Глава дипломатии ЕС Боррель впервые с момента вступления в должность приехал в Украину
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начал визит в Украину со встречи с представителями гражданского общества и парламента, на которой подчеркнул важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Боррель сообщил в соцсети.
"Начал мой визит в Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа", - написал вице-президент Еврокомиссии.
В рамках визита Борреля запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.
Также Боррель встретится с коллегами из Консультативного миссии ЕС в Украине (European Union Advisory Mission).
Сначала визит планировался в марте, но был отложен в связи с пандемией коронавируса.
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Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель прибыв в Украину поехал прежде всего встречаться с антикоррупционными активистами и Порошенко.