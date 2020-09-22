За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 884 человека, выздоровели - 1 717, умерли - 59
В Украине по состоянию на утро вторника, 22 сентября, зафиксированы 2 884 новых случаев заражения. При этом 59 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 21 сентября сообщалось о 2 675 новых случаях, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 181 237 человек, умерли с начала пандемии 3 642 человека (за сутки 59), выздоровевших – 79 901 (за сутки - 1 717). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 97 694 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (372), Тернопольской (293) и Львовской (275) областях.
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- ДТП - 3454 (2019)
- туберкульоз - 3695 (2018)
- кор - 41 (перші 8 місяців 2019)
- грип - 64 (минулий епід сезон)
- ковід - 3642 (березень-вересень 2020)
При это госпожа Голубовская либо лжет, либо медицинский профан. Думаю, что скорей второе, уже не первый раз это якобы мега- врач демонстрирует незнание фундаментальных медицинских истин. Всегда при вирусных эпидемиях вирусы мутируют и с развитием эпидемии эти мутации ослабляют патогенность вируса, ему "невыгодно" убивать носителя, а выгодней не взывать тяжелых симптомом и быстрей передаваться новым хозяевам. Поэтому вирус в целом по планете ослабевает и смертность потихоньку снижается, о чем пишут серьезные ученые во всех странах. (только в новости они редко попадают)
А по поводу вины украинцев - это просто издевательство. На страницах Цензора достаточно материалов от тех кто болел, чтобы понять что медики часто не торопятся оказывать помощь, и стараются дистанцироваться от КОвид.
В этой связи, высокая сметрность в Украине - следствите халатности и непрофессионализма медиков и системы, а не вина украинцев и якобы страшных мутаций. Там все пишут Фонд по Ковиду разворовали. Ау Голубовская, не пора ли и вам тоже к судам будущим готовиться?