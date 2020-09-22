Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек
В Министерстве здравоохранения Украины назвали ситуацию с распространением коронавируса в стране "достаточно напряженной". Сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава министерства Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.
Он отметил, что по состоянию на утро 21 сентября были заняты более 13 тысяч коек в больницах на территории страны.
"Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом - ред.), как достаточно напряженную. Потому что из 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине подтвердили 2675 случаев коронавируса за последние сутки.
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Кто врет?
І хто це у нас корупцію "подолав" - най-най-най прозорливіший, видатніший довбодятел бубочка в його пахан резидент Козир.
Не мест, не кроватей, а блть коек... чтобы было поущербней?
Нары в лазаретах заняты на треть