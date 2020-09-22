Иностранец обворовывал посетителей спортзалов в Киеве. Злоумышленник задержан, ему грозит до 6 лет заключения, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Соломенского района столицы задержали иностранца, который обворовывал посетителей спортивных залов Под видом клиента клуба злоумышленник проходил в раздевалку и похищал ценные вещи из шкафчиков. Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, за которое ему грозит до шести лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции обратился житель столицы и сообщил о том, что из шкафчика в спортивном клубе на улице Николая Гринченко у него похитили около 19 тыс. гривен и 1200 долларов США. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного подразделения для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели видео с камер наблюдения данного заведения и установили подозреваемого в совершении преступления. В ходе следственных действий выяснилось, что накануне злоумышленник совершил аналогичную кражу в другом районе столицы. После совершения преступлений злоумышленник выехал по месту жительства в Львовскую область.

В дальнейшем, по согласованию с местной прокуратурой, оперативники провели неотложный обыск в доме фигуранта и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также, во время обыска работники полиции обнаружили у 31-летнего иностранца похищенные вещи потерпевших: деньги, гаджеты и ценные вещи. Кроме этого, во время досудебного расследования следователи выяснили, что мужчина находится в розыске за совершение аналогичного преступления в Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине вор-гастролер обокрал дом начальника одного из киевских отделов полиции. ВИДЕО

По данному факту следственным Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 84 080 гривен. За содеянное фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.



Фото: сайт полиции