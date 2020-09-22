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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму "вымывают" проукраинское население, и в ООН в курсе этого, - посол Кислица

В оккупированном Крыму

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал "огромной проблемой" демографические изменения в оккупированном Россией Крыму. Он убежден, что Россия пытается вытеснить с полуострова все проукраинское население, о чем в ООН проинформированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кислица сказал в интервью Крым.Реалии.

Он выразил благодарность тем украинцам и крымским татарам, которые, не смотря ни на что, продолжают оставаться на полуострове.

"В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема. И здесь я хочу отдать должное и поблагодарить крымскотатарских патриотов, которые, несмотря на все притеснения, остаются в Крыму. Потому что перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально выдавить любого – будь это крымские татары или другое этническое меньшинство", - сказал Кислица.

По его словам, "речь идет о десятках тысяч, если не сотнях тысяч россиян", которые были переселены в Крым за время оккупации.

"В ООН знают об этой проблеме, миссия ООН по правам человека тоже в курсе", - добавил посол.

Руководитель подконтрольного России управления статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина ранеесообщала, что число жителей аннексированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек.

По информации Генеральной прокуратуры Украины, за время аннексии Крыма Россией полуостров покинуло почти 48 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред Украины в ООН Кислица указал генсеку Гутеррешу на нарушение международного права в Крыму, где оккупанты провели "местные выборы"

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп (ч. 1 ст. 442 УК Украины) в 1944 году.

15 сентября в Женеве сделали совместное заявление по Крыму представители 41-го государства-члена ООН. В нем Россию осудили за нарушение прав человека и международного права на оккупированном полуострове.

Ранее первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар сообщила, что в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение ООН обновленные резолюции по правам человека и милитаризации в Крыму. В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Крым.Реалии ТВ подчеркнул, что Украина будет выносить не менее двух проектов резолюций, которые будут касаться аннексированного Россией Крыма на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

В начале июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представляя доклад о состоянии прав человека в Крыму, сообщила, что на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в оккупированном Крыму – это вымысел.

ООН (4178) крымские татары (2718) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+7
Так нужно в ответ вымывать а значит депортировать всех кто проявляет антиукраинскую позицию и заселять украинцами, как делает Раша
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22.09.2020 10:33
+5
Все всё знают, а перекрыть Рашке кислород не могут, "озабоченность" не позволяет.
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22.09.2020 10:34
+3
Как они могут что-то вымывать, если у них вода по часам?
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22.09.2020 10:28
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Как они могут что-то вымывать, если у них вода по часам?
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22.09.2020 10:28 Ответить
а ведь вполне сегодня по научно технологическим возхможностям людей полуостров Крым сделать в буквальном смысле Островом... вдоль северной админграницы прорыть канал Черное море-Азовское море типа Суэцкого или Панамского.. шириной 400-500 метров и глубиной до 150-200 метров причем без всяких шлюзов..тем более раз Россия построила типа мост автодорожный и железной дороги то как бы Крым имеет связь с Кубанью Таманским полуостровом...мы не можем рисковать всей Украиной ради даже караимов и крымских татар.. те кто хотят и могут примим в украине или в турции а все остальное тем более вымывание очень сильное завести 400 тысяч с Нечерноземья РФ это на лет 70-100 война и тлеющий конфликт... а оно нам надо??? я высказываю лишь свои мысли а с точки зрения постройки своего канала черезщ который наши корабли и корабли иных стран спокойно с Черного моря будут попадать в Азовское (кроеме росийских судов и тех кто везет кабботаж в Россию... минуя Крым и мост..то таки да проект заслуживает внимание... а форсировать любой маломальский водный канал реку это вам не на танках по шоссе проехать тут надо переправу наводить пантоны а это все ракетно артудары и бомбы сведут все на нет.. вдоль канала с наше стороны сразу возводить фортификаицонные оборонительные сооружения окопы ДЗОТЫ и ДОТ огневые точки и ПН и разведки проволока сигнализ-ация освещение минные ограждения...и по каналам тральщики суда лоцманов и военные корабли прикрытия.. открыто стрелять по кораблям это всегда война....а западло делать это таки да и получит Россия не то что чемодан без ручки он получит головняк да такой что мало не покажется....
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22.09.2020 11:01 Ответить
Где бабло на это все взять? ладно в ширину, как ты в глубину 200 метров собираешься капать?
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22.09.2020 11:15 Ответить
да не гуди тупо в гудок...сегодня когда есть бентон и материалы позволяющие изолировать воду каналы строятся на раз все дно бетонируется в несколько слоев изолируется гидлроизролируется наносится покрытие чтобы не наносился ил и отложения дно просто моют высоким давлением воды спциальные шланги ... и да пригласите голландцев они вам и 500 метров прокопают они мастаки по всяким каналам отводным почти 700 лет голландцы воюют с морем Севрерным- которое выше территории Нидерландонв на 60-100 метров... и ничего..опыт наработан огромный техники создано да такой что за раз спецковшем полгектара земли снимает роторные комбайны и тк далоее.. напрявляющие взрывы причем так тихо что только чуть земля дрожит.. по меркам канал можно за 12 месяцев от нуля до перерезания ленточки построить.... Украине валюта за любой канал лоцманская проводка и платежи... а чтобы Россия не провоцировала агресию выбить статус для канала или НАТО или ООН... достаточно в начале и конце канала поставить баркас ВМФ любой страны члена НАТО и точка... хочу видеть как будут нападать...на лоцманские суда вообще можно взять типа регистарцию любой страны НАТО и ЕС Швецарии Словакии Норвегии Швеции Британии Италии Франции ... просто надо работать сгеодня ВСЕ И МНОГОЕ РЕАЛЬНО..а не высматнривать в заднем проходе как бубочка типа что то миру в жидком визде или запорном....
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22.09.2020 11:27 Ответить
Зеленские на это не пойдут, хотя идея мне нравится твоя.
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22.09.2020 11:32 Ответить
так зелена падло не вечная а Крым и Донбасс походу переходит в состояние на пару веков... астоит ли чьято жизнь 1 человека такой жертвы? я не паникер и не предатель просто рассуждаю...а зачем ломать лбом бетонную стенку если достаточно сверху образно говоря залить все новым бетоном с расчетом что само выздыхает от нехватки воды еды и воздуха...
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22.09.2020 11:39 Ответить
Предлагаешь мне с тобой созвониться, взять отпуск и лопаты, и поехать копать канал? Нада же с чего-то начинать, а там, глядишь, и другие люди подтянуться
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22.09.2020 11:43 Ответить
а зря ржете на канал будут нанимать людей по конкурсы и да нашим в руки реально увы и только лопаты.... чтобы гроши даже в глаза не видели...а то украдут в 50 раз от сметы... все бабки на канал- проект должны быть в банках Европы оплата по факту актами премки комсисией в составе 1 наш и 12 членов Европейцы канадцы американцы японцы и все такое.. и оплата труда усредненная по Европе.... туда даже ломануться спецы из стран ЕС... мы на подхвате... нам же так выгодней... и по качеству и по умению строить...
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22.09.2020 12:02 Ответить
На хрена глубина 200м, когда глубина азовского моря в углубленных судоходных каналах не более 10 м? И ширины 50м вполне хватит. Достаточно, чтобы в Мариуполь могли заходить американские фрегаты и находиться там неограничено долго, не нарушая доктрину Монтре.
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22.09.2020 13:36 Ответить
"В оккупированном Крыму "вымывают" проукраинское население, и в ООН в курсе этого"
ООН = Отвяньте От Нас
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22.09.2020 10:29 Ответить
Пусть в Днепре намоют Про Украинское!!!!
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22.09.2020 10:29 Ответить
Так нужно в ответ вымывать а значит депортировать всех кто проявляет антиукраинскую позицию и заселять украинцами, как делает Раша
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22.09.2020 10:33 Ответить
Не проста мардве - мардварум, срулям - сруленд, чичам - чичня. И усе будут шить па сваим нацквартирам дружна и счастлива.
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22.09.2020 12:01 Ответить
Индейцы в резервациях живут несравнимо лучше, чем при совке жили в колхозах-миллионерах. И живут они там добровольно, любой желающий может выехать, заниматься чем угодно, и хоть баллотироваться в президенты. А вот вычислить тех, кто вопреки Конституции имеет тайное российское гражданство, ограничить его в правах, а при совершении правонарушения принуди- тельно депортировать в РФ - это вполне законно и демократично.
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22.09.2020 13:44 Ответить
Все всё знают, а перекрыть Рашке кислород не могут, "озабоченность" не позволяет.
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22.09.2020 10:34 Ответить
и не "не могут", а скорее не хотят.
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22.09.2020 10:35 Ответить
В окупованому Криму "вимивають" проукраїнське населення, і в ООН в курсі цього, - посол Кислиця - Цензор.НЕТ 4443
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22.09.2020 11:03 Ответить
Кто же это в здравом уме отсекает руку кормящую? Рашка - крупнейший плательщик (взносов) во всю эту международную бюрократию.
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22.09.2020 11:04 Ответить
С Кривого Рога в первую очередь))
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22.09.2020 10:34 Ответить
А то бл. Ходят на Куликовом поле а потом в меры и депутаты баллотируются этож пи.дец какой-то куда Одесское СБУ смотрит
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22.09.2020 10:37 Ответить
и ООН в курсе етого....
А собственно на что вы надеялись и что вы хотели чтобы окупанты проукраинское население подарками одаривали? На то они и окупанты чтобы все чуждое им уничтожать. Об етом нужно было думать когда крым без единого выстрела сдавали договорившись с окупантом, под аплодисменты Меркель и Оланда. И где теперь ети переговорщики? А теперь вы с той же компанией ведете точно такие же переговоры о сдаче дамбаса без единого выстрела. А потому будете опять визжать что окупанты зачищают территорию от всего украинского.
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22.09.2020 10:39 Ответить
ООН давно превратилась в политический фетиш-организацию,не имеющую практической возможности повлиять на поведение того или иного её члена,а кацапы так вообще чихать хотели на её решения
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22.09.2020 10:41 Ответить
ООН уже давно ведёт себя, как клуб анонимных алкоголиков - каждый рассказывает о себе. своих проблемах, а полупустой сонный зал лениво качает головами в знак сочувствия и поддержки....Выступления в ООН - это деньги, выброшенные на перелёт....
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22.09.2020 10:42 Ответить
Як і на Донбасі. Як і те, що раха це робить протягом століть, а потім починає волати про притиснення свнсбкомовних.
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22.09.2020 10:45 Ответить
В окупованому Криму "вимивають" проукраїнське населення, і в ООН в курсі цього, - посол Кислиця - Цензор.НЕТ 2823
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22.09.2020 10:55 Ответить
https://politics.segodnya.ua/politics/zelenskiy-nazval-vtoruyu-problemu-v-ukraine-posle-koronavirusa-1477859.html Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавируса .... ну да у нас седьмой год идёт война с Расией,а её вроде нет и земли наши Московия захватила ,чтобы постепенно опять стать Расией
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22.09.2020 10:55 Ответить
Когда "камни с неба" со вкусом дерьма.))) В окупованому Криму "вимивають" проукраїнське населення, і в ООН в курсі цього, - посол Кислиця - Цензор.НЕТ 4647
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22.09.2020 11:03 Ответить
Интересно, а откуда они знают, каков вкус фекалий ? Они их пробовали, что ли ? Я например не знаю
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22.09.2020 12:28 Ответить
Патом увесь этат мардовский биомусар аськнет на свой мастосрань прихватив абассалинский завоз.
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22.09.2020 11:51 Ответить
 
 