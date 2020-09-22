"Пишут заявления, потому что им страшно": из опорной больницы в Харькове начали массово увольняться медики
С опорной больницы №25 в Харькове начали увольняться медики. Заявления на увольнение после начала приема пациентов с коронавирусом написали 25 медсестер этой горбольницы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом журналистам 21 сентября рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, 25 больница принимала пациентов три дня подряд, 16-18 сентября. За эти дни медучреждение, рассчитанное на 100 пациентов с COVID, приняло 96 больных.
"25 человек на сегодняшний день, я разговаривала с главным врачом, подали заявления на увольнение. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве их сегодня нет", - сказала Горбунова-Рубан.
В дефиците - медсестры, анестезиологи, терапевты.
"Будем набирать, будем разговаривать, просить, мы же больницу не оставим ... Это очень тяжелые моменты, поймите. Люди, которые должны работать с COVID-больными, понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя и своих близких", - сказала заместитель мэра.
По ее словам, для медперсонала начало работы с COVID-больными был большим стрессом и нагрузкой.
"Во дворе 25 больницы стояло 63 машины скорой помощи! И 15 человек пришли сами по направлениям из поликлиник. И, к сожалению, это было такое чередование, когда не было поддержки областной инфекционной больницы. И они были один на один с городом. Из всего города им везли людей ", - сообщила Горбунова-Рубан.
По словам заместителя мэра, в городе "подготовились, как смогли".
"Мы собрали для персонала средства индивидуальной защиты, недавнее постановление Кабмина объяснило нам, что это может быть одноразовый халат и маска ... Но мы хотим, чтобы у наших врачей были комбинезоны, очки, щитки, это все есть. Мы подготовились. Мы запаслись немного лекарствами. Мы отработали с персоналом. Персонал был согласен работать до тех пор, пока не попал в сам процесс", - сказала заместитель мэра.
Напомним, 16 сентября стало известно, что опорные больницы Харькова и области будут поочередно принимать больных с коронавирусом. Такое решение утвердили из-за роста количества госпитализаций.
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А який режим роботи у медсестер ?
Проблема в тому що Україна з кожним роком починає все менше і менше виробляти товарів. Грошей медперсоналу добавити можна легко, але від цього в Україні не стане більше молока, мяса, риби не з"явиться більше одягу і тому подібне.
Тож для того аби більше заробляти, треба більше виробляти товарів а не займатися різноманітними спекуляціями під гучною назвою "бізнес".
Прикладом чого є піднебесна.
Китай, піднявся саме на виробництві ширпотребу, а не на "приватизаціях" державного майна, "розпаюванню" державних земель, тощо.
На початок 1992, китайський ВВП був лише в чотири рази більший за український, але в Україні було 25 млн робітників а в Китаї 625 млн робітників, а зараз, китайська економіка друга в світі, а українська, друга в дупі!..
Правда не фашистам, а нацистам. Фашисти були в Італії.
Источник: https://censor.net/ru/n3220617
Так может земрази вспомнят, где деньги из КОВИД-фонда? А как там выдающийся управленец? Трудно ему, наверное, приходится в "Шарите"? Теперь харьковчанам осталось хлебать то, что они заварили, избрав Гепу мэром.
П.С. Мэр улетает лечиться в проклятую Европу.
А кордон у Штати закритий: наскільки я знаю, вони покривають окремі речі по канадській мед.страховці.
І вже скільки вмерло людей через ненадання мед.допомоги ... Особливо ті, хто чекав на операції на серці, нирках ... Їх просто повикидали з лікарень.
Бо лікуватися мають право тільки ковідні, а решта - хай мруть.
Це не що інше, як легалізоване державою вбивство своїх громадян. І ці істоти ще сміють говорити, що вони =захищають= людей, діють в їхніх інтересах і т.д. Вбивці.
В іншої знайомої у родички знайшли рак, вони чекають на рандеву з лікарем. Почую, що скаже: коли робитимуть операцію чи інший курс лікування.
Сначала прочитайте, а потом пишите ересь.
Или лучше не пишите.
За ДВОЕ суток лечения от COVID и вызванных им осложнений одного Очень важного пациента - клинике "Шарите" выплачено 4 124 665 гривен.
Перелет в страну Успешной медицины обошелся - 1 748 137 грн.
Вы ЗДЕСЬ (за Берлинской стеной) держитесь !
хто ж їх прийме, сіромах безгрошівних?
Так здесь с конца апреля.
Имеется так же амбулаторный центр для пц ковид, с электрокардиографом, экографом (ваш УЗИ), радиографом (RX - рентген) , забором материала для молекулярного / серологич.иссл.
Так решили именно для лимитирования заражения ковид медперсонала. Т.е. ограничить помещение ковид-пц в стационары.
"Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди."
https://censor.net/ru/news/3220622/reanimirovat_ne_udalos_oba_umerli_vtoroyi_den_podryad_iz_okna_stolichnoyi_bolnitsy_gde_lechat_covid19/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74693158
После убийства больных "зачистят" убивавших из медработников.
Не забываем, что после того, как Гепа уехал на вечное лечение в Германию, в Харькове власть перешла к ОПЗЖ, а ОПЗЖ, наверное, своих политических протовников "судить" будет, верно?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
А пожалуйте под ИВЛ.
Лексусным чистоплюям, политикам из бандитских 90х и моноклавишным зе невдомек, что как вы относились к медицине, так нынче она относится к вам..
Серая масса безмолствует.
Теперь вот выздоровеет и опять станет мэром
И будет ещё один срок втирать, что он любит Харьков и жить долго, потому как лечится исключительно в лучших клиниках мира. Вот папе Суркиса , например, уже больше 90 лет. А ещё говорят, что здоровье не купишь
Лексусным чистоплюям, политикам из бандитских 90х и зеклавишным невдомек, что как они относились к медицине, так нынче она относится к ним..
Серая масса безмолствует. Ибо пофиг.
За ДВОЕ суток лечения от COVID и вызванных им осложнений одного Очень важного пациента - клинике "Шарите" выплачено 4 124 665 гривен.
Перелет в страну Успешной медицины обошелся - 1 748 137 грн.
Вы ЗДЕСЬ (за Берлинской стеной) держитесь !