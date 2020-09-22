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От манипуляций на тему экологии на выборах могут обезопасить только качественные научные исследования, - Дячук

От манипуляций на тему экологии на выборах могут обезопасить только качественные научные исследования, - Дячук

Обезопасить себя от манипуляций на теме экологии на местных выборах можно, если в ответ на заявления политиков требовать научного и комплексного подхода к проблемам.

Об этом в комментарии УНИАН заявил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук, пишет Гордон.

"Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники", – сказал ученый.

Он отметил, что если те или иные проблемы будут рассматриваться комплексно, то манипулировать экологической тематикой политикам будет сложно.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

 Фото: 24tv.ua

Автор: 

экология (1608) Дячук (4)


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Комплексный подход - это когда врач, вместо помощи привезенному раненому, рассуждает о медицинской реформе. А спонсором демагогии выступает тот бандит, что с ножом
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22.09.2020 13:07 Ответить
Я в шоке, увидев сюжет по ТВ: на пляже на юге Италии измерили температуру (100 град. С) на поверхности и в песке испекли картошку в кожуре до полной готовности. О каком будущем мы говорим, на какое чудо надеемся? Так продолжая, через несколько десятков лет над нескончаемыми пустынями будут носиться пыльные бури. У меня засохли почти все цветы, даже при поливе. Не выдерживают высокой температуры
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22.09.2020 14:39 Ответить
 
 