Наемники РФ оборудовали новые укрепления возле Ужовки. За сутки - три нарушения прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенный режим прекращения огня. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, за прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
"Выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, были зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна вражеская провокация из стрелкового оружия была отмечена на участке неподалеку от Водяного.
Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.
Кроме того, как отметили в штабе, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовки.
"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Защитники Украины соблюдают режим прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
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или, хотя бы, изобразить конвульсии, что ему это интересно?
І збираються інспектувати як говнокомандуючий виконує домовленості. Зебіли зробили це разом.
Орки домовленість зірвали, отже, вона вже давно не дійсна (в принципі - від самого початку).
Бо зобов*язання повинні виконувати обидві сторони. І якщо одна з них на них плює, то інша звільняється від своїх.
Але ж ...
Тримайтеся, хлопці.
https://zbruc.eu/node/92743 10.10.2019 Зеленський: З мовного питання почалася війна на Донбасі .
Та й його представник в ТКГ, факін, за рік знову озвучив цю ж презЕдентську тезу.
21.09. 2020
https://censor.net/ru/news/3220538/fokin_schitaet_chto_voyina_na_donbasse_nachalas_izza_yazykovogo_voprosa_v_ukraine_podavlyayuschee_bolshinstvo
Ждем негодующих заявлений и как минимум по 10 предложений от каждого, как реагировать на нарушения соглашений рос. террористами.
А какая разніца?!™ © Зе
Пусть поедет на передок и поснимает "мир в смартфоне".
И памперсов побольше с собой прихватит, так как душевная организация у него нежная и чувствительная. Будет свои "чувства" в памперсы откладывать, и нежными нижними "слезами" окроплять.
Казалось бы причем тут предательство Зеленского...
Только у Зеленского и Тарана - "мир"!, который увидели в ду@пе путлера !
Дать им срок, чтобы они сами окопы закопали и убрались оттуда. Зеркалка.
Це що тепер треба щоб громадяни знімали на відео транспортування загиблих солдатів?