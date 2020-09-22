COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 372, Тернопольщина - 293 и Львовщина - 275
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Тернопольской и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 22 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 372 человека.
Общее количество инфицированных составляет 15 505 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 308 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 248 пациентов.
По состоянию на 22 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 10 949 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Тернопольская и Львовская области.
Так, на Тернопольщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 293 человека. Общее количество инфицированных - 11 732. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 141 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 5 398 пациентов. Количество активных больных на Тернопольщине - 6 193.
На Львовщине коронавирусом заболели 275 человек, что является наибольшим показателем в области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 18 793 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 527 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 6 188 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 12 078 человек.
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