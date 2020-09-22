В оккупированном Крыму "вымывают" проукраинское население, и в ООН в курсе этого, - посол Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал "огромной проблемой" демографические изменения в оккупированном Россией Крыму. Он убежден, что Россия пытается вытеснить с полуострова все проукраинское население, о чем в ООН проинформированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кислица сказал в интервью Крым.Реалии.
Он выразил благодарность тем украинцам и крымским татарам, которые, не смотря ни на что, продолжают оставаться на полуострове.
"В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема. И здесь я хочу отдать должное и поблагодарить крымскотатарских патриотов, которые, несмотря на все притеснения, остаются в Крыму. Потому что перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально выдавить любого – будь это крымские татары или другое этническое меньшинство", - сказал Кислица.
По его словам, "речь идет о десятках тысяч, если не сотнях тысяч россиян", которые были переселены в Крым за время оккупации.
"В ООН знают об этой проблеме, миссия ООН по правам человека тоже в курсе", - добавил посол.
Руководитель подконтрольного России управления статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина ранеесообщала, что число жителей аннексированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек.
По информации Генеральной прокуратуры Украины, за время аннексии Крыма Россией полуостров покинуло почти 48 тысяч человек.
Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп (ч. 1 ст. 442 УК Украины) в 1944 году.
15 сентября в Женеве сделали совместное заявление по Крыму представители 41-го государства-члена ООН. В нем Россию осудили за нарушение прав человека и международного права на оккупированном полуострове.
Ранее первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар сообщила, что в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение ООН обновленные резолюции по правам человека и милитаризации в Крыму. В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Крым.Реалии ТВ подчеркнул, что Украина будет выносить не менее двух проектов резолюций, которые будут касаться аннексированного Россией Крыма на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
В начале июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представляя доклад о состоянии прав человека в Крыму, сообщила, что на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в оккупированном Крыму – это вымысел.
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А собственно на что вы надеялись и что вы хотели чтобы окупанты проукраинское население подарками одаривали? На то они и окупанты чтобы все чуждое им уничтожать. Об етом нужно было думать когда крым без единого выстрела сдавали договорившись с окупантом, под аплодисменты Меркель и Оланда. И где теперь ети переговорщики? А теперь вы с той же компанией ведете точно такие же переговоры о сдаче дамбаса без единого выстрела. А потому будете опять визжать что окупанты зачищают территорию от всего украинского.