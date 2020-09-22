За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 884 человека, выздоровели - 1 717, умерли - 59

В Украине по состоянию на утро вторника, 22 сентября, зафиксированы 2 884 новых случаев заражения. При этом 59 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 21 сентября сообщалось о 2 675 новых случаях, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 181 237 человек, умерли с начала пандемии 3 642 человека (за сутки 59), выздоровевших – 79 901 (за сутки - 1 717). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 97 694 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (372), Тернопольской (293) и Львовской (275) областях.