Почти 2 миллиона за неделю: ВОЗ сообщила о новом рекорде по заболеваемости COVID-19 с начала эпидемии

За последнюю неделю коронавирусом в мире заразились почти 2 млн - это рекордный рост заболеваемости с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом говорится на сайте ВОЗ.

По данным ВОЗ, прирост составил 6%, если сравнивать с предыдущей неделей.

"Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии", — говорится в сообщении.

При этом смертность в результате осложнений COVID-19 уменьшилась.

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По состоянию на утро 22 сентября в мире зарегистрировано 31 201 975 случаев заражения COVID-19.

Среди антилидеров – США, где инфицирован 6 833 931 человек, Индия (5 487 580) и Бразилия (4 544 629).

Больше всего смертей от коронавируса также в этих странах.

Общее количество летальных случаев приближается к миллиону – скончались уже 963 068 пациентов.

Коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, за сутки — 2 884 новых случая.