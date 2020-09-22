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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 372, Тернопольщина - 293 и Львовщина - 275

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 372, Тернопольщина - 293 и Львовщина - 275

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Тернопольской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 22 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 372 человека.

Общее количество инфицированных составляет 15 505 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 308 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 248 пациентов.

По состоянию на 22 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 10 949 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 884 человека, выздоровели - 1 717, умерли - 59

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Тернопольская и Львовская области.

Так, на Тернопольщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 293 человека. Общее количество инфицированных - 11 732. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 141 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 5 398 пациентов. Количество активных больных на Тернопольщине - 6 193.

На Львовщине коронавирусом заболели 275 человек, что является наибольшим показателем в области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 18 793 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 527 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 6 188 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 12 078 человек.

карантин (16729) статистика (2310) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2916) Тернопольская область (731)


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Шляются у Йивропу и приносят заразу.
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22.09.2020 09:47 Ответить
беда...косит умы на всех *шинах*...
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22.09.2020 09:48 Ответить
Хорьков...гепаведник скотов совковых. В автобусе из 30-40 пассажиров в масках- с десяток. В правильно надетой- трое. И кашляет активно с пяток.
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22.09.2020 09:58 Ответить
Не нравится Харьков, вали тогда в село.
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22.09.2020 10:00 Ответить
Валите найух, милейший зеофил
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22.09.2020 10:22 Ответить
Общественный транспорт и медучреждения - самая высокая степень заражения, подальше надо всем бывать от мест скопления людей.
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22.09.2020 09:58 Ответить
В Харькове ,как только больницу делают ковидной, медперсонал разбегается куда глаза глядят.Такое в 25 горбольнице на ХТЗ.Приняли 90 человек больных -медперсонала -0.Ни лечить,ни ухаживать.Больные люди ,как прокажённые, брошены на произвол судьбы.Геня - сепар и его клевреты разводят руками.Медперсонал надо лишать права лечить.Лишать дипломов.
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22.09.2020 10:17 Ответить
А з тими хто розікрав ковідний фонд, і продав за кордон засоби медичного захисту, як?
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22.09.2020 11:34 Ответить
Вилами по воде написано.
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22.09.2020 11:46 Ответить
 
 