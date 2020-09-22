ЦПК о встрече с главой дипломатии ЕС Боррелем: Он шокирован суммой в $5 млрд, которую Коломойский вывел из "ПриватБанка", и ожидает расследования

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель впервые посетил Украину. Свой визит еврочиновник начал со встречи с представителями парламента и гражданского общества - председателем правления Центра Противодействия Коррупции Виталием Шабуниным и исполнительным директором ЦПК Дарьей Каленюк.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ЦПК, передает Цензор.НЕТ.

"Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебная реформа являются ключевыми для украинского общества", - заявил Боррель.

В ЦПК отмечают, что Боррель "откровенно шокирован суммой в $5 млрд, которую олигарх Коломойский вывел из "Приватбанка" и ожидает, чтобы Украина расследовала это преступление. 5 млрд долларов - это треть суммы всей помощи, которую ЕС нам предоставил за последние 6 лет".

"Я передала господину Боррелю детальное описание пророссийских и проКоломойских сил в парламенте, которые атакуют проЗападный выбор Украины, но сами выбирают компании в ЕС для ведения своего бизнеса", - рассказала о встрече Каленюк.

Кроме того, у Борреля сегодня запланирована встреча с президентом Украины Зеленским.

"Надеемся, что Зеленский услышит его", - добавили в ЦПК.

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