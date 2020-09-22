Против миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, в Казахстане было возбуждено уголовное дело, - Каленюк

Против казахского миллионера Маргулана Сейсембаева, который будет помогать повышать эффективность реформ и законодательства в Украине, на Родине было возбуждено уголовное дело об отмывании денег.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Нас ждет казахское экономическое чудо! МВФ не присылает миссию и нам не светит следующий транш в ближайшие полгода. Западные инвесторы выводят инвестиции из-за атак на независимые институты, как НБУ, НАБУ. ЕС всерьез говорит об угрозе безвизовому режиму. Но у нас есть выход - экономические реформы, которые требовались еще на вчера, поможет ускорить "инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембаев", - говорится в сообщении.

Каленюк отмечат, что против Сейсембаева в Казахстане было уголовное дело по отмыванию денег.

"Миллионер убежал в Москву. Там он получил какие-то гарантии безопасности для себя и семьи и вернулся со спокойной душой в Казахстан. Нет, ну зачем нам Западные эксперты, деньги МВФ и ЕС, отвратительные соросята, если у нас есть Сейсембаев! Сделаем Казахстан в Украине вместе", - подытожила исполнительный директор ЦПК.

Напомним, сегодня стало известно, что казахский миллионер Маргулан Сейсембаев встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что будет помогать главе государства повышать эффективность реформ и законодательства в Украине.

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