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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек

Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек

В Министерстве здравоохранения Украины назвали ситуацию с распространением коронавируса в стране "достаточно напряженной". Сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава министерства Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он отметил, что по состоянию на утро 21 сентября были заняты более 13 тысяч коек в больницах на территории страны.

"Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом - ред.), как достаточно напряженную. Потому что из 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции позволит разгрузить лаборатории, - Степанов

Напомним, в Украине подтвердили 2675 случаев коронавируса за последние сутки.

карантин (16729) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Степанов, трымай лайвхацк, как можна увелиичть количество коек в три раза
Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек - Цензор.НЕТ 8012
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22.09.2020 08:19
+3
Це так в концтаборах німці збільшуали кількість в"язнів.
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22.09.2020 08:59
+2
Через 2 недели?
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22.09.2020 08:54
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Степанов, трымай лайвхацк, как можна увелиичть количество коек в три раза
Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек - Цензор.НЕТ 8012
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22.09.2020 08:19 Ответить
Це так в концтаборах німці збільшуали кількість в"язнів.
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22.09.2020 08:59 Ответить
в тєснатє, да нє в абідє ...
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22.09.2020 09:01 Ответить
Народ без масок ходит ,никто не контролирует. Когда дохнуть начнут тогда поверят.
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22.09.2020 08:19 Ответить
Через 2 недели?
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22.09.2020 08:54 Ответить
Нова статистика від зелених мудреців в ліжках: типу СНІД - 30 000 ліжок, інфарти 40 000 ліжок, туберкульоз 50 000 ліжок, ковидла 13 000. Ітого ліжок за 2020 - 102950, а за такий період 2019 без ковидла ліжок- 108038.
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22.09.2020 08:35 Ответить
Нова статистика багатогранна. І це лише одна з граней. Інша полягає в тому, що діагностування саме КОВІД-19 проводиться вкрай важко. А ще важче - оформлення захворювання у лікарів на робочому місці. Робиться все, щоб цього не фіксувати і не показувати. Про виплати лікарям мовчу. Влада серйозно хоче, щоб лікарі подалися на будівництво доріг. І то поки є можливість - за кордон.
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22.09.2020 09:22 Ответить
А медики пишут, что в областях уже под самую завязку.

Кто врет?
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22.09.2020 09:34 Ответить
Хіба Степашка винуватий що Зебобіки дурнуваті зкомуніздили 35 млрд.і закопали, а тепер грошей немає.
І хто це у нас корупцію "подолав" - най-най-най прозорливіший, видатніший довбодятел бубочка в його пахан резидент Козир.
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22.09.2020 09:45 Ответить
А сколько коек у нас заполнено больными онкологией, а какой прирост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине, пан Министр ??? Носитесь с этим ковидом как дурень со ступой.
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22.09.2020 10:38 Ответить
Почему именно "коек"?
Не мест, не кроватей, а блть коек... чтобы было поущербней?
Нары в лазаретах заняты на треть
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22.09.2020 18:34 Ответить
 
 