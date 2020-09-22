Казахский миллионер Сейсембаев будет помогать Зеленскому внедрять реформы в Украине: "Президент сказал, что это им нужно еще "вчера"

Казахский миллионер Маргулан Сейсембаев встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что будет помогать главе государства повышать эффективность реформ и законодательства в Украине.

Об этом Сейсембаев сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось", - говорится в сообщении.

По словам бизнесмена, "Зеленский сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить".

"Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - добавил Сейсембаев.

Он также попросил не политизировать его работу, заявив, что "будет помогать Украине". Сейсембаев подчеркнул, что будет заниматься эффективностью процессов, и для него это является профессиональным вызовом.

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