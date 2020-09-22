Гендиректор завода на оккупированной Луганщине подозревается в уплате "налогов" оккупантам, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении гендиректору промышленного предприятия Луганщины в масштабной уплате "налогов" в пользу оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным предварительного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, специализирующееся на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и "национализировали" сепаратисты. В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в фейковых налоговых органах террористов. Установлено, что в течение 6 лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый "госбанк ЛНР", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас гендиректору завода заочно сообщено о подозрении, его объявили в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой правительством территории, наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

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