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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Гендиректор завода на оккупированной Луганщине подозревается в уплате "налогов" оккупантам, - СБУ

Гендиректор завода на оккупированной Луганщине подозревается в уплате

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении гендиректору промышленного предприятия Луганщины в масштабной уплате "налогов" в пользу оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным предварительного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, специализирующееся на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и "национализировали" сепаратисты. В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в фейковых налоговых органах террористов. Установлено, что в течение 6 лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый "госбанк ЛНР", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас гендиректору завода заочно сообщено о подозрении, его объявили в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой правительством территории, наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

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Автор: 

завод (515) налоги (3239) оккупация (10167) СБУ (19937) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+8
Тоже мне открытие,начните с Королевской с ее молокозавода и черных копанок.
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22.09.2020 10:14
+4
Умники, что ему остаётся делать? Сказать нет и его найдут в на следующие утро в канаве?
Видимо откаты не передавал кому нужно на подконтрольную территорию.
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22.09.2020 10:26
+2
А в Крыму налоги кому платят, 150 тыщ уголовных дел в лом открывать? Перднуть в лужу, заочно
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22.09.2020 13:01
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Правила форума Совет форумчан
Тоже мне открытие,начните с Королевской с ее молокозавода и черных копанок.
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22.09.2020 10:14 Ответить
Не налоги, а благодарность за руский мир
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22.09.2020 10:18 Ответить
А завести ещё одно дело на орков, которым он платил о вымогательстве кишка тонка?
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22.09.2020 10:26 Ответить
такие дела СБУ заводит чтобы человек ходил и выкупал у них эти дела. У него - какие варинты? была возможность вывезти предприятие в Украину? нет.
Королевская успешно там бизнесом занимается и ходит в парламент - никто ее не сажает.
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22.09.2020 10:59 Ответить
Умники, что ему остаётся делать? Сказать нет и его найдут в на следующие утро в канаве?
Видимо откаты не передавал кому нужно на подконтрольную территорию.
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22.09.2020 10:26 Ответить
Подобные "дела" СБУ заводит с банальной целью вымагательства. Откупится от наших сбушных оперов - молодец.

Гораздо мудрее было бы просто сейчас наложить на таких санкции в виде запрета пользоваться загранпаспортом, а по возвращении территорий - крупный штраф.
Пусть лучше платят в бюджет Украины, чем сбушникам в карман.
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22.09.2020 10:58 Ответить
Знов засекречене від публіки підприємство і засекречені люди.
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22.09.2020 11:01 Ответить
тю, та папєрєднік - нікапітулянт регулярно платить налоги Кремлю - і не жужжит
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22.09.2020 12:38 Ответить
а как не платить-то??? На его месте любой платил бы, что выбор есть??? Либо плати - либо отдавай весь бизнес "молодому правительству республики".
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22.09.2020 12:50 Ответить
На его месте любой платил...

----------------------------------------------
Гммм...А як же патріотізм та "прощай немітая Россия" при "разріве пуповині"?
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22.09.2020 14:13 Ответить
Вот представь ситуацию. Человек всю жизнь создавал определенный бизнес, вложил в него все - здоровье, годы жизни, кучу денег и т.д. И тут в стране происходит Майдан, меняется власть и т.д. ----- что делать этому человеку??? Бросить все- что нажито непосильным трудом???? Наверное как минимум это нелогично, большинство людей будут пытаться подстроиться под новые условия ведения бизнеса и под новых хозяев в частности. И это не стоит трактовать как однозначу "зраду", если он создавал бизнес до войны.... почему он обязан его закрывать в угоду Путлеру, Зе-сопле или Пороху с "Кровавым пастором" у которых бизнес только расцветает и расширяется.
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22.09.2020 14:55 Ответить
А в Крыму налоги кому платят, 150 тыщ уголовных дел в лом открывать? Перднуть в лужу, заочно
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22.09.2020 13:01 Ответить
у меня дача в Щелкино в АРК Крым - .. покупать никто не хочет, с оформлением документов тоже есть проблемы, там у меня участок не приватизирован,есть договор аренды на 49 лет, но пока вроде не отжимают пфу-пфу-пфу. Сам договор действителен, ничего не отменялось кстати, в местном БТИ РФ поставили штамп и все, договор заключен еще в 1997 году. Показал украинский паспорт, вообще никто вопросов не задавал.
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22.09.2020 15:00 Ответить
Ну желающих будет мало купить на Азове когда на чёрном в абхазе в 5 раз дешевле
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22.09.2020 16:13 Ответить
я выставил за 15 тыс. баксов, предлагают максимум 9. Морально пока не готов. Дача в 10 минутах ходьбы от моря, прекрасный пляж.. вообщем пока не реишлся на такую скидку.
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22.09.2020 16:19 Ответить
 
 