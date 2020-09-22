РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13931 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 635 147

Голубовская об опасных особенностях COVID-19 в Украине: Увеличивается количество смертей среди молодых людей

Голубовская об опасных особенностях COVID-19 в Украине: Увеличивается количество смертей среди молодых людей

В Украине увеличивается количество смертей от коронавируса среди молодых людей, в отличие от Италии, где COVID-19 был опасным в первую очередь для пенсионеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" ведущая инфекционистка Украины Ольга Голубовская.

По словам доктора, у разных народов разная чувствительность к COVID-19.

"По оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины, хуже всего-люди из Юго-Восточной Азии. Есть генетически детерминированные особенности. Надеюсь, что у нас не будет итальянского сценария, но сезон будет тяжелый", - прогнозирует она.

Голубовская также привела тревожные данные о смертности от коронавируса в Украине:

"У нас сейчас, что мне не нравится и настораживает, увеличивается количество (смертей - ред.) молодых людей, не по 80-90 лет, как в Италии. Многим уже от 40 до 60, и пик смертности 60-69 лет. В этом опасность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 884 человека, выздоровели - 1 717, умерли - 59

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Дебилы, у нас 60, как у них 80.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:03
+5
Так у них здоровый образ жизни в приоритете,а не бухло ,наркотик и сигареты
показать весь комментарий
22.09.2020 09:06
+5
https://censor.net/ru/user/151514 - мы жрем помои?

да ладно..
с сколькими иностранцами не общался - почти все они в восторге от качества наших продуктов..
показать весь комментарий
22.09.2020 09:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Для меня сейчас жарка малоактуальна. Впринципе вторые блюда или гриль или духовка. Гриль немного смазываю оливковым для жарки. В духовку потребности нет или в фольге или в рукаве в маринаде. Картошку жарим редко. Для зажарки в борщ и подсолнечного рафинированного хватает - добавляем минимально, потом воду и дотушиваем. Так что как-то так. Животные жиры уже давно для жарки не используем.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:34 Ответить
Вот боритесь с холестерином 😀😀😀
показать весь комментарий
22.09.2020 12:55 Ответить
Мне просто так вкуснее. Никогда на эту тему не задумывался. Кста, считаю наиболее здоровой пищей (на сколько возможно об этом говорить, учитывая ингридиенты) шаурму собственного приготовления на гриле. Только мясо, овощи, немного соуса для вкуса и немного лаваша. Естественно наиболее здоровой из бутербродов. А так лучше всего стейк мясной или рыбный неважно. Сейчас вообще вторые блюда не наготавливаем. Просто в маринаде в судочках держим в холодильнике. Сколько нужно взял и приготовил. 2 минуты на разогрев гриля плюс пять-семь минут собственно сама готовка стейка в зависимости от толщины.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:14 Ответить
В оливковом масле нет омега-3.
Омега-3 есть в самом дешевом масле в Европе - рапсовом.
показать весь комментарий
22.09.2020 10:28 Ответить
это у итальянцев, да?
кофе и сигареты нон-стоп + грязнули мама не горюй...
+ сумасшедшая кухня - сначала салат, потом второе и на последок жидкое и кофе с сигаретой как точка , прямо не выходя со стола.. - прощай желудок..
показать весь комментарий
22.09.2020 09:16 Ответить
Ну не думаю.что у итальянцев все так запущено.Пару лет назад дочка на выставке керамической продукции неделю в Италии жила,и ничего, нормалек.В кафе-ресторанах питались,все ништяк.В особенности мореподукты и вино.Ассортемен морепродуктов такой,что нам и не снилось.И вино опупительное.Проехалась по местным винзаводам,отдегустировалась так сказать.Потом рюкзак и чемодан еле доволокла,бутылки боялась побить.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:41 Ответить
Вы неправильно сравниваете
Когда я как турист была в Европе , то естественно питалась в ресторане . А когда стали жить в Братиславе постоянно , то в ресторане питаться нет смысла . Все готовится дома из нормальных качественных продуктов . И ВОТ ТУТ ПРОДУКТЫ ЕСТЬ СМЫСЛ СРАВНИВАТЬ .
В Словакии как-то неделю была проблема с яйцами , потому что словаки отказались от польских яиц из-за плохого питания кур . Яйца покупают в Австрии .

В Словакии как то был скандал - комиссия ЕС проверила продукты в Австрии и Словакии и оказалось , что продукты под одной маркой имеют разное качество . Естественно в Австрии качество безупречное.

Вин в Словакии немеряно ( и своих тоже ) и дешевых и дорогих. ВОПРОСА ПОРОШКОВЫХ ВИН НЕ СУЩЕСТВУЕТ . В Украине большая часть - порошковые , т к виноградников мало .
В Украине алкоголь вообще не понятно где мешают - сплошной фальсификат
Мясная продукция - коров практически нет , молочная продукция- все порошковое,

Овощи- сплошные нитраты , бо иначе урожая не будет, кондитерка ВСЯ на пальмовом масле
показать весь комментарий
22.09.2020 10:12 Ответить
Вы так обо всем этом безапелляционно рассуждаете, что складывается впечатление, что Вы лично сами на всех заводах в Словакии и у нас проверку проводили.
показать весь комментарий
22.09.2020 10:51 Ответить
Вы даже логику не включаете. У нас на наших черноземах в мягких климатических условиях урожая без нитратов не будет, а на европейских землях в резко континентальном климате и более худшего качества земли урожай без нитратов больше нашего получается. Просто цикаво про это читать. Зачем же тогда Гитлер во вторую мировую из Украины землю составами вывозил? У нас в землю черенок от лопаты воткни и по весне он прорастет.
показать весь комментарий
22.09.2020 10:54 Ответить
Мы обсуждаем присутствие вредных веществ в продуктах . В ЕС нормы соблюдают , в Украине - нет
Есть такой НИИ пестицидов и полимерных масс - поедьте и пообщайтесь - Вы розовые очки сразу снимите
показать весь комментарий
22.09.2020 11:16 Ответить
Откуда у Вас уверенность, что и кто где соблюдает, а где нет? Наши продукты присутствуют в магазинах ЕС. ЕС на них глаза закрывает? Или как-то по-другому к их качеству относится?
показать весь комментарий
22.09.2020 12:09 Ответить
Кстати, Вы в курсе сколько меда экспортируется от нас к примеру в Европу? Украина вообще-то лидер по производству меда в Европе. Тоже низкого качества мед? Ведь, по-вашему получается собран с медоносов, обработанных пестицидами.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:11 Ответить
У меня своя пасека в Карпатах - я в курсе
показать весь комментарий
22.09.2020 12:14 Ответить
Иии? Кушаете низкокачественный мед с пестицидами?
показать весь комментарий
22.09.2020 12:21 Ответить
ну так то у вас высоко в горах. а откуда основная масса меда? с Полтавщины, Сумщины, Черкасчины. где там горы? вывозят пчеловоды пасики к полям - подсолнечниковым, гречаным, к липовым, акациевым лесам. И потом этот мед поставляется в Европу, проходит все проверки и все ок. У меня тоже пасека есть, на Сумщине.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:34 Ответить
В ЕС В СУПЕРМАРКЕТАХ полно китайского гадкого дешевого мёда
Они скупают у венгров акациевый мёд и мешают со своим И продают как венгерский
Украинцам в супермаркетах конкурировать не приходится
За рубеж , подозреваю , украинский мёд тоже забирают какие-то барыги , мешают с Китаем и продают как украинский но подешевле
показать весь комментарий
22.09.2020 12:58 Ответить
кстати никакой Гитлер никакой земли эшелонами из Украины не вывозил, это совковый фейк
а так да, поддерживаю
показать весь комментарий
22.09.2020 12:31 Ответить
Ну в Италии дочка была не туристом,а на работе на выставке от ХПЗ,и питание оплачивала фирма.Но это не важно.Тут же разговор зашел о никудышнем качестве итальянской кухни.И как говорится на вкус-цвет таварищей нет,а у нее по этой теме остались положительные эмоции.
Другой пример ******* столица Словении.Посидеть в кафе на 20 евро сноса и наесться от пуза(салат,морепродукты,по два бокала пива),нет проблем,и финансово,и по качеству.Все это на относительно небольшую зарплату 1500 евро чистыми.
показать весь комментарий
22.09.2020 16:02 Ответить
В Словении очень вкусная кухня и не дорого
Я согласна с Вами
Зарплата 1500 - жто хорошая зарплата для восточной Европы , даже для Австрии . Если эту тему дальше обсуждать , то я Вам кинула ссылку на тему. Просто эта « голубовская» уже далеко и все труднее находить ответы в ленте и на них отвечать
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921615-8fd6-73df-8257-34ca91780cb9
показать весь комментарий
22.09.2020 16:38 Ответить
Так это зарплата подруги дочери, инженера-химика на керамическом заводе.У дочери в Харькове зарплата поменьше в районе тысченки баксов.Просто хорошие специалисты-химики сейчас в цене.Ну а в Словении после оплаты аренды за жилье (450 евро не большая 2-х комн квартира),остается на жизнь 1050 евро.На то,что бы посидеть в кафе, хватает.
показать весь комментарий
22.09.2020 16:50 Ответить
В нас намагаються до останнього працювати та/або не звертатись до лікаря. Тому під загрозою саме такий вік...
показать весь комментарий
22.09.2020 09:27 Ответить
Звертайся до лікаря, не звертайся до лікаря...
У мене знайома, в Києві ходила до лікаря, викликала лікаря, лежала в лікарні (пхали то в кардіологію, то в пульманологію...) в результаті діагноз поставили аж за три тижні до смерті і виявився раком шлунка.
Причому всі ознаки були на виду, прямо як прописано в медичній енциклопедії !
Ще з одним сусідом була подібна історія, рак легень...
Але зараз ситуація звісно покращилась, сімейний лікар почав взагалі лікувати по тЫльофону!..
показать весь комментарий
22.09.2020 10:14 Ответить
Для ковіда є об'єктивний аналіз.
показать весь комментарий
22.09.2020 10:32 Ответить
А які супутні захворювання? У нас на роботі років 7-8 тому у двох співробітників з різницею в декілька місяців померли 30-річні діти від діабету без КОВІДу.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:05 Ответить
Правда,у нас за 80 лет единицы .
показать весь комментарий
22.09.2020 09:05 Ответить
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index ООН. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ. 2019.

1. Гонконг -84.7
....
114. Украина -72
115. Египет - 71.8
116. Молдова -71.8
...
191. Цент­рально-Афри­кан­ская Респуб­лика -52.8
показать весь комментарий
22.09.2020 09:38 Ответить
60-69 - молодые люди???? что вы там курите с утреца? У нас люди не доживают даже до 70 в большинстве своём, какая там Италия с её 80-90... спуститесь на землю..
показать весь комментарий
22.09.2020 09:06 Ответить
Від 40 до 60. Це є в тексті. Чи нема?
показать весь комментарий
22.09.2020 09:29 Ответить
молодец, ты умеешь читать, а я получается - нет. Это ты хотел мне рассказать? А вараинт того, что на момент написания моего коммента этого там небыло ты даже не рассматрвиаешь? Иди в школу готовься, Шерлок.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:02 Ответить
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index ООН. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ. 2019.



Украина -72
показать весь комментарий
22.09.2020 11:07 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-covid-19-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC/a-53953176 Комментарий: "Мастер" по борьбе с COVID-19 Зеленский оказался дилетантом

Открытое игнорирование требований Минздрава самими же представителями властей Украины и самовольный выход из карантина миллионов людей вызвали новую вспышку СOVID-19 в стране, пишет Сергей Руденко.


Голубовская об опасных особенностях COVID-19 в Украине: Увеличивается количество смертей среди молодых людей - Цензор.НЕТ 376
показать весь комментарий
22.09.2020 09:08 Ответить
Цей майстер звозив сюди заразу з усього світу заради піару.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:14 Ответить
Можно бессимптомно перенести а потом крякнуть от ВНЕЗАПНОГО кровоизлияния - и это же не запишут на вирус. Интересно - какие заклинания знает Филарет, что аж опустил вирус, который немедленно свалил от этого опытного мага?)))
показать весь комментарий
22.09.2020 09:10 Ответить
Зелень казала шо в першу чергу вимруть пенси, а вони жівєє всєх жівих.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:12 Ответить
Кто-то напутал ,то ли Голубовская ,то ли Цензор относительно возрастных категорий.
Сложно её понять.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:19 Ответить
Бойтесь жить, люди!
показать весь комментарий
22.09.2020 09:20 Ответить
Всем нам надо ,наконец - то понять ,что спасение утопающих -дело рук самих
утопающих. Не будем ждать разумных ,спасающих наши жизни , действий от властей !
Одеваем маски,как положено ,не на шею , и не на руку , убедительно просим этого же от
окружающих . Соблюдаем дистанцию. Требуем введения жёстких ,ощутимых штрафов
для физических лиц нарушающих правила карантина .
показать весь комментарий
22.09.2020 09:27 Ответить
Рукавички теж важливі. Зараз, можливо, це важливіше ніж маска. Отаке...
показать весь комментарий
22.09.2020 09:31 Ответить
Згодна.
показать весь комментарий
22.09.2020 09:44 Ответить
Ковід, це інфекційна хвороба, ніякі маски її не зупинять, перехворіють всі. Питання лише часу.
І якщо в Києві, розтягнення кількості хворих в часі ще має якийсь сенс, то в провінції, медицина знаходиться в такому стані, що скільки-б там хворих не було (багато чи мало) все одно не допоможе!
показать весь комментарий
22.09.2020 10:03 Ответить
Так і не зрозуміло чи залишається в тих ,хто перехворів ,стійкий емунітет і чи можливе
повторне зараження коронавірусом.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:37 Ответить
В пенсионном фонде праздник
показать весь комментарий
22.09.2020 09:39 Ответить
по сути нас много молодых людей от 40 до 60 болеют. Что это? Это та жвачка к которой нас приучают наши керманычи .
показать весь комментарий
22.09.2020 09:46 Ответить
Голубовська про небезпечні особливості COVID-19 в Україні: Збільшується кількість смертей серед молодих людей - Цензор.НЕТ 5112
показать весь комментарий
22.09.2020 09:51 Ответить
Ну, если гражданин Левенов питается помоями, то это его проблемы. Есть граждане, которые жрут кал, так называемые копрофилы. Советую этому товарищу сменить помои на новый субстрат. Может понравится...
показать весь комментарий
22.09.2020 12:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 