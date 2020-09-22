Казахский миллионер Сейсембаев будет помогать Зеленскому внедрять реформы в Украине: "Президент сказал, что это им нужно еще "вчера"
Казахский миллионер Маргулан Сейсембаев встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что будет помогать главе государства повышать эффективность реформ и законодательства в Украине.
Об этом Сейсембаев сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось", - говорится в сообщении.
По словам бизнесмена, "Зеленский сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить".
"Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - добавил Сейсембаев.
Он также попросил не политизировать его работу, заявив, что "будет помогать Украине". Сейсембаев подчеркнул, что будет заниматься эффективностью процессов, и для него это является профессиональным вызовом.
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Тов. Сейсембаев подхватывает знамя реформ, выпадающее из рук тов. Саакашвили?
Что он очень толковый - да.
Насколько законно обрел миллиарды - не уверен.
Насколько полезен может быть нашей стране - не уверен, но скорее да.
А то что реформы делать надо - ясное дело
"реформы делать надо" )) Юморист
Каждому свое 🤔
а почему? да потому что все вменяемые и порядочные люди не хотят марать руки о это зедерьмо . похоже бубочка сидит на крутой дури. ну не может вменяемый человек нести такую пургу.
Больше не нравится 1. Получается этого Сейсембаева попинали из Казахстана за отмывание баблосика . Там он находится под следствием , как Саакашвили в Грузии. Не зря же бубочка отменил перед выборами справку о судимости(для кандидатов)... крутое пике Зенелоха продолжается.
хвірташ, мертвечук і ахметка..
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1308379083395534850 39 мин В.Дорошенко Как прекрасен это долб.....зм в исполнении предст\нашей власти Швондеры,Шариковы,Бендеры,Корейки,Шуры Балагановы..все собрались у нас Саакашвили: "Сейсембаев-выдающ\личность,смог создать огромную бизнес-империю,стать мультимиллионером и войти"