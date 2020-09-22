За минувшие сутки в Киеве выявили 270 случаев COVID-19, среди заболевших 33 ребенка, семь человек умерли, - Кличко
На сегодняшний день в столице зафиксированы 20 028 случаев заболевания COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве выявили 270 больных. Из них - 33 ребенка. 7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 20 028", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет. Заболели также 8 медиков.
В больницы столицы госпитализированы 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус побороли 5 929 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания в Деснянском районе - 43, в Дарницком - 39, а также 38 случаев в Днепровском районе столицы.
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