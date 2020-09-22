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Новости Коронавирус и карантин
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"Пишут заявления, потому что им страшно": из опорной больницы в Харькове начали массово увольняться медики

С опорной больницы №25 в Харькове начали увольняться медики. Заявления на увольнение после начала приема пациентов с коронавирусом написали 25 медсестер этой горбольницы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом журналистам 21 сентября рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, 25 больница принимала пациентов три дня подряд, 16-18 сентября. За эти дни медучреждение, рассчитанное на 100 пациентов с COVID, приняло 96 больных.

"25 человек на сегодняшний день, я разговаривала с главным врачом, подали заявления на увольнение. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве их сегодня нет", - сказала Горбунова-Рубан.

В дефиците - медсестры, анестезиологи, терапевты.

"Будем набирать, будем разговаривать, просить, мы же больницу не оставим ... Это очень тяжелые моменты, поймите. Люди, которые должны работать с COVID-больными, понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя и своих близких", - сказала заместитель мэра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 372, Тернопольщина - 293 и Львовщина - 275

По ее словам, для медперсонала начало работы с COVID-больными был большим стрессом и нагрузкой.

"Во дворе 25 больницы стояло 63 машины скорой помощи! И 15 человек пришли сами по направлениям из поликлиник. И, к сожалению, это было такое чередование, когда не было поддержки областной инфекционной больницы. И они были один на один с городом. Из всего города им везли людей ", - сообщила Горбунова-Рубан.

По словам заместителя мэра, в городе "подготовились, как смогли".

"Мы собрали для персонала средства индивидуальной защиты, недавнее постановление Кабмина объяснило нам, что это может быть одноразовый халат и маска ... Но мы хотим, чтобы у наших врачей были комбинезоны, очки, щитки, это все есть. Мы подготовились. Мы запаслись немного лекарствами. Мы отработали с персоналом. Персонал был согласен работать до тех пор, пока не попал в сам процесс", - сказала заместитель мэра.

Напомним, 16 сентября стало известно, что опорные больницы Харькова и области будут поочередно принимать больных с коронавирусом. Такое решение утвердили из-за роста количества госпитализаций.

карантин (16729) Харьков (7520) Харьковщина (5577) врачи (1516) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+50
...гепа, ****, как тебе в Германии лежится, хорошо?
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22.09.2020 12:32
+41
Тому що на медсестрах все. Лікарі з`являлися тільки на обхід і то не завжди, - в основному консультували "по телефону", - а весь звіздєц витягували сестрички. Дівчата вагою в 40 кілограм перекладали 100-кілограмових мужиків на каталки робили пороцедури, мили і дезінфікували. Ще й їсти розносили. За зарплату 4200. Нахера воно їм?
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22.09.2020 12:39
+30
Если глав-медик-***** страны Степанида решил покинуть этот корабль под названием "минздрав" то что говорить о рядовых сотрудниках !!? Впереди нас ждет - коронаАд...
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22.09.2020 12:30
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Сарказм, пане.
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22.09.2020 22:30 Ответить
Люди привыкли к смайликам, а вы им ирония, сарказм - слова-то какие знаете.
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22.09.2020 23:54 Ответить
А ще й ті резинові скафандри на них...видно одні очі...
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22.09.2020 12:42 Ответить
https://censor.net/ua/user/401725

А який режим роботи у медсестер ?
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22.09.2020 13:46 Ответить
Мінялися в 8 ранку і, здається, чергували добу через три.
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22.09.2020 13:51 Ответить
Ми за 4 дні працюємо 32 години. Медсестра 24. І то, частину спить.
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22.09.2020 14:16 Ответить
Если у них будет больше зарплата Ахметов не сможет купить замок во Франции))
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22.09.2020 17:07 Ответить
За рахунок фонду боротьби з короною янелох піариться на Великому крадівництві. Зебіли, він зробив вас ще раз.
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22.09.2020 12:39 Ответить
А мер в Германии сейчас. Молодец.
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22.09.2020 12:44 Ответить
всі питання ось до цих...
"Пишуть заяви, бо їм страшно": з опорної лікарні в Харкові почали масово звільнятися медики - Цензор.НЕТ 1158
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22.09.2020 12:44 Ответить
два моральных урода от природы.
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22.09.2020 21:22 Ответить
Степанов и Ко
"Пишуть заяви, бо їм страшно": з опорної лікарні в Харкові почали масово звільнятися медики - Цензор.НЕТ 551
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22.09.2020 12:45 Ответить
Ну вот, страх уже и к медикам пришёл.
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22.09.2020 12:46 Ответить
Кернес заявил, что никаких карантинов не допустит, заболев уехал на лечение в Германию, медики бегут из-за страха, а вата в комментах "желает Геннадию Адольфовичу скорейшего выздоровления", все что нужно знать про дегенератов, которых у нас 73%.
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22.09.2020 12:47 Ответить
Кернес как мэр не так уж и плох. Это безотносительно его личности. Лучше Допы и Шумилкина.
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22.09.2020 12:50 Ответить
а с чем ты сравниваешь? я тоже думал, что сливочное масло не такое уж плохое, пока не попробовал его в финляндии.
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22.09.2020 13:30 Ответить
Тут купив фінське - не сподобалось. Мабуть підробка.
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22.09.2020 13:45 Ответить
від фінського в ньому - тільки назва))
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22.09.2020 14:18 Ответить
-стопудово...- все познается в сравнении...- вот гЭпа и в ШаритЭ...
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22.09.2020 17:06 Ответить
Ну и хрен на них. Харьковские врачи поголовно взяточники, им можно не просто не платить зп, а ещё и бабки за право на работу с них брать, и они будут ходить.
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22.09.2020 12:48 Ответить
В статье речь идет про медсестер.
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22.09.2020 12:54 Ответить
Какая же вы мерзость. Кови вас достанет, Бог все видит
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22.09.2020 12:58 Ответить
Я вовсе не хотел вас обидеть.
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23.09.2020 09:50 Ответить
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22.09.2020 14:19 Ответить
Правильно делают. В городе, где мэр активно препятствовал соблюдению карантинных норм и практически не признавал сам факт пандемии, не говоря уже о адекватной подготовке заполненным под завязку больницам, работать (да и просто жить) страшно. Тех несчастных врачей, работающих за пару тыщ должны и ежесекундно рискующих своим здоровьем и даже жизнью, на индивидуальном самолёте в Шарите не повезут. В случае чего....
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22.09.2020 12:54 Ответить
это все происходит потому что зелуперы - дибилы, просто натуральные дибилы. Тот кто придумал систему опорных клиник для ковида - клинический идиот, и из-за этого идиота люди будут умирать пачками от простого воспаления легких, острого бронхита и прочих обыденных воспалительных заболеваний дыхательной системы. ИДИОТЫ.
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22.09.2020 12:55 Ответить
Це інфекційне захворювання. А такі відділення і лікарні завжди намагаються ізолювати.
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22.09.2020 13:47 Ответить
Сделайте еще медсестер виновными в сложившейся ситуации... Нужно не и их уговаривать, а требовать от властей достойной и справедливой оплаты труда, создание безопасности здоровью медиков на рабочем месте. Никто никому ничего не должен. Сколько можно выезжать на "вы должны"... А руководителя больницы просто жаль, так как оказался заложником ситуации. И никто из высокопоставленных чиновников департамента, КМ, депутатов ВР и выше не помогают реально медикам. Только брифинги для поддержания своего давно рухнувшего рейтинга. И населению некуда детбся ни от ковида, ни от такого управления.
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22.09.2020 12:55 Ответить
Справа не в грошах, гроші легко можна надрукувати, або навіть на кожній купюрі просто домалювати нулі...
Проблема в тому що Україна з кожним роком починає все менше і менше виробляти товарів. Грошей медперсоналу добавити можна легко, але від цього в Україні не стане більше молока, мяса, риби не з"явиться більше одягу і тому подібне.
Тож для того аби більше заробляти, треба більше виробляти товарів а не займатися різноманітними спекуляціями під гучною назвою "бізнес".
Прикладом чого є піднебесна.
Китай, піднявся саме на виробництві ширпотребу, а не на "приватизаціях" державного майна, "розпаюванню" державних земель, тощо.
На початок 1992, китайський ВВП був лише в чотири рази більший за український, але в Україні було 25 млн робітників а в Китаї 625 млн робітників, а зараз, китайська економіка друга в світі, а українська, друга в дупі!..
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23.09.2020 03:48 Ответить
хоть одно фото 63 машин скорой есть? 21 век же на дворе, неужели никто не снял это на телефон?
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22.09.2020 12:58 Ответить
Это прямой результат "деятельности" команды зеленых недоумков во главе с Нелохом Оманским !!! Материальной заинтересованности медиков, рискующих своим здоровьем и жизнью в борьбе с коронавирусом - 0 целых, хер десятых. Пусть те, зеленые *****, которые выделили деньги медикам, борющимся с коронавирусом, только в случае получения инвалидности или смерти, сами теперь идут работать в больницы !
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22.09.2020 13:01 Ответить
Зато клоун своей администрации и прочим казнокрадам зарплаты повышает.... И папаше своему придурошному выбил пожизненную стипендию.... А медперсонал пусть рискует за пару тысяч и собой ,и своей семьёй...
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23.09.2020 11:20 Ответить
Ни слова про оплату, а тут уже опыт, что шиш им, а не деньги. Деньги слугам!
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22.09.2020 13:03 Ответить
не против поднятия зп медсестрам - обеими руками ЗА! но как мило будут выглядеть на их фоне врачи)))
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22.09.2020 14:23 Ответить
Зарплату в три раза медсёстрам поднимите и к вам потянутся люди.
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22.09.2020 13:16 Ответить
если поднять зарплату всем медсестрам, новый майбах купить будет не на что...
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22.09.2020 13:35 Ответить
мер, гепа, почему удрал лечится в германию,лечись в ограбленном тобой харкове,пусть твой друг зеля ,возмет у кауфмана наших,денжонок и подкинет тебе ,ведь харков голий благодаря тебе,
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22.09.2020 13:29 Ответить
Правильно. Те кто кричал что коронавирус ето всего навсего насморк пусть теперь лечатся сами
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22.09.2020 13:31 Ответить
Ну что харьковчане, как вам ваш мер который насрал на вас большую кучу а сам поехал к фошистам в Берлин лечиться оставив вас с вашими рузкими скрэпами и жюковым?
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22.09.2020 13:33 Ответить
Правильно ...
Правда не фашистам, а нацистам. Фашисти були в Італії.
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22.09.2020 13:50 Ответить
Точнее, к антисемитам...А подстрелил его руцский брат путен....
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23.09.2020 11:23 Ответить
Заставьте Гепу по прибытии из Германии выпрыгнуть в окно. хотя-бы второго этажа...
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22.09.2020 13:38 Ответить
Не вопрос:25-30 т.грн и я достану из комода свой диплом фельдшера,вспомню базовые навыки и пойду помогать и рисковать собой.
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22.09.2020 13:47 Ответить
По словам заместителя мэра, в городе "подготовились, как смогли".
Источник: https://censor.net/ru/n3220617

Так может земрази вспомнят, где деньги из КОВИД-фонда? А как там выдающийся управленец? Трудно ему, наверное, приходится в "Шарите"? Теперь харьковчанам осталось хлебать то, что они заварили, избрав Гепу мэром.
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22.09.2020 14:04 Ответить
Какой у нас хороший мэр. Какие нам парки сделал, фонтаны. Какой Харьков чистый и ухоженный.
П.С. Мэр улетает лечиться в проклятую Европу.
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22.09.2020 14:06 Ответить
ОРВИ как ОРВИ, смертность 2 - 3% , не выше чем от обычного гриппа, но что в итоге. Батя, 74 года, живет в селе, взял и простудился, пневмония, вот это поворот!!!! Кто бы мог представить такое?! Короче, температура, давление поднялось, скорая не едет, домашний доктор в Фастове, трубку не берет, вызвали такси поехали в Фастов своим ходом. По знакомству принял какой то терапевт, действительно пневмония. Что тут началось, паника, шок, у вас коронавирус!!!! Вытолкали батю за двери, иди куда хочешь, и не долби нам мозги. Вернулись они к себе в село и лечатся самостоятельно. Вот все что нудно знать про Украинскую медицину начала 21 го века...
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22.09.2020 14:13 Ответить
Знали бы Вы, через что нужно пройти, чтобы с бактериальной пневмонией добиться помощи... Хотя вы-то как раз уже знаете.
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22.09.2020 14:26 Ответить
Реформа медицины в Украине это отдельная тема, удивляет другое, и это все чего добилось человечество за последние 2000 лет? Кто то там еще грозит кому то войнами, или ракеты строит, ради чего? Да ничего ведь все это не стоит, на лицо полная деградация и вырождение.
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22.09.2020 14:32 Ответить
Мені ось розказали ще про одну знайому (про інші випадки читала), якій ще далеко до пенсії, їй перед =модним вірусом= діагностували рак грудей. І з березня не оперують. Вона плаче, уже в лікарні всіх попіднімали на ноги - ні.
А кордон у Штати закритий: наскільки я знаю, вони покривають окремі речі по канадській мед.страховці.
І вже скільки вмерло людей через ненадання мед.допомоги ... Особливо ті, хто чекав на операції на серці, нирках ... Їх просто повикидали з лікарень.
Бо лікуватися мають право тільки ковідні, а решта - хай мруть.
Це не що інше, як легалізоване державою вбивство своїх громадян. І ці істоти ще сміють говорити, що вони =захищають= людей, діють в їхніх інтересах і т.д. Вбивці.
В іншої знайомої у родички знайшли рак, вони чекають на рандеву з лікарем. Почую, що скаже: коли робитимуть операцію чи інший курс лікування.
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23.09.2020 08:01 Ответить
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23.09.2020 07:55 Ответить
Всем уволившимся аннулировать дипломы.
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22.09.2020 14:22 Ответить
дофига ты умный ,дядя...
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22.09.2020 22:32 Ответить
Запретить на законодательном уровне чиновникам лечиться за границей, пусть лечатся там, где избиратели лечаться.
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22.09.2020 14:25 Ответить
Мэр должность выборная, все вопросы к Харьковчанам, да и обычная ситуация для Украины. Единственное там серьезные травмы после ранения, это накладывает особые моменты.
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22.09.2020 14:28 Ответить
Это равносильно тому, если бы наши воины убегали с передовой, потому что там тяжело и враг стреляет. Да, зарплаты не очень высокие, зачем нужно было выбирать эту профессию и где клятва Гиппократа...
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22.09.2020 14:30 Ответить
Нашим воинам уже доплачивают, что бы они от туда ушли и не отсвечивали, не мешали "великим деятелям" устанавливать мир...
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22.09.2020 14:35 Ответить
ну я не те мала на увазі, а те, що медики повинні виконувати свої обов'язки, як пожежники, військові, а не втікати.
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22.09.2020 14:37 Ответить
Я вас понял, я про то, что трудно ждать от рядовых людей высоких порывов, хотя их часто и наблюдаем, когда во главе власти приспособленцы и сволочи, потому все так и происходит.
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22.09.2020 14:40 Ответить
спочатку нехай забезпечать медиків елементарними засобами захисту, а потім вже можна виконувати свої обов'язки....
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22.09.2020 23:07 Ответить
Так мер первый пример подал уехал лечиться в Германию, с него спрашивайте. И то он наворовал на 4 поколения вперед и боится. А нищим если умрут на кого семьи оставят, ты их будешь корьмить?
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22.09.2020 14:40 Ответить
Гепа у харківської вата - бубочка, крєпкій хазяйствєннік, несьот дабро громадє. Рукі прочь, бєндєровєц, від недостреляного
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22.09.2020 14:55 Ответить
вы клятву Гиппократа читали? вижу что нет.
Сначала прочитайте, а потом пишите ересь.
Или лучше не пишите.
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22.09.2020 22:19 Ответить
Первые звоночки перед выносом ЗЕвласти вперёд ногами.
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22.09.2020 14:36 Ответить
В смысле просить? 2-3 тысячи зеленых предлагайте. Просить это к дебилам.
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22.09.2020 14:38 Ответить
Лікарі: якби не ці набридлі хворі, то і працювати можна
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22.09.2020 14:51 Ответить
Тільки матеріальний стимул поверне всіх на місця. 500% зарплати для тих, хто працює з ковід-хворими вирішить питання з кадрми.
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22.09.2020 15:30 Ответить
Чернобыльская больница Харькова получила в течение 3х месяцев на лечение пациентов с COVID, включая надбавки персоналу, расходы на оборудование, расходные материалы и лекарства - 5 407 907 гривен.

За ДВОЕ суток лечения от COVID и вызванных им осложнений одного Очень важного пациента - клинике "Шарите" выплачено 4 124 665 гривен.

Перелет в страну Успешной медицины обошелся - 1 748 137 грн.

"Пишуть заяви, бо їм страшно": з опорної лікарні в Харкові почали масово звільнятися медики - Цензор.НЕТ 4467Вы ЗДЕСЬ (за Берлинской стеной) держитесь !
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22.09.2020 19:09 Ответить
Харків'яни! Якщо захворіли на СОВІД, то летіть лікуватись в Німеччину, як Гепа!
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22.09.2020 15:33 Ответить
звучить як знущання.

хто ж їх прийме, сіромах безгрошівних?
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22.09.2020 20:00 Ответить
Гепа і Допа за всіх заплатять.
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22.09.2020 20:25 Ответить
так, останнім громадянином України.
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22.09.2020 21:07 Ответить
Классная работа пожарником, но **** как пожар хоть увольняйся....
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22.09.2020 15:53 Ответить
В Италии другая система. Все больные ковид лёгкой и средней тяжести должны оставаться дома. К ним приходят на дом врачи и фельдшера из специально организованной для ковид группы (SISCA). Оснащённые надёжными защитными диспозитивами. И только тяжёлых пациентов амбуланца отвозит в стационар.
Так здесь с конца апреля.
Имеется так же амбулаторный центр для пц ковид, с электрокардиографом, экографом (ваш УЗИ), радиографом (RX - рентген) , забором материала для молекулярного / серологич.иссл.
Так решили именно для лимитирования заражения ковид медперсонала. Т.е. ограничить помещение ковид-пц в стационары.
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22.09.2020 16:04 Ответить
звучит разумно
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22.09.2020 22:20 Ответить
Медиков не хватает.Все по контракту в ЕС на зароботках.Там платят больше.
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22.09.2020 16:07 Ответить
Вот именно. И это лишь начало.
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22.09.2020 16:35 Ответить
И я бы уволилась на месте медработников после вот этого:
"Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди."
https://censor.net/ru/news/3220622/reanimirovat_ne_udalos_oba_umerli_vtoroyi_den_podryad_iz_okna_stolichnoyi_bolnitsy_gde_lechat_covid19/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74693158

После убийства больных "зачистят" убивавших из медработников.
Не забываем, что после того, как Гепа уехал на вечное лечение в Германию, в Харькове власть перешла к ОПЗЖ, а ОПЗЖ, наверное, своих политических протовников "судить" будет, верно?

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
А пожалуйте под ИВЛ.
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22.09.2020 16:37 Ответить
Можно ли считать риск в 10 тыс грн высокооплачиваемым? Хотя зепоклонникам объявили - это норм оплата..
Лексусным чистоплюям, политикам из бандитских 90х и моноклавишным зе невдомек, что как вы относились к медицине, так нынче она относится к вам..
Серая масса безмолствует.
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22.09.2020 19:15 Ответить
Тому що треба вже вчора було ввести карантин.
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22.09.2020 16:42 Ответить
Медсестры получают мизерные зарплаты, при этом в Харькове тратят миллиарды гривен на парки и лавочки. Ну а местное быдло побежит и на выборах проголосует или за гепу или за жоппоблок, а когда будет подыхать от короновируса будет проклинать Украину, НАТО и Запад.
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22.09.2020 17:15 Ответить
Вы правы на 1000000% .... Этим и отличается ватное быдло, голосующее за вора с 40-летним стажем, прикаманивающего до 90% бюджетных денег на "благоустройстве" города....
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23.09.2020 11:35 Ответить
Голосуйте за гепу! Он так любит Харьков , что как только заболел , укатил в Германию.
Теперь вот выздоровеет и опять станет мэром
И будет ещё один срок втирать, что он любит Харьков и жить долго, потому как лечится исключительно в лучших клиниках мира. Вот папе Суркиса , например, уже больше 90 лет. А ещё говорят, что здоровье не купишь
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22.09.2020 18:30 Ответить
Можно ли считать риск в 10 тыс грн высокооплачиваемым? Хотя для зепоклонников это норм оплата..
Лексусным чистоплюям, политикам из бандитских 90х и зеклавишным невдомек, что как они относились к медицине, так нынче она относится к ним..
Серая масса безмолствует. Ибо пофиг.
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22.09.2020 19:02 Ответить
Чернобыльская больница Харькова получила в течении 3х месяцев на лечение пациентов с COVID, включая надбавки персоналу, расходы на оборудование, расходные материалы и лекарства - 5 407 907 гривен.

За ДВОЕ суток лечения от COVID и вызванных им осложнений одного Очень важного пациента - клинике "Шарите" выплачено 4 124 665 гривен.

Перелет в страну Успешной медицины обошелся - 1 748 137 грн.

"Пишуть заяви, бо їм страшно": з опорної лікарні в Харкові почали масово звільнятися медики - Цензор.НЕТ 1737Вы ЗДЕСЬ (за Берлинской стеной) держитесь !
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22.09.2020 19:04 Ответить
Конечно медсестёр тоже можно понять!!!Одно дело работать в полупустом отделении когда купив пациентам в аптеке необходимое лекарство(или сделать укол,поставить капельницу) и разнёсши еду-можно смотреть телевизор и спокойно спать ночью...другое дело,когда больница переполнена страдающими и умирающими людьми!!!! Одно не ясно..где делась областная,вновь назначенная "зелёная" власть...министр Степанов...Шмыгаль...профильный комитет по медицине в "зелёной" ВР!!!????
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22.09.2020 19:28 Ответить
Прочитал коментарии,Печально,что не только чиновники -клептократы,лукавя называют медиков "трусами" но и обычные граждане не понимая проблемы начинают комментировать.Вы в курсе,что на фоне "мед.реформы" увелилась зарплата у "начальства" и некоторых структур "первичного звена"-семейников..в тоже-время зарплата врачей-специалистов не только не увеличилась..она уменьшилась!!!..-медики скорой начали получать минималку!!!..-вы хотите,что-бы люди работали за 4-5000 тыс. гривен и спасали Ваши жизни?!...-может-быть хватит "аплодирывать медикам" по телевизову, а стоит платить достойную зар.плату?!..может-быть диванные умники выйдут и потребуют достойную оплату труда для людей спасающих ваши жизни,поскольку медики не имеют права на протест?!...
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22.09.2020 20:34 Ответить
Надо врачам тоже сделать зарплату 4000$, как учителям, иначе дела не будет.
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22.09.2020 21:06 Ответить
Все починається з фінансування. 3% ВВП на медицину. І так уже 60 років. Ніяких змін. Лише дурна жидобільшовицька демагогія -"покращити", "забезпечити"... Гройсман зменшив видатки на бюрократичний аппарат управління з 51% ВВП до 45%. ЗЕгенерати знову повернули... Навіть Турція витрачає 10% ВВП на медицину... Саме тому я не "жертва", тобто лікар, військовий, вчитель, бюджетник, селянин, будівельник і не "злодій" - державний службовець, бізнесмен коломойсько-суркісячого розливу або поліцейський... Дивуюсь чому медсестра має ризикувати життям за 3000 гривень. Бо так потрібно Радуцькому і ЗЕгенератам всіх мастей?
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22.09.2020 21:28 Ответить
и что не так делают медработники?рекомендую ************ и его шобле поволонтерить за спасибо в ковидных больницах по несколько суток вместо медсестер .глядишь передохнут побыстрей зеленые дегенераты
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22.09.2020 21:41 Ответить
Кому зеленський президент, то хвороба не страшна.
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23.09.2020 05:14 Ответить
Кількість студентів у медичних закладах цього року зменшилася на 75 відсотків.
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23.09.2020 05:16 Ответить
Докрку Смерть кликали, ось вона і прийшла, тільки на цей раз справжня.
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23.09.2020 05:22 Ответить
А как насчёт клятвы ГИППОКРАТА!?, а вообще не удивительно, что такое происходит НЕКОТОРЫЕ медики считают, что корона вирус ЭТО бред как ВАМ такое, И они же сами не в быту, не на рабочем месте не соблюдают самых малых мер безопасности. А самое главное, ЧТО не которые мерины городов ради своего пиара перед выборами проводят массовые мероприятия, А потом происходит всплеск заболеваемости, А жизни горожан им до одного места. ТОЛЬКО вот причём тут Зеленский, ИЛИ он вам глаза мозолит - ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ВО ВСЁМ МИРЕ.
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23.09.2020 06:24 Ответить
Зарплата медперсонала с ковид-фонда пошла типа на дороги, а на самом деле хрен знает куда
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23.09.2020 07:17 Ответить
Мне тоже всегда в их больницах страшно было даже заходить. Тогда их это не волновало. нормально они получают..на лапу. Не меньше чем в частых клиниках на пол ставки. Тем более расценки уже почти сравнялись. Ну прально, они ж када профессию выбирали думали им доходяги пенсы будут в кармаы соточки совать а они им утки менять...может быть раз в неделю. А тут, *****! и болячка. Ну кто ж знал а?
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23.09.2020 09:00 Ответить
Все кто хоть чему-то научился в мед вузе работают в гос. больницах, для галочки, стажа и пенсии и в клиниках нормальную з.п.получают. Не знаю и одного толкового врача который бы жебракувал даже с оф. зарплатой в 5-6 тыс. у а те кто может максимум выписать больничный или зеленкой лоб помазать - это да. Тем сложно конечно . Приходиться в поликлиниках сидеть на господсосе. И то для них рехформу провели, теперь ни за что тоже деньги получают, тупо за заключеный контракт, поткоторому они тоже ничего икому не обязаны.
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23.09.2020 09:06 Ответить
Вот что такое паника...
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24.09.2020 10:43 Ответить
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