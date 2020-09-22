За минувшие сутки COVID-19 выявили у 206 детей и 120 медиков, - Степанов
За время пандемии в Украине заболели 181 237 человек. Из них 11 870 детей, а также 14 025 медицинских работников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил гава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине заболели 2 884 человека. Из них 206 детей, а также 120 мадработников. Были госпитализированы 504 человека. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 59 летальных случаев. Выздоровели 1 717 человек пациентов. Это своеобразный рекорд, приятный рекорд", - отметил министр здравоохранения.
За время пандемии в Украине заболели 181 237 человек. Из них 11 870 детей, а также 14 025 медицинских работников.
"Всего выздоровели 79 901 пациент, а летальных случаев - 3 642", - добавил Степанов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
при том шо мусорам и "политикам" едва ли не каждый день делают. че ты своими цифрами бросаешься то, если надо сообщить и о тестах - как, кому и по какой причине делают, а вот и пишут шо люди за свои деньги делают - учитывается ли это?
В Канаде мэром одного города вообще кота избрали, так и тут, поставь на месте этого мущинки табуретку = даже лучше
А Зе-наркомана вместо обеспечения их нормальной защитой - распиливает деньги на "стройке" дорог!
Браток, а это же не тот "Боше" шо дал убить и часть из них - пойти на жаркое, 1-2 или больше миллионам детей в 32-33-х??
к чему эти слюни о божках таких то? ну я просто натурально приравниваю верунов к комми. правда последние хотя бы более логично думают.
"Кую, лужу, паяю. Хочу жениться"В медицині хаос, медики не захищені, а воно ще й в облраду лізе. Мабуть, у пошуку депутатської недоторканості.
Швидкого одужання малечі та лікаря.