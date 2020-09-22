РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13931 посетитель онлайн
Новости
4 319 104

Пожар в моем доме - 100% умышленный поджог, - Шабунин получил результаты экспертизы. ДОКУМЕНТ

Согласно выводам экспертизы, причиной пожара в доме председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина стал умышленный поджог.

Об этом Шабунин написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет", - написал он.

По его словам, поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме: "Господнее чудо, что соседка среди ночи не спала".

"Ни исполнителей, ни, тем более, заказчики преступления не найдены", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": $42 тыс. прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей, - Шабунин. ВИДЕО

В документе говорится, что пожар начался с крыльца дома. "Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость – бензин, дизельное топливо или керосин", – говорится в экспертном заключении.

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

Пожар в моем доме - 100% умышленный поджог, - Шабунин получил результаты экспертизы 01
Пожар в моем доме - 100% умышленный поджог, - Шабунин получил результаты экспертизы 02
Пожар в моем доме - 100% умышленный поджог, - Шабунин получил результаты экспертизы 03

поджог (1078) Шабунин Виталий (535) Центр противодействия коррупции (247)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
"Кто угодно, только не Порошенко". Їж, не обляпайся.
показать весь комментарий
22.09.2020 07:52
+14
Ясно... При Кучмі за критику влади відрізали голови... При Януковичу за критику влади відбивали нирки і голови проломлювали... Всі верещали про "цензуру". Прийшов "Порох". Перестали "бить по голові" всіх "крикунів". "Появились все эти бесполезные шабунины...". Так що, "Пороху" треба було продовжить те, що було при його попередниках? "Проломлювать голови..."?. Тоді чим-би він відрізнявся від Кучми з Януковичем?... Тобі не здається, "хитрий", що у тебе "русскомірство" проступає? Бо тільки кацапи ******* тих, хто їм "хребти ламає...".
показать весь комментарий
22.09.2020 09:11
+13
Ты не прав, гривну Порошенко обвалил не в 5, а в 10 раз, а тарифы поднял в 20 раз. Только вот вопрос, почему же Зельц не снизил тарифы, как обещал, до прежнего уровня и не опустил доллар до прежнего значения?
показать весь комментарий
22.09.2020 08:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
где сейчас этот шабунин и его разоблачительные речи? занят ремонтом, или язык в анус всунул и наслаждается новой жизнью?
показать весь комментарий
22.09.2020 09:42 Ответить
беру слова назад, Шабунин начал активно критиковать Зелень.
показать весь комментарий
22.09.2020 10:45 Ответить
Продажна олігархічна підніжка Шабунін підпалював, продажна олігархічна підніжка Шабунін знає, що каже.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:43 Ответить
"воронья слободка не могла не сгореть"
показать весь комментарий
22.09.2020 13:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 