Оккупанты в Крыму планируют опреснять морскую воду для обеспечения водой жителей оккупированного полуострова

Так называемые "власти" оккупированного Крыма планируют решить проблему нехватки воды на полуострове с помощью опреснения морской воды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщил так называемый "председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики" Игорь Вайль.

"Власти" Крыма рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды для обеспечения населения питьевой водой", - сообщил Вайль.

По его словам, водохранилища естественного стока в оккупированном Крыму, которые наполняются за счет осадков и рек, заполнены всего на 25%.

Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений в подаче воды.

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму вводят ограничения по подаче воды.

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