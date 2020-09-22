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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки COVID-19 выявили у 206 детей и 120 медиков, - Степанов

За минувшие сутки COVID-19 выявили у 206 детей и 120 медиков, - Степанов

За время пандемии в Украине заболели 181 237 человек. Из них 11 870 детей, а также 14 025 медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил гава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине заболели 2 884 человека. Из них 206 детей, а также 120 мадработников. Были госпитализированы 504 человека. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 59 летальных случаев. Выздоровели 1 717 человек пациентов. Это своеобразный рекорд, приятный рекорд", - отметил министр здравоохранения.

За время пандемии в Украине заболели 181 237 человек. Из них 11 870 детей, а также 14 025 медицинских работников.

"Всего выздоровели 79 901 пациент, а летальных случаев - 3 642", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На отдых нуждающихся в особом внимании и поддержке детей направят 80 млн грн, - Зеленский подписал закон

Автор: 

дети (6528) карантин (16729) врачи (1516) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А что, этот "эээээ, ммммм, ыыыыы" "господинчик", не сказал скока тестов делается?
при том шо мусорам и "политикам" едва ли не каждый день делают. че ты своими цифрами бросаешься то, если надо сообщить и о тестах - как, кому и по какой причине делают, а вот и пишут шо люди за свои деньги делают - учитывается ли это?
В Канаде мэром одного города вообще кота избрали, так и тут, поставь на месте этого мущинки табуретку = даже лучше
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22.09.2020 09:30 Ответить
Опять куча медиков болеет!
А Зе-наркомана вместо обеспечения их нормальной защитой - распиливает деньги на "стройке" дорог!
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22.09.2020 09:33 Ответить
да ему-по роялю...
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22.09.2020 09:44 Ответить
В деяких класах третина дітей перезаразилась. Гарно, що діти більш-менш легко переносять, але вони ж несуть це у сім.ї, до бабусів та дідусів. А якщо дитина, не дай Боже, загине від ковід? Хто буде відповідати за це ?!
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22.09.2020 09:45 Ответить
не дай Боже\\\\\\\\\\\

Браток, а это же не тот "Боше" шо дал убить и часть из них - пойти на жаркое, 1-2 или больше миллионам детей в 32-33-х??
к чему эти слюни о божках таких то? ну я просто натурально приравниваю верунов к комми. правда последние хотя бы более логично думают.
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22.09.2020 10:13 Ответить
00:52 https://censor.net/ru/news/3220558/moe_prebyvanie_deputatom_v_odesskom_oblsovete_ne_povliyaet_na_rabotu_v_minzdrave_stepanov

"Кую, лужу, паяю. Хочу жениться"В медицині хаос, медики не захищені, а воно ще й в облраду лізе. Мабуть, у пошуку депутатської недоторканості.
Швидкого одужання малечі та лікаря.
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22.09.2020 10:09 Ответить
 
 