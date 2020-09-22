За минувшие сутки COVID-19 выявили у 206 детей и 120 медиков, - Степанов

За время пандемии в Украине заболели 181 237 человек. Из них 11 870 детей, а также 14 025 медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил гава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине заболели 2 884 человека. Из них 206 детей, а также 120 мадработников. Были госпитализированы 504 человека. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 59 летальных случаев. Выздоровели 1 717 человек пациентов. Это своеобразный рекорд, приятный рекорд", - отметил министр здравоохранения.

За время пандемии в Украине заболели 181 237 человек. Из них 11 870 детей, а также 14 025 медицинских работников.

"Всего выздоровели 79 901 пациент, а летальных случаев - 3 642", - добавил Степанов.

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