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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму планируют опреснять морскую воду для обеспечения водой жителей оккупированного полуострова

Оккупанты в Крыму планируют опреснять морскую воду для обеспечения водой жителей оккупированного полуострова

Так называемые "власти" оккупированного Крыма планируют решить проблему нехватки воды на полуострове с помощью опреснения морской воды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщил так называемый "председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики" Игорь Вайль.

"Власти" Крыма рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды для обеспечения населения питьевой водой", - сообщил Вайль.

По его словам, водохранилища естественного стока в оккупированном Крыму, которые наполняются за счет осадков и рек, заполнены всего на 25%.

Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений в подаче воды.

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму вводят ограничения по подаче воды.

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Автор: 

Крым (26412) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+33
Окупанти в Криму планують опріснювати морську воду для забезпечення водою мешканців окупованого півострова - Цензор.НЕТ 6425
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22.09.2020 13:10
+31
Вперёд. В очень многих странах так делают. Какие проблемы сделать это в стране, где даже у населения есть лишняя хромосома.
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22.09.2020 12:49
+28
Оккупанты в Крыму планируют опреснять морскую воду для обеспечения водой жителей оккупированного полуострова - Цензор.НЕТ 6394
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22.09.2020 12:48
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Насколько я изучал, то для обеспечения опреснения електрикой лаптеногим нужно строить АЕС, на что нужно лет 8-10.
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22.09.2020 15:55 Ответить
Редактора, будьте внимательны....
Зачем перепечатывать новости 14-15 го ?
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22.09.2020 16:01 Ответить
Как ноу хау - есть еще ледяные кольца Сатурна!!!!
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22.09.2020 16:05 Ответить
Когда строили Керченский мост мы все с них смеялись... я в том числе. Когда тянули этлектричество - тоже смеялись. Однако сейчас я бы не стал строить из себя умника, и вам не советую.
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22.09.2020 16:32 Ответить
Пускай строят. Нам же лучше. Зело дорого это.
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22.09.2020 16:55 Ответить
Вот что Б-52 животворящие делают! А еще месяц назад собирались шлюзы каховские захватывать...
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22.09.2020 16:54 Ответить
Так що? і гівно у воді на пляжах по фільтрують? Я почав би з цього.
Весь півострів зливається у море, яке копали мої предки.
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22.09.2020 20:45 Ответить
Окупанти в Криму планують опріснювати морську воду для забезпечення водою мешканців окупованого півострова - Цензор.НЕТ 2751
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22.09.2020 22:22 Ответить
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