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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Киеве выявили 270 случаев COVID-19, среди заболевших 33 ребенка, семь человек умерли, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве выявили 270 случаев COVID-19, среди заболевших 33 ребенка, семь человек умерли, - Кличко

На сегодняшний день в столице зафиксированы 20 028 случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве выявили 270 больных. Из них - 33 ребенка. 7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 20 028", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет. Заболели также 8 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус побороли 5 929 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания в Деснянском районе - 43, в Дарницком - 39, а также 38 случаев в Днепровском районе столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 372, Тернопольщина - 293 и Львовщина - 275

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карантин (16729) Киев (25587) Кличко Виталий (4647) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Реальный коечный фонд в большинстве регионов уже заполнен. Из 28 840 единиц "коечного фонда под эпидемию Covid-19" определенные приказами Минздрава, 5800 - нуждается в переоборудовании под эти цели, а 9886 - являются действующими другого профиля для освобождения и переоборудования которых нужно от 10 до 20 суток.(с) Нас ждет коронаАд..
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22.09.2020 12:15 Ответить
 
 