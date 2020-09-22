Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза, - замглавы МИД Джапарова
Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информации о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице Министерства иностранных дел в сети Facebook сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
"Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не реагуємо і не контактуємо - є кніпка "Спам".
"Товарищ милиционе-е-ер, что эти хулиганы себе позволя-я-яют? убедительно прошу принять ме-е-еры..."
Ну а тоді ...
" Дивіться, як "кляті європейці" не хочуть "нас" підтримувати та штовхають в обійми "нашихбратьев". Безвіз забрали, позики розкрадати не дають, принижують, вимагають звітувати за використання ЇХ грошей."
Судя по их делам и речам, у них это в одном из первых приоритетов.
Зеленые прикидываются дурачками.