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Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза, - замглавы МИД Джапарова

Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза, - замглавы МИД Джапарова

Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информации о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице Министерства иностранных дел в сети Facebook сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".

Также читайте: Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар. ФОТОрепортаж

Автор: 

безвизовый режим (1556) Евросоюз (17162) Джапарова Эмине (174) Джеппар Эмине (24)


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Топ комментарии
+16
Ну да. Европарламент для ЗЕленых обизян - место пустое.
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22.09.2020 10:31
+12
Просто письмо до инфузории идет Укр почтой
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22.09.2020 10:36
+9
А пусть Владимир Александрович им в глаза посмотрит
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22.09.2020 10:33
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Ну да. Европарламент для ЗЕленых обизян - место пустое.
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22.09.2020 10:31 Ответить
А пусть Владимир Александрович им в глаза посмотрит
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22.09.2020 10:33 Ответить
а шахта-то Бенина
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22.09.2020 11:13 Ответить
это шо,напоминание ЕС,шоб побыстрее реагировали на беспредел? ***** ждет результатов работы зелени?
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22.09.2020 10:35 Ответить
Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза, - замглавы МИД Джапарова - Цензор.НЕТ 3482
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22.09.2020 10:36 Ответить
Просто письмо до инфузории идет Укр почтой
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22.09.2020 10:36 Ответить
самокритично
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22.09.2020 10:41 Ответить
Пацаны, атас, тут мальчик для битья вылез
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22.09.2020 10:43 Ответить
самокритично-2
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22.09.2020 10:47 Ответить
Обережно, це не просто мазохіст. Це досвідчений і підлий провокатор-кляузник.
Не реагуємо і не контактуємо - є кніпка "Спам".
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22.09.2020 10:54 Ответить
Та я в курсі, уже мотав бан із-за нього по малолєткє
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22.09.2020 10:55 Ответить
Стащу в норку. Хорошая пикча.
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22.09.2020 11:34 Ответить
Обосновались вже конкретно - навіть шпалери покліїли?
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22.09.2020 12:35 Ответить
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22.09.2020 21:11 Ответить
P.S.: https://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/asc/page/1041#comments - все за схемою. Куди подівалося усе хамство і борзість?
"Товарищ милиционе-е-ер, что эти хулиганы себе позволя-я-яют? убедительно прошу принять ме-е-еры..."
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22.09.2020 11:00 Ответить
Вашій арахамії вже відповіли, персонально. Чекаєте, поки кожного з вас носом тиконуть, чи коли офіційно отримаєте відмову?
Ну а тоді ...
" Дивіться, як "кляті європейці" не хочуть "нас" підтримувати та штовхають в обійми "нашихбратьев". Безвіз забрали, позики розкрадати не дають, принижують, вимагають звітувати за використання ЇХ грошей."
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22.09.2020 10:38 Ответить
Ситуація: експерт, з огляду на обставини, попереджає про прийдешнє лихо (аваріювідміну безвізу чи ще щось). Розумна людина дослухається і уникне лиха. Ідіот скаже, що "Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3220589
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22.09.2020 10:38 Ответить
"Ідіот скаже, що "Украина не получала..." - Или враг.
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22.09.2020 11:00 Ответить
Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза, - замглавы МИД Джапарова - Цензор.НЕТ 3681
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22.09.2020 10:39 Ответить
Не курите письма...наймите умеющего читать на англицком....прекратите долбиться в шарий и теребонькать гужву...нюхайте кокос только после работы. Это только поверхностные советы. Хотя именно Кулеба один из последних приличных людей в этом позорном стаде зеофилов.
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22.09.2020 10:42 Ответить
А зеленая гниль ждет не дождется подобной информации ?..
Судя по их делам и речам, у них это в одном из первых приоритетов.
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22.09.2020 10:42 Ответить
Когда будет такое письмо, уже будет піздно.
Зеленые прикидываются дурачками.
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22.09.2020 10:47 Ответить
Почему это прикидываются? Правда что они не дурачки а идиоты ( но это уже совсем другая история)
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22.09.2020 11:06 Ответить
потому что их цель - рассорить Украину и Еаропу, чтобы у Украины остался только 1 выход - упасть в "дружеские" объятия Раши. Все они прекрасно знают и понимают.
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22.09.2020 11:13 Ответить
Я хотя и человек почти пенсионного возраста, но думаю что молодежь здесь такой бунт подымет, а зная что наш главнокомандующий всегда ходит в памперсах, то думаю что все закончится очень плачевно для « хуженебудет»
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22.09.2020 12:33 Ответить
Бунт может и поднимут, и Зелю сметут, но будет уже поздно. Надо понимать, что Зеля - всего лишь "президент" переходного правительства. Его руками сделают "грязную" работу, и поедет он жить на свою виллу в Италии. А Украина, с дефолтом, разваленной экономикой, разорванными отношениями с ЕС и США, будет корячиться в конвульсиях в объятияъ Раши.
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22.09.2020 13:32 Ответить
Ну так этого же хотело 73% ? И я таки сомневаюсь что оно доедет до Италии
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22.09.2020 14:31 Ответить
а это уже его хозяев волновать не будет. Даже лучше чтоб не доехал, чтобы народ выалеснул гнев на Вовочку и расслабился, как в 2014.
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22.09.2020 15:11 Ответить
эта зелень нмеков не понимает. Ну что же ЕС дождется пока они наламают дров, а потом вдарят по полной.
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22.09.2020 11:15 Ответить
А народ України заявляє що від підтримки ЄС і США залежить цілісність тушок зеленої влади та їх близького оточення. Розстрілювати їх будуть сім'ями як інших чушок наприклад Чаушеску.
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22.09.2020 16:26 Ответить
И что вы будете делать, если вас потом поставят просто перед , не дай бог, случившимся фактом !?
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22.09.2020 17:37 Ответить
 
 