Наемники РФ оборудовали новые укрепления возле Ужовки. За сутки - три нарушения прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенный режим прекращения огня. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

"Выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, были зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна вражеская провокация из стрелкового оружия была отмечена на участке неподалеку от Водяного.

Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в штабе, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовки.

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"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Защитники Украины соблюдают режим прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.