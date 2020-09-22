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Казахский миллионер Сейсембаев будет помогать Зеленскому внедрять реформы в Украине: "Президент сказал, что это им нужно еще "вчера"

Казахский миллионер Сейсембаев будет помогать Зеленскому внедрять реформы в Украине:

Казахский миллионер Маргулан Сейсембаев встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что будет помогать главе государства повышать эффективность реформ и законодательства в Украине.

Об этом Сейсембаев сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось", - говорится в сообщении.

По словам бизнесмена, "Зеленский сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить".

"Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - добавил Сейсембаев.

Он также попросил не политизировать его работу, заявив, что "будет помогать Украине". Сейсембаев подчеркнул, что будет заниматься эффективностью процессов, и для него это является профессиональным вызовом.

Также читайте: Зеленский сменил посла Украины в Израиле и назначил посла в Казахстане

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Казахстан (781) реформы (3952)


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Топ комментарии
+44
собрались как-то грузин, казах и еврей Украину реформировать...
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22.09.2020 10:44
+32
Может помочь освоить средства и пристроить свой бизнес под видом реформ....придумает что-нибудь..
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22.09.2020 10:44
+26
Казахский миллионер Сейсембаев будет помогать Зеленскому внедрять реформы в Украине: "Президент сказал, что это им нужно еще "вчера" - Цензор.НЕТ 1313
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22.09.2020 10:41
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Страница 2 из 2
Ха!
Тов. Сейсембаев подхватывает знамя реформ, выпадающее из рук тов. Саакашвили?
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22.09.2020 11:51 Ответить
а что, на Казахстане уже внедрил что-то?
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22.09.2020 11:53 Ответить
дайте йому на нас потренуватися
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22.09.2020 12:54 Ответить
йому тренуватись не потрібно, він вже на казах тренований, на нас з зеленою шмарклею будуть вже напрацьвувати.
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22.09.2020 19:05 Ответить
"тургайская инвестиционная няня" ограбившая казахский народ , собирается инвестировать в Украину , превращая ее в "зеленую банановую республику" за неимением лучших мировых инвесторов ,которые не собираются пачкать свою репутацию, мараясь о "зелень украинскую "
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22.09.2020 11:54 Ответить
Зебилоиды! На какой помойке вы нашли этот кусок дерьма. Оно воняе уже 1,5 года!!! Заберите его взад, где нашли - дышать уже нечем!
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22.09.2020 11:56 Ответить
Этот мультианер наверное уже в каждой казахской юрте внедрил по туалету с унитазом и бидей-бидой, или я что-то пропустил?
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22.09.2020 11:57 Ответить
Меняют кокс на драп ?
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22.09.2020 11:57 Ответить
на насвай. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9 Тыц
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22.09.2020 12:29 Ответить
У нас украинцев в Украине вообще не осталось?
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22.09.2020 12:05 Ответить
Зе ! Їдь в Казахстан і там залишайся ! Такого дурня ще треба пошукати . Але відповідати за це повинен все-одно .
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22.09.2020 12:07 Ответить
А чому би не запросити когось з Афганистану чи Ірану? Там теж багато спеціалістів з "демократичних і конституційних" реформ багато!!! А казахстанці.......... агато чому навчать зєлєпукіна!!! О , дожились!!!
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22.09.2020 12:11 Ответить
Можно консультантов по налоговым реформам из Сомали.
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22.09.2020 12:23 Ответить
з якого наХ... Афганістану, годі, звідти вже є лисий утирок журнашлюшний мустафа, який "підняв до небувалих висот" укроборонпром разом з яким-сь херчавісом!
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22.09.2020 19:09 Ответить
А то вже якийсь пі*дець... повний.
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22.09.2020 12:16 Ответить
То что он реальный миллиардер - да.
Что он очень толковый - да.
Насколько законно обрел миллиарды - не уверен.
Насколько полезен может быть нашей стране - не уверен, но скорее да.
А то что реформы делать надо - ясное дело
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22.09.2020 12:17 Ответить
ну-ну.. "дайте ему ещё год" (С)
"реформы делать надо" )) Юморист
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22.09.2020 12:27 Ответить
та блин хоть бы кто-то за годы у нас уже реальные реформы делал, а проблема недоверия решается просто: пусть наши известные "антикоррупционеры" контролируют процесс, изменения и результаты и привет
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22.09.2020 12:36 Ответить
Казахський мільйонер Сейсембаєв допомагатиме Зеленському впроваджувати реформи в Україні: "Президент сказав, що це їм потрібно ще "вчора" - Цензор.НЕТ 7732
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22.09.2020 12:40 Ответить
согласен, пока все печально с реформами
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22.09.2020 12:48 Ответить
У Хунты Пиночета были "чикагские мальчики", у Зеленского "казахский миллионер".

Каждому свое 🤔
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22.09.2020 23:36 Ответить
Нам своих олигархических вылупков хватает, а оно еще чужих тянет!
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22.09.2020 12:18 Ответить
Ему Бени с Ахметовым мало? )) Он какого-то казаха припёр. Не то, чтобы я что-то имел против казахов, но неужели всё настолько плохо, что местные с Зебуином даже на одном поле бабло пилять не хотят?
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22.09.2020 12:26 Ответить
да чего так мелочиться - приглашай уже реформаторов из КНДР или Бангладеша!
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22.09.2020 12:27 Ответить
прочитал, офигел . прикиньте, ************ все говно собирает под свои знамена.
а почему? да потому что все вменяемые и порядочные люди не хотят марать руки о это зедерьмо . похоже бубочка сидит на крутой дури. ну не может вменяемый человек нести такую пургу.
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22.09.2020 12:30 Ответить
зебик копирует пыню... У того ща на кавказском бряцаньи оружия собрался цвет недоразвитых стран.
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22.09.2020 12:36 Ответить
реформы по казахски- вечный правитель в Украине.
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22.09.2020 12:36 Ответить
бульо-бульо, а такого ще не бульо... Вот ента зашквар, ще бы кыргызу песнь Зевеличия спел... Або , прямиком бы сгасал в бывшую ставку Чингисхана, в Монголию, как коллаборант РУси No1 алексашка невский, за каким-нить монголом... Ай да, зенесуразица, ай да, шо с челом делает хап незабвенный... бозе зь ты мой ... одним словом , детский сад, песочница, детка(великавозрастный бабуин) просит у малышей лопатку, шобы построить песочный замок... Ай да, ся ЗАШКВАР-ЗЕ
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22.09.2020 12:38 Ответить
Вот у меня вопрос, по ходу, как первая производная, мол, бубочка миллионер? А посему , и вторая производная , наш бубочка-миллионер не стоит выеденного я.ЙЦА казах-миллионера, как менеджер по миллионам, или в Казахстане намечается новый офшор?типо газ через нарабсею, все остальное директли.
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22.09.2020 12:45 Ответить
це анекдот?
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22.09.2020 12:51 Ответить
зе-дно
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22.09.2020 12:56 Ответить
Да!! в казахстане все разворовол И теперь надеется это сделать в украине с помощью нашего третье сортного клоуна- президента Зеленского!! И почему воры всех мастей из россии, казахстана, грузии, польши и других стран, стекаются в украину толпами?? Неужели наших хохлов так легко надурить!!?
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22.09.2020 12:56 Ответить
2 июля 2009 года - государственный прокурор г. Лихтенштейн по заявлению третьих лиц инициировал уголовное расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк»2 сентября 2009 М.Сейсембаев заявил «Решил пока не возвращаться, потому что нет реальных гарантий того, что ситуация будет развиваться справедливым образом. По-моему, есть принципиальная заинтересованность некоторых людей сделать меня в этой ситуации крайним…»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .4 сентября 2009 года - государственный прокурор г. Цюрих инициировал расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».10 сентября 2009 - Швейцарская Федеральная Полиция обратилась с заявлением к Государственному Прокурору г. Цюрих с заданием начать уголовное расследование против Маргулана и Ерлана Сейсембаевых по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».13 октября 2009 года в отношении Сейсембаева М. К. было возбуждено уголовное дело по обвинениям в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств АО «Альянс Банк» на основании статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией).28 октября 2009 года - Маргулану Сейсембаеву, его братьям и бывшему топ- менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) предъявлено обвинение в выдаче незаконных гарантий, хищении, отмывании денежных средств, превышении должностных полномочий, незаконного использования денежных средств банка, создании организованной преступной группы[9].4 ноября 2009 года - Государственный прокурор г. Цюрих направляет письмо в Банк HSBC с требованием, чтобы продолжил заморозку нескольких банковских счетов. В этом письме Государственный прокурор г. Цюрих также упомянул, что он тесно работает с Федеральным Офисом Департамента Юстиции Швейцарии с целью разобраться касс: действительных обвинений в адрес Маргулана Сейсембаева.27 декабря 2009 года, Маргулану Сейсембаеву его братьям и бывшему топ - менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) было предъявлено обвинение в преступлении согласно пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).10 апреля 2010 года Прокуратура Казахстана также возбудила в отношении Сейсембаева М. К. уголовное дело по пункту (3)(в) статьи 193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём).
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22.09.2020 12:58 Ответить
Нужно проверить,эту сладкую парочку на предмет офшорной движухи, бо получается мы станем свидетелями мощного вывода валюты заграницу... Опосля с нами Запад прекратит по-серьезному сотрудничать , даже и после ЗЕкаденции, как с неспособными выбрать себе достойного керманыча.
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22.09.2020 13:02 Ответить
вот какие-же примитивные зебики: ЗЕэлекторат понадеялся (по ненильи) шо приедет барин, барин их рассудит. Барин приехал, но сам лыком шитый, сам по ненильи надеется на казаха, но уже без приколов подает надежду, еще и на цырлах.
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22.09.2020 12:58 Ответить
Чуешь Зеленський візьми мене на роботу...я точно реформи зроблю...... Тебе хоч тоді назовуть реформатором а мені такого не треба..мені за державу образливо..І почну з посадки корупціонерів..твоїх друзів.. в мене просто друзів корупціонерів не має..так я с твоїх почну... Зразу попереджу баланду зроблю кращею а нари м'яккішеми..хай не переймаються. Другим буде наповнення пенсійного фонду ... за рахунок награбованих грошей і підняття пенсій Всі хто подає іски до держави на повернення грошів Коломойський Суркіс і інші будуть платити двічі за жадність остальні як що не подаватимуть до суду один раз Третім будепідвищення налогів тим хто їх не платить в двічі і зниження в двічі тим хто платитьСправедливість моє ім'я. Я впевнений на 200 % що надходження збільшаться в двічі )))) Скажу по секрету що шукати треба в шоу бізнесі..особливо ..До реча Володимере Александровиче а ви більше року вже налоги не платите з своєї концертоної діяльності..ні я розумію що ви презедент но за таку концертну діяльність треба все одно платитище треба з попередніх клоунів налоги зібрати Порошщенка ..Януковича в тройному розмірі..бо він падло таку 95 камеру зібрав що вас 95 квартал переплюнув, Ющенка теж а не буде платити заберем вулики ..О Кучма... оце потягне саме більше і І кравчук звісно саме неньше бо два роки всього гастролював та маразмз вже в нього- пожалієм.Ну так дивись яка в мене програма все для країни все для людей..Жду вашого дзвінка .приступити до праці можу зразу...
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22.09.2020 12:59 Ответить
Неужели в Казхстане все настолько хорошо, что казахские миллионеры не знают, кому еще помочь?
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22.09.2020 13:04 Ответить
а выше тега- почитайтеhttps://censor.net/ru/comments/locate/3220590/019214b9-061d-7325-8cb4-58659f6ea469Ответить
Больше не нравится 1. Получается этого Сейсембаева попинали из Казахстана за отмывание баблосика . Там он находится под следствием , как Саакашвили в Грузии. Не зря же бубочка отменил перед выборами справку о судимости(для кандидатов)... крутое пике Зенелоха продолжается.
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22.09.2020 13:14 Ответить
Хчу спитати а казах з права чи зліва на фото а то у того що з права від вас мордяка на казашську не схожа я б сказав що він єврей а от зліва вилитий казах по його морді видноя б його посадивби на коня і пустивби к **..ям галопов в Казашський степ... До речі Вовка а вуса тобі личять...ще раджук волосики на по бокам відпустити...і закрутити
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22.09.2020 13:12 Ответить
Стесняюсь спросить у ЗЕнелоха, мол, ща в приоритете казах... А шо с пальчевским,который не задекларировал виллу , та шо на Майорке? Чта, прощай любовь, завяли помидоры?
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22.09.2020 13:20 Ответить
https://videos.cnscdn.com/video/3/180920_pal.mp4.
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22.09.2020 13:28 Ответить
лучше бы жириновского с зюгановым взял)))) в снг миллионером не может стать человек не связанный с фсб. это как в ссср карьеру мог сделать только коммунист ))
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22.09.2020 13:36 Ответить
Приставят ли к этому барыге ,,инвестиционную няню,,?
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22.09.2020 14:13 Ответить
скорее бородатую бабушку, чтобы не лез не в свои реальные секторы экономики.
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22.09.2020 14:47 Ответить
А батоно Саакашвили уже не справляется?
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22.09.2020 14:30 Ответить
А что у нас своих специалистов нет? Или хотя бы Саакашвили не мешайте работать.
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22.09.2020 14:51 Ответить
https://youtu.be/X9byduVsPqY По приколу выбрали "белого и пушистого"?... -Та хто ж знав шо так буде...
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22.09.2020 15:06 Ответить
шо петя, шо зеля, а все одно з бюджету бабло гребуть
хвірташ, мертвечук і ахметка..
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22.09.2020 16:26 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1308379083395534850 39 мин В.Дорошенко Как прекрасен это долб.....зм в исполнении предст\нашей власти Швондеры,Шариковы,Бендеры,Корейки,Шуры Балагановы..все собрались у нас Саакашвили: "Сейсембаев-выдающ\личность,смог создать огромную бизнес-империю,стать мультимиллионером и войти"

Казахський мільйонер Сейсембаєв допомагатиме Зеленському впроваджувати реформи в Україні: "Президент сказав, що це їм потрібно ще "вчора" - Цензор.НЕТ 1657
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22.09.2020 15:54 Ответить
як українською буде 'мінієлбаси' ?
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22.09.2020 16:29 Ответить
Ну нету британских,американских,канадскх,швейцарских,германских,австралийских,новозеландских в конце концов спецов!! Нужен казахский...
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22.09.2020 18:51 Ответить
Тю , такое скажете... Проверенный подельник(по офшорам) не подведет, бо сам замочен, а в случае чего еще и замочим будет, нипадецки.
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23.09.2020 02:39 Ответить
какао и кацапы ненавидят Саакашвили хором.
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22.09.2020 20:50 Ответить
Казахский миллионер почувствовал халявную возможность стать мульти миллионером?
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23.09.2020 02:17 Ответить
срочно нужно освободить место в палате номер 6 и поместить туда голубинского...
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23.09.2020 07:14 Ответить
Насколько известно то в Казахстане дела обстоят хуже чем у нас.
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23.09.2020 09:26 Ответить
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