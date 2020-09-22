Спасатели третий день тушат пожар на свалке в Дарницком районе Киева, - КГГА
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушить пожар на стихийной свалке в Дарницком районе Киева.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по состоянию на вторник, 22 сентября, продолжается тушение пожара на свалке.
"Вчера, 21 сентября, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление из-за того, что во время ликвидации пожар частично перекинулся на торфяники. Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления на общей площади 1000 кв. м", - говорится в сообщении.
От столичного главка ГСЧС работают 3 пожарные автоцистерны, 2 рукавных автомобиля, пожарная насосная станция и 21 пожарный. Также на месте работают 2 колесных экскаватора и 8 грузовых самосвалов для подвоза земли. Работа по ликвидации пожара пока продолжается.
Напомним, первое сообщение о пожаре на ул. Коллекторной в Дарницком районе поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве еще 20 сентября в 12:45. К месту вызова немедленно было направлено спасательное отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв к месту происшествия, пожарные установили, что горит свалка на площади 500 кв. м. В 17:00 пожар удалось локализовать.
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ну...так ...просто сжигать - штраф от экоинспекции и т.д. а пожар...то другой ракурс - там можно... опять же... и место для новых отходов прибавится...