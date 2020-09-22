РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12885 посетителей онлайн
Новости Силовики
8 176 20

Иностранец обворовывал посетителей спортзалов в Киеве. Злоумышленник задержан, ему грозит до 6 лет заключения, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Соломенского района столицы задержали иностранца, который обворовывал посетителей спортивных залов Под видом клиента клуба злоумышленник проходил в раздевалку и похищал ценные вещи из шкафчиков. Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, за которое ему грозит до шести лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции обратился житель столицы и сообщил о том, что из шкафчика в спортивном клубе на улице Николая Гринченко у него похитили около 19 тыс. гривен и 1200 долларов США. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного подразделения для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели видео с камер наблюдения данного заведения и установили подозреваемого в совершении преступления. В ходе следственных действий выяснилось, что накануне злоумышленник совершил аналогичную кражу в другом районе столицы. После совершения преступлений злоумышленник выехал по месту жительства в Львовскую область.

Иностранец обворовывал посетителей спортзалов в Киеве. Злоумышленник задержан, ему грозит до 6 лет заключения, - полиция 01

В дальнейшем, по согласованию с местной прокуратурой, оперативники провели неотложный обыск в доме фигуранта и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также, во время обыска работники полиции обнаружили у 31-летнего иностранца похищенные вещи потерпевших: деньги, гаджеты и ценные вещи. Кроме этого, во время досудебного расследования следователи выяснили, что мужчина находится в розыске за совершение аналогичного преступления в Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине вор-гастролер обокрал дом начальника одного из киевских отделов полиции. ВИДЕО

Иностранец обворовывал посетителей спортзалов в Киеве. Злоумышленник задержан, ему грозит до 6 лет заключения, - полиция 02

По данному факту следственным Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 84 080 гривен. За содеянное фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Иностранец обворовывал посетителей спортзалов в Киеве. Злоумышленник задержан, ему грозит до 6 лет заключения, - полиция 03
Фото: сайт полиции

Киев (25588) ограбление (1369) Нацполиция (16504) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 9561
показать весь комментарий
22.09.2020 11:54
+7
Тот спортзал наверное для прокурорских - наши люди со штукой баксов в кармане даже в булочную не ходят. Поэтому и срок большой лепят - как в наше время за убийство...
показать весь комментарий
22.09.2020 11:45
+4
Так качалки ж позакрывали на карантин или нет? Впаять штраф владельцу заведения
показать весь комментарий
22.09.2020 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скорее всего грузин
показать весь комментарий
22.09.2020 11:40 Ответить
Расеянский грузин
показать весь комментарий
22.09.2020 11:42 Ответить
Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 9561
показать весь комментарий
22.09.2020 11:54 Ответить
Ви не зовсім праві, бо основним «товаром» Русского Міру є засирання сусідям мозку Кремлівською пропагандою у вигляді: Солов'йовщини, Скабеєвщини, Жиріновщини, відео та аудіопродукції. Саме тому вони будь що хочуть зберегти «Русскій Мір», щоб вливати цей русскій понос у голови виключно російською, бо ні китайцям, ні туркам, ні навіть полякам отой російськомовний понос у їх голови не зальєш!
показать весь комментарий
22.09.2020 21:38 Ответить
головний товар на расєї - гарматне м'ясо для війн за інтереси інших держав
показать весь комментарий
29.09.2020 20:15 Ответить
Гражданин Той Стороны.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:07 Ответить
Так качалки ж позакрывали на карантин или нет? Впаять штраф владельцу заведения
показать весь комментарий
22.09.2020 11:40 Ответить
Всегда "восхищали" люди, оставляющие ценные вещи в подобных шкафчиках в спортклубах....
показать весь комментарий
22.09.2020 11:41 Ответить
Тот спортзал наверное для прокурорских - наши люди со штукой баксов в кармане даже в булочную не ходят. Поэтому и срок большой лепят - как в наше время за убийство...
показать весь комментарий
22.09.2020 11:45 Ответить
Схоже на те, що близькі до істини. Як людина "заробила" гроші, таке до них і відношення. Хабар отримав і одразу і пішов з ним до спортклубу ...
показать весь комментарий
22.09.2020 13:03 Ответить
А украл бы 2 миллиарда как Насиров и отделался бы легким испугом а не тюрьмой
показать весь комментарий
22.09.2020 11:54 Ответить
Воровать нужно вагонами и миллиардами, убивать нужно тысячами и тогда будешь в шоколаде и уважаемым человеком а не в тюрьме и уркой
показать весь комментарий
22.09.2020 11:56 Ответить
Звичайно - сатані такі як Сталін конче потрібні на цьому світі
показать весь комментарий
22.09.2020 12:48 Ответить
іноземець, мля...
до нашого берега - як не гімно, так тріска
показать весь комментарий
22.09.2020 12:20 Ответить
Недавно в Спортлайфе потерял свои старые вонючие потные носки, теперь понятно куда они ушли....
показать весь комментарий
22.09.2020 12:51 Ответить
Виявляється тепер це добре, що є відеокамери у роздягальні, а то меньше року назад такі https://focus.ua/politics/446875-sbu_prishla_v_fitnes-klub_poroshenko_5_element__biznesmen_korogodskii камери СБУ вилучала у фитнес-клуб Порошенка "5 элемент". Напевно, камери вилуалися тому що у Порошенка, а всім іншим дозволено, я так думаю
показать весь комментарий
22.09.2020 12:56 Ответить
скандинавы совсем оборзели.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:02 Ответить
 
 