

Тримайтеся, хлопці.
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22.09.2020 07:48 Ответить
Тому що заборонено. Щойно став Зеленський- був випадок коли у хлопців і рожки до автоматів позабирали. Бачиш, Зеленський вважає що це саме ми розв'язали і підтримуєм війну. От він і старається втихомирити агресора саме у його розумінні.
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22.09.2020 07:51 Ответить
брешеш
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22.09.2020 08:37 Ответить
Ні. Правду пише, на відміну від вас.
https://zbruc.eu/node/92743 10.10.2019 Зеленський: З мовного питання почалася війна на Донбасі .

Та й його представник в ТКГ, факін, за рік знову озвучив цю ж презЕдентську тезу.
21.09. 2020
https://censor.net/ru/news/3220538/fokin_schitaet_chto_voyina_na_donbasse_nachalas_izza_yazykovogo_voprosa_v_ukraine_podavlyayuschee_bolshinstvo
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22.09.2020 10:18 Ответить
А що тут розуміти ..."Ту сторону" за вогонь " по укропах " ніхто не штрафує . І не залякує кримінальними справами . .
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22.09.2020 08:10 Ответить
Ще й украiнську пенсiю регулярно виплачують...
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22.09.2020 09:05 Ответить
не дотримуються
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22.09.2020 08:34 Ответить
У них - нарушения это не нарушения. Так, - недоразумения. Причем недоразумения происходят в некоторых головах на "нашей стороне".
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22.09.2020 07:49 Ответить
А куди Верховне Чмо дивиться? В задницю Путлеру?Треба кричати про порушення на весь світ, а не соплі жувати. Зе-зрадники.
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22.09.2020 08:01 Ответить
Штурмовать укрепления, построенные во время "перемирия", первыми должны пойти преЗедент со своей партией и старые пердуны с ТКГ со своими детьми и внучками....
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22.09.2020 08:04 Ответить
мендельвошке дадут гранату...
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22.09.2020 09:09 Ответить
Внучка,например, может заразить триппером солдат неприятеля.
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22.09.2020 09:09 Ответить
И почему ЗЕ-наркоман не потребует ИНСПЕКЦИИ этих позиций?!
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22.09.2020 08:07 Ответить
Тому що Зе. І тому що наркоман.
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22.09.2020 11:16 Ответить
...і тому що послідовний™

Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9532
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22.09.2020 11:19 Ответить
всем понятно для чего "перемирие"? Чтобы наши не кошмарили на "той стороне" строителей дотов и минирующих серую зону.
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22.09.2020 08:21 Ответить
Які можуть бути претензії до кацапів? Вони поводять себе, як треба поводитись на війні. А поводить себе противник кацапів (ВСУ, очолювані ЗЕленими зрадниками-капітулянтами), як колективний лошара, то чому б не скористатись цим.
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22.09.2020 08:22 Ответить
Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3972
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22.09.2020 08:23 Ответить
Восстанавливаются все оазрушенные доты и огневые точки, минируется местность, уничтожаются преимущества, достигнутые в боях, вот цена перемирию.
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22.09.2020 08:23 Ответить
Вижу , подготовка к выборам идёт полным ходом.....Осталось заминировать ещё пару гектаров, установить ракетные установки, танки подтянуть к избирательным участкам....Думаю. Зеленскому пора уже съездить "на ту сторону", поагитировать за "слуг путена"....
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22.09.2020 08:27 Ответить
Кравчук, Фокин, Ермак и Сивохо срочно затребовали инспекцию украинскими военными позиция рашен коллаборанте, в случае отказа сообщили что уничтожат огнем артиллерии ( ну в общем все то что объявляла " та сторона", или нам подобные вольности недопустимы мы в переговорах " мальчики для битья")
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22.09.2020 08:28 Ответить
Политсилы, подписавшие Минские соглашения так, что приходится "разгребать", присвоили себе роль великих патриотов Украины - КравчукНайманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4583
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22.09.2020 08:35 Ответить
Цікаво, а у цього "разгребатєля" теж внучка є з накачаними варгами?
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22.09.2020 09:22 Ответить
"Разгрєбатєль" і "вєлікій патріот" Кравчук вже наговорив по темі Донбаса на персональну шибеницю, інкрустовану бурштином.
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22.09.2020 09:30 Ответить
Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4784
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22.09.2020 08:40 Ответить
И, что, мы не будем инспектировать с видео и фото фиксацией? Витольдушка, дедушка, спроси у своей внучки, что по этому поводу думает её друг елДак, тьфу ты, дЕрьмак, ой, Ермак, впрочем, какая разница.
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22.09.2020 08:45 Ответить
Кравчук, Фокин, вы где?

Ждем негодующих заявлений и как минимум по 10 предложений от каждого, как реагировать на нарушения соглашений рос. террористами.
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22.09.2020 08:48 Ответить
Наемники РФ оборудовали новые укрепления возле Ужовки. ©
А какая разніца?!™ © Зе
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22.09.2020 09:09 Ответить
Зато украинские воины добросовестно продолжают не стрелять, берегут патроны возможно для других целей.
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22.09.2020 09:17 Ответить
...і гроші. Аби не штрафували за вогонь у відповідь.
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22.09.2020 10:11 Ответить
"Та сторона" не то,что мы,укрепляется ,хочет встретить наступление "мира" подготовленными.А мы-выполняем задания "по назначению"?Вопрос конечно не к бойцам, а к ГенШтабу.Я бы уже начинал строить укрепрайоны на границе с луганской и донецкой областью,бо после выборов,которые требуют там провести они потребуют под лугандон всю территорию этих областей и уже шанса не будет!
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22.09.2020 09:19 Ответить
Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", - заявил президент Украины... .. Может хватит уже играть, может пора освобождать?
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22.09.2020 09:31 Ответить
Где этот уЗЕбок со смартфоном ?..
Пусть поедет на передок и поснимает "мир в смартфоне".
И памперсов побольше с собой прихватит, так как душевная организация у него нежная и чувствительная. Будет свои "чувства" в памперсы откладывать, и нежными нижними "слезами" окроплять.
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22.09.2020 09:31 Ответить
Как неожиданно. Кто бы мог подумать.

Казалось бы причем тут предательство Зеленского...
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22.09.2020 10:02 Ответить
Даже слепоглухонемое ОБСЕ фиксирует установки РЗСО и танки по линии разделения.
Только у Зеленского и Тарана - "мир"!, который увидели в ду@пе путлера !
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22.09.2020 10:25 Ответить
Делают из армии терпил.А после закона про штрафы за ответный огонь там останутся одни "заробитчаны" и мы вернёмся в 2013 год.
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22.09.2020 12:17 Ответить
Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8700
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22.09.2020 12:21 Ответить
Нет смонений, что завтра украинский генерал, ОБСЕ и укрианские добровольцы будут допущены к инспектированию этих позиций. А как же ?! Это ж - зеркалка...
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22.09.2020 12:34 Ответить
Сначала надо сепаров предупредить о том, что эти позиции будут уничтожены артиллерией.
Дать им срок, чтобы они сами окопы закопали и убрались оттуда. Зеркалка.
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22.09.2020 13:29 Ответить
Всмислі втрат немає? А люди писали що бачили...
Це що тепер треба щоб громадяни знімали на відео транспортування загиблих солдатів?
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22.09.2020 16:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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22.09.2020 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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22.09.2020 18:39 Ответить
 
 