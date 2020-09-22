Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза, - замглавы МИД Джапарова

Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информации о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице Министерства иностранных дел в сети Facebook сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".

Также читайте: Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар. ФОТОрепортаж