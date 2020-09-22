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Новости Борьба с коррупцией
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Глава дипломатии ЕС Боррель впервые с момента вступления в должность приехал в Украину

Глава дипломатии ЕС Боррель впервые с момента вступления в должность приехал в Украину

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начал визит в Украину со встречи с представителями гражданского общества и парламента, на которой подчеркнул важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Боррель сообщил в соцсети.

"Начал мой визит в Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа", - написал вице-президент Еврокомиссии.

В рамках визита Борреля запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.

Также Боррель встретится с коллегами из Консультативного миссии ЕС в Украине (European Union Advisory Mission).

Сначала визит планировался в марте, но был отложен в связи с пандемией коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на конец 2018-го у украинцев было 1,18 млн легальных видов на жительство в ЕС, - Боррель

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Кремлевское падло которое ждет недождется когда Украина капитулирует чтобы получить акции Газпрома.
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22.09.2020 10:50 Ответить
Сейчас будет уговаривать пойти на очередные уступки кремлю чтобы получить очередной кредит МВФ.
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22.09.2020 10:51 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель прибыв в Украину поехал прежде всего встречаться с антикоррупционными активистами и Порошенко.
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22.09.2020 11:31 Ответить
Для европейцев Зеленский такой же подозреваемый в воровстве как и Беня.
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22.09.2020 17:30 Ответить
 
 