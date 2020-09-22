Пожар в моем доме - 100% умышленный поджог, - Шабунин получил результаты экспертизы. ДОКУМЕНТ

Согласно выводам экспертизы, причиной пожара в доме председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина стал умышленный поджог.

Об этом Шабунин написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет", - написал он.

По его словам, поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме: "Господнее чудо, что соседка среди ночи не спала".

"Ни исполнителей, ни, тем более, заказчики преступления не найдены", - добавил он.

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В документе говорится, что пожар начался с крыльца дома. "Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость – бензин, дизельное топливо или керосин", – говорится в экспертном заключении.

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.





