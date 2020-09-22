"Пишут заявления, потому что им страшно": из опорной больницы в Харькове начали массово увольняться медики

С опорной больницы №25 в Харькове начали увольняться медики. Заявления на увольнение после начала приема пациентов с коронавирусом написали 25 медсестер этой горбольницы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом журналистам 21 сентября рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, 25 больница принимала пациентов три дня подряд, 16-18 сентября. За эти дни медучреждение, рассчитанное на 100 пациентов с COVID, приняло 96 больных.

"25 человек на сегодняшний день, я разговаривала с главным врачом, подали заявления на увольнение. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве их сегодня нет", - сказала Горбунова-Рубан.

В дефиците - медсестры, анестезиологи, терапевты.

"Будем набирать, будем разговаривать, просить, мы же больницу не оставим ... Это очень тяжелые моменты, поймите. Люди, которые должны работать с COVID-больными, понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя и своих близких", - сказала заместитель мэра.

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По ее словам, для медперсонала начало работы с COVID-больными был большим стрессом и нагрузкой.

"Во дворе 25 больницы стояло 63 машины скорой помощи! И 15 человек пришли сами по направлениям из поликлиник. И, к сожалению, это было такое чередование, когда не было поддержки областной инфекционной больницы. И они были один на один с городом. Из всего города им везли людей ", - сообщила Горбунова-Рубан.

По словам заместителя мэра, в городе "подготовились, как смогли".

"Мы собрали для персонала средства индивидуальной защиты, недавнее постановление Кабмина объяснило нам, что это может быть одноразовый халат и маска ... Но мы хотим, чтобы у наших врачей были комбинезоны, очки, щитки, это все есть. Мы подготовились. Мы запаслись немного лекарствами. Мы отработали с персоналом. Персонал был согласен работать до тех пор, пока не попал в сам процесс", - сказала заместитель мэра.

Напомним, 16 сентября стало известно, что опорные больницы Харькова и области будут поочередно принимать больных с коронавирусом. Такое решение утвердили из-за роста количества госпитализаций.