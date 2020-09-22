РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7058 посетителей онлайн
Новости
7 370 87

Против миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, в Казахстане было возбуждено уголовное дело, - Каленюк

Против миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, в Казахстане было возбуждено уголовное дело, - Каленюк

Против казахского миллионера Маргулана Сейсембаева, который будет помогать повышать эффективность реформ и законодательства в Украине, на Родине было возбуждено уголовное дело об отмывании денег.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Нас ждет казахское экономическое чудо! МВФ не присылает миссию и нам не светит следующий транш в ближайшие полгода. Западные инвесторы выводят инвестиции из-за атак на независимые институты, как НБУ, НАБУ. ЕС всерьез говорит об угрозе безвизовому режиму. Но у нас есть выход - экономические реформы, которые требовались еще на вчера, поможет ускорить "инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембаев", - говорится в сообщении.

Каленюк отмечат, что против Сейсембаева в Казахстане было уголовное дело по отмыванию денег.

"Миллионер убежал в Москву. Там он получил какие-то гарантии безопасности для себя и семьи и вернулся со спокойной душой в Казахстан. Нет, ну зачем нам Западные эксперты, деньги МВФ и ЕС, отвратительные соросята, если у нас есть Сейсембаев! Сделаем Казахстан в Украине вместе", - подытожила исполнительный директор ЦПК.

Напомним, сегодня стало известно, что казахский миллионер Маргулан Сейсембаев встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что будет помогать главе государства повышать эффективность реформ и законодательства в Украине.

Также читайте: Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль

Автор: 

Казахстан (781) МВФ (3335) россия (95725) Евросоюз (17168) Центр противодействия коррупции (247)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Даже не удивила новость. Вокруг Нелоха только такие и кучкуются.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36
+36
К зебилу так и тянутся всякие жулики и моральные уроды с агентами кремля
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6181
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36
+25
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6312

...рехформаторы... итить колотить!
показать весь комментарий
22.09.2020 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В заголовку помилка -справте.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:35 Ответить
Это просто "головняки" у редактора. Ну не может после энергетиков написать "уголовное", пусть бы писал "криминальное".
показать весь комментарий
22.09.2020 13:46 Ответить
ДОСЬЕ:Мультимиллионер, рейдер и бывший член ОПГ Маргулан Сейсембаев, известный своей близостью к Дариге Назарбаевой - еще в начале года заявлял, что прекращает свою общественную деятельность, однако обещания своего не сдержал и заявления своего не дезавуировал.Для того, что бы понять, когда Сейсембаев почувствовав свою безнаказанность, перестал церемониться и начал лгать открыто и нагло, нужно немного отмотать назад. Сейсембаев строил всю свою карьеру на обмане. Еще начиная проворачивать первые свои бизнес-дела, он «кидал» партнеров практически во всех своих сделках (опираясь на близкие отношения с членами ОПГ «Четыре брата»).Самым громким делом его жизни стало воровство 900 млн. долларов США из АО «Альянс Банк», где он был председателем совета директоров. Тогда ему пришлось на время покинуть страну, но позже, откатив от этой суммы 250 млн. долларов США члену «шапраштинского клана» Ахметжану Есимову. Эти 900 млн. долларов США из АО «Альянс Банк», а также побочные убытки из-за краха банка, вызванного возникновением гигантской дыры в активах, затем возмещались из государственного бюджета - через фонд «Самрук-Казына».Племянник Назарбаева Ахметжан Есимов действовал не один, осуществляя защиту от уголовного преследования Сейсембаева совместно с близким другом Елбасы, одним из «столпов» казахстанской феодальной системы - Нуртаем Абыкаевым. Именно благодаря Есимову и Абыкаеву государство в лице фонда «Самрук-Казына» проиграло иски к Сейсембаеву во всех казахстанских судах (случай уникальный).https://compromat.group/main/politics/24868-politicheskiy-trup-margulan-seysembaev.html
показать весь комментарий
22.09.2020 13:52 Ответить
Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6479
показать весь комментарий
22.09.2020 14:30 Ответить
Боюсь, что после выплат суркисам , банкам овоща и прочей звездоте, этому казахскому кидале нечем будет поживиться в нашем бюджете. Разве что, в золотовалютные резервы шмаркля запустит его "делать реформы"?
показать весь комментарий
22.09.2020 15:24 Ответить
Так и у реформатора карлсона таже проблемка
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36 Ответить
Это олигархи так борются с реформаторами.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:07 Ответить
Даже не удивила новость. Вокруг Нелоха только такие и кучкуются.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36 Ответить
Наличие уголовного дела у зеленой пошести как признак "я свой".
показать весь комментарий
22.09.2020 13:54 Ответить
по статье "ку-ка-рi-ку" !
показать весь комментарий
22.09.2020 14:23 Ответить
К зебилу так и тянутся всякие жулики и моральные уроды с агентами кремля
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6181
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36 Ответить
Він їх запрошує.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:44 Ответить
Очередной холуй от ротшильдов, похоже.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36 Ответить
ну так подходит!!!! у наших-то почти у всех по одной-две ходки!!! подходит!
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36 Ответить
Реформатор по отмыванию денег зелёным в помощь...
показать весь комментарий
22.09.2020 13:37 Ответить
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6312

...рехформаторы... итить колотить!
показать весь комментарий
22.09.2020 13:37 Ответить
барыги
показать весь комментарий
22.09.2020 14:09 Ответить
Настоящие барыги.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:11 Ответить
Встретились как-то грузин, казах и клоун ...
показать весь комментарий
22.09.2020 14:45 Ответить
Будем собирать всех аферистов со всего СНГ? А если казахи попросят его депортировать, ещё с Казахстаном посрёмся, непонятно из-за кого?...
показать весь комментарий
22.09.2020 13:37 Ответить
мае право на ашипку
показать весь комментарий
22.09.2020 13:37 Ответить
блин, нашим еще и в отмывании денег надо помогать. Хоть бы что-то сами умели..
показать весь комментарий
22.09.2020 13:38 Ответить
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 7737
показать весь комментарий
22.09.2020 13:38 Ответить
И о Героях капиталистического (социалистического) Труда...Більшовицька некрофілія: Міноборони пропонує поширити військовий поховальний ритуал на Героїв соцпраці потом герои КГБ и секретари Обкомов партии
показать весь комментарий
22.09.2020 13:38 Ответить
А які битви тут відбувались, коли цього афериста Саакашвілі не могли випхати з країни! І коли Зеленський призначив його керівником на дуже високій платні, структури зі смішною і недолугою назвою! Скільки емоцій! Зараз він пхає в Україну ще одного афериста і це об являють як якусь перемогу діючої влади!
показать весь комментарий
22.09.2020 13:39 Ответить
Скільки ж Україні відвертих дурнів, що вірять в таке? В Америці не менше.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:41 Ответить
В Америці можна мати 73% дурнів, там конституція незмінна 250 років та ніколи не було комунізма-ононізьма та розвинута демократія на рівні підсвідомості, а в нас *мудрий наріт* ,який марить совком ,халявой та вірить в дива та діда Отмороза...
показать весь комментарий
22.09.2020 18:21 Ответить
т.е у нашихЗЕпрофи хреново выходит отмывать???? нужен спец ???
показать весь комментарий
22.09.2020 13:39 Ответить
Больше АДА!
показать весь комментарий
22.09.2020 13:39 Ответить
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 1952
показать весь комментарий
22.09.2020 13:40 Ответить
відправляйте цього чєбурєка на історчну батьківщину..
показать весь комментарий
22.09.2020 13:43 Ответить
Будем делать из Украины заповедник. Заповедник зебилизма. Красная книга, то-се
Любой жулик на планете может приехать и иметь зебилов в любой позе.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:44 Ответить
Гімно до гімна!
показать весь комментарий
22.09.2020 13:44 Ответить
Шо четырежды несудимый, шо четырежды уклонист - один и тот же почерк... Криминал начинает быковать.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:44 Ответить
А вообще интересно как это происходило... сидит такой миллионер Сейсембаев у себя на вилле, тут звонок от Зебила: "дорогой, спасай, экономика в жопе, надо на вчера" и Сейсембаев такой: "Да, конечно, я всегда хотел помогать украинцам выгребать из экономической жопы и помогу из чистого человеколюбия! Тем более, что я знаю - как. Казахстан моими трудами обогнал Эмираты и экономика живёт не только за счёт продажи нефти с газом." И Зебил: "Договорились, срочно приезжайте!"
показать весь комментарий
22.09.2020 13:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/473148

2 июля 2009 года - государственный прокурор г. Лихтенштейн по заявлению третьих лиц инициировал уголовное расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк»2 сентября 2009 М.Сейсембаев заявил «Решил пока не возвращаться, потому что нет реальных гарантий того, что ситуация будет развиваться справедливым образом. По-моему, есть принципиальная заинтересованность некоторых людей сделать меня в этой ситуации крайним…»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .4 сентября 2009 года - государственный прокурор г. Цюрих инициировал расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».10 сентября 2009 - Швейцарская Федеральная Полиция обратилась с заявлением к Государственному Прокурору г. Цюрих с заданием начать уголовное расследование против Маргулана и Ерлана Сейсембаевых по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».13 октября 2009 года в отношении Сейсембаева М. К. было возбуждено уголовное дело по обвинениям в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств АО «Альянс Банк» на основании статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией).28 октября 2009 года - Маргулану Сейсембаеву, его братьям и бывшему топ- менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) предъявлено обвинение в выдаче незаконных гарантий, хищении, отмывании денежных средств, превышении должностных полномочий, незаконного использования денежных средств банка, создании организованной преступной группы[9].4 ноября 2009 года - Государственный прокурор г. Цюрих направляет письмо в Банк HSBC с требованием, чтобы продолжил заморозку нескольких банковских счетов. В этом письме Государственный прокурор г. Цюрих также упомянул, что он тесно работает с Федеральным Офисом Департамента Юстиции Швейцарии с целью разобраться касс: действительных обвинений в адрес Маргулана Сейсембаева.27 декабря 2009 года, Маргулану Сейсембаеву его братьям и бывшему топ - менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) было предъявлено обвинение в преступлении согласно пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).10 апреля 2010 года Прокуратура Казахстана также возбудила в отношении Сейсембаева М. К. уголовное дело по пункту (3)(в) статьи 193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём).
показать весь комментарий
показать весь комментарий
22.09.2020 13:46 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2020 14:05 Ответить
это было второе условие после "миллионер"
показать весь комментарий
22.09.2020 13:45 Ответить
"былИ уголовнЫЕ делА"
показать весь комментарий
22.09.2020 13:45 Ответить
У нас своїх таких помагальщиків хоч греблю гати.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:47 Ответить
все были..кроме казахов!)))
показать весь комментарий
22.09.2020 13:50 Ответить
Очередной Саакашвили.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:51 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:03 Ответить
рашистский валютный фонд(инвестор),через свой казахский филиал включается в гибридную войну и оккупацию финансового рынка Украины...гопники
показать весь комментарий
22.09.2020 13:51 Ответить
Своего ворья бубочке мало, уже начал подтягивать казахов...
показать весь комментарий
22.09.2020 13:52 Ответить
Не всі, кого переслідують диктатори, є борцями за свободу. Деякі звичайні злочинці.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:54 Ответить
Свистеть ,не мешки ворочать.Каленюк и Саакашвили.Я верю Михо .И не верю Каленюк.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:55 Ответить
Грузинские реформы делали не святые, но отмороженные парни
показать весь комментарий
22.09.2020 15:32 Ответить
Ааатличный помощник Михеилу Никалозовичу в продвижении реформ в Украине! ящитаю.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:57 Ответить
Ну дік... Ктож сомневался бі!? Если не изнасиловал и пиво с гандонами по супермаркетам не тірил. то хотябі в Казахстане накосячил!!! Наш человек, правда, ЗЕ-билі!?!?
показать весь комментарий
22.09.2020 13:57 Ответить
В принципі для Клоуна це корисний експонат - він його навчить як правильно відмити "ковідні", пардон, уже "дорожні", а також інші різні там "табачні" кошти.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:58 Ответить
Ще одну московську вошу єрмаки-зеленські тягнуть в Україну.

"Миллионер убежал в Москву. Там он получил какие-то гарантии безопасности для себя и семьи и вернулся со спокойной душой в Казахстан.
Нет, ну зачем нам Западные эксперты, деньги МВФ и ЕС, отвратительные соросята, если у нас есть Сейсембаев! Сделаем Казахстан в Украине вместе", - подытожила исполнительный директор ЦПК.

Источник: https://censor.net/ru/n3220631
показать весь комментарий
22.09.2020 14:00 Ответить
Интересно, а реформатор С(р)аакашвили уже смылся на родину? А этот прибыл вместо него? Или теперь будут в тандеме вместе с зельцманом продолжать что-то реформировать?
показать весь комментарий
22.09.2020 14:02 Ответить
Та тю на вас... Быстрее всего, подельник по ЗЕофшорной движухе.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:02 Ответить
Предлагаю сорбрать ведущих экспертов-реформаторов со всего мира:
- из Сомали - экспертов по налоговому законодательству
- из Беларуси - по реформированию правоохранительных органов
- из Ирана - по реформе сил ПВО
- из Афганистана - экспертов по гендерному равноправию и домашнему насилию
- из Сев.Кореи - по правам человека
- из Зимбабве - по продовольствию
- из Индии - консультантов по гигиене.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:03 Ответить
И росии- по ущемлениям русского языка.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:06 Ответить
не, роисяне - эксперты по мирному сосуществованию с соседями.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:18 Ответить
Реформой под названием "не дають спАкойна гаварить на руском языке праклятые бандеравцы" должны заниматься представители малых российских княжеств "днр" и "лнр".... там куда не плюнь - одни специалисты.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:26 Ответить
Ща они бизи Сидят на кавказском бряцаньи оружием: пыня их перехватил - намечаются контракты по поставкам военного роисджермелля в недоразвитые страны. Им ща не до Украины.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:07 Ответить
+1.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:10 Ответить
Зимбабве еще славится экспертами в сфере монетарной политики.
Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 9987
показать весь комментарий
22.09.2020 14:21 Ответить
Лайно в Україні майже все сповзлося в Зе-Ко, настав час шукати лайно по задвіркам планети.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:09 Ответить
если бы народ знал бы какая сейчас страшная ситуация в стране и какие дебилы рулят !!!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 14:10 Ответить
А Мавроди живой еще?Если живой,то надо срочно взять в команду реформаторов.Шоб уже полный сюр был,***
показать весь комментарий
22.09.2020 14:11 Ответить
Приставился ,кажется ,но не уверен
показать весь комментарий
22.09.2020 18:35 Ответить
Казахстан это не наша уровень давайте ОП приглашайте сразу из Севреной Кореи экспертов там опыт реформ такой, то Вацвел Гавел в гробу от зависти переворачивается.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:12 Ответить
Почему не наш? Наш! Точнее -- их: зеленского и ... кто там еще. Вспомните недавнее сияние "величайшего":
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13240872.html Вгадайте, чия це мудра промова?

Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 3839

Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 5730
показать весь комментарий
22.09.2020 14:18 Ответить
І цей Цюцюрон ще зовсім недавно сміявся з Кличка.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:21 Ответить
дык, это же вылитый залдостанов ... руководитель "Ночных чертей" Владимир "Хирург" , его часом не мадам Тюссо сваяла из подручного ватоматериала... Боже-Боже... яке воно убоге на мiзки...
показать весь комментарий
22.09.2020 14:37 Ответить
Це ж треба такому, бiльше трьох слiв зенелох не годен мовити... Це всесвiтнi жахи... БОЖЕ !ЧИМ Я ПЕРЕД ТОБОЮ ТАК ПРОВИНИВСЯ? СПАСИ МЕНЕ ВiД ЛУКАВОГО, ОДВЕДИ ЙОГО ВIД МЕНЕ Й ЗБЕРЕЖИ МЕНЕ.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:48 Ответить
не лишайте Сааку спонсора - ему деньги нужны - привык хорошо жить
показать весь комментарий
22.09.2020 14:14 Ответить
З яким лайном Зеленський ще не зустрічався? Може йому час зустрітись з Хусейном чи Каддафі? Бо задовбав кретин.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:29 Ответить
Пора порушувати кримінальну справу і проти мільйонера Зеленського.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:39 Ответить
Есть ли пределы *********** зебуинов?
показать весь комментарий
22.09.2020 14:43 Ответить
На нем этих уголовных дел, как зубов акулы на ожерелье вождя племени мумбо-юмбо, если говорить правду.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:46 Ответить
https://youtu.be/X9byduVsPqY ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОХОДИТ ПО ДЕЛУ КОЛОМОЙСКОГО В США. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ?
показать весь комментарий
22.09.2020 15:09 Ответить
Иногда меня посещает мысль, что зелёная шмаркля испытывает нервы трезвых граждан.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:19 Ответить
Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 1429
показать весь комментарий
22.09.2020 15:28 Ответить
При нинішній владі вся мерзота сюди зїжаєтся,ось тільки нормальний інвестор не приїде,через корупцію.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:36 Ответить
Закон вселенной работает!,гавно к гавну липнет!
показать весь комментарий
22.09.2020 16:58 Ответить
Чем блазень хуже беса путлера, путлер принимает и дает крышу ворам и бандитам со всего мира, естественно, если есть хорошее бабло, а у блазня это дебют, но как говорится, первый блин комом.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:45 Ответить
Всякое уголовное шобло из Казахстана, лезет в Украину , легализоваться, а потом и права будет качать, о русском языке, так как украинский учить не захочет!! Второй Новинский блин!! нам это надо?? Конечно нет!!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 17:50 Ответить
Что ни говнолюдь, все до зеленой плесени...
показать весь комментарий
22.09.2020 18:09 Ответить
Путин сказал, казах сделал.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:11 Ответить
Соромно за Україну. Ну навіщо так підставлятись? Це ж не раптом стало відомо.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:26 Ответить
во первых уже закрыто. а во вторых, хорошо, что открыли.
Вон сколько против потужного понаокрывали, а тут визжат "политычни рэпрэсии".
показать весь комментарий
22.09.2020 22:12 Ответить
 
 