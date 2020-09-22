Гендиректор завода на оккупированной Луганщине подозревается в уплате "налогов" оккупантам, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении гендиректору промышленного предприятия Луганщины в масштабной уплате "налогов" в пользу оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По данным предварительного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, специализирующееся на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и "национализировали" сепаратисты. В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в фейковых налоговых органах террористов. Установлено, что в течение 6 лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый "госбанк ЛНР", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас гендиректору завода заочно сообщено о подозрении, его объявили в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой правительством территории, наложен арест.
Продолжаются следственные действия.
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Королевская успешно там бизнесом занимается и ходит в парламент - никто ее не сажает.
Видимо откаты не передавал кому нужно на подконтрольную территорию.
Гораздо мудрее было бы просто сейчас наложить на таких санкции в виде запрета пользоваться загранпаспортом, а по возвращении территорий - крупный штраф.
Пусть лучше платят в бюджет Украины, чем сбушникам в карман.
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Гммм...А як же патріотізм та "прощай немітая Россия" при "разріве пуповині"?