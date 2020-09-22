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Новости Коронавирус и карантин
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Медсестра на Львовщине повторно заболела коронавирусом: "Была уверена, что во второй раз заразиться невозможно"

Медсестра на Львовщине повторно заболела коронавирусом:

Медсестра добростановской амбулатории Яворовского района Львовской области во второй раз инфицировалась коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила инфицированная медсестра Ольга Тыцейко.

"Первый раз позитивный ПЦР-тест зафиксировали 18 мая, болезнь протекала в легкой форме, я была дома на самоизоляции. Опять сдала анализ 1 июня, результат в очередной раз подтвердился, а 22 июня уже получила негативный результат. Легко преодолев болезнь, вышла на работу и была уверена, что во второй раз заразиться невозможно. Но в начале сентября, я потеряла обоняние, поднялась температура, были все признаки COVID-19, сдала новый анализ и он снова был позитивный", - рассказала медработник.

Во второй раз течение болезни стало значительно сложнее: высокая температура, кашель. Сейчас она лечится дома, врачи говорят, что она во второй раз инфицировалась из-за понижения иммунитета.

По словам главного эпидемиолога Львовщины Наталии Тимко, это не единичный случай инфицирования коронавирусом во второй раз. К сожалению, статистики таких больных нет. Но как отмечает врач, она лично знает четырех человек, у которых повторно наблюдались как клинические проявления коронавируса, так и подтвержденные ПЦР-анализом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 2 миллиона за неделю: ВОЗ сообщила о новом рекорде по заболеваемости COVID-19 с начала эпидемии

Автор: 

карантин (16729) медсестра (43) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2918)


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Топ комментарии
+8
Очередная антинаучная лякалка, хай лучше качество тестирования проверят и диагностики
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22.09.2020 14:09
+6
Этот не остается. Слишком оно чужеродное. Организм его истребляет в ноль.
Имунная реакция формируется к определённому вирусу.
Если пришёл другой штамм и имунный ключ к нему не подходит, тогда возможно повторное заражение. Этим и опасны всякие туристы. Они привозят издалека новые штаммы вируса, к которому может не сработать имунитет от предыдущего. Но это относительно редко бывает.
С гриппом эта история практически каждый год.
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22.09.2020 14:34
+4
Если посмотреть на цифру заболевших медработников, напрашивается вопрос защитная одежда это напрасно выкинутые деньги и как защищает маска?
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22.09.2020 14:19
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Очередная антинаучная лякалка, хай лучше качество тестирования проверят и диагностики
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22.09.2020 14:09 Ответить
Могли і недолікувати або тест був хибнонегативний.
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22.09.2020 14:13 Ответить
так вирус вроде и остается, не? как герпес.
эту медсестру я бы вышвырнул, но не за вирус, а за то шо она ТП.
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22.09.2020 14:17 Ответить
Не, не остается, т.к. это ОРВИ.
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22.09.2020 14:21 Ответить
Знаете, как сказал Антиколорадос?
- скажи.те шо "вирусанет" в очереди на кладбище в Бразилии....(заодно не надо будет платить за 2*2)
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22.09.2020 14:23 Ответить
Где у меня про "вируса нет"?
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22.09.2020 14:32 Ответить
ну так "это ОРВИ", вы сказал это тогда шо аж Трамп обосрался. Ну и шо? Я Трампу должен верить или вам?
орви, ага, тока все на ж. упали и уложили жителей на карантин. Кому надо шоб их тупо судили то?
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22.09.2020 14:50 Ответить
Это ты так хотел доказать, шо это не орви?
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22.09.2020 15:36 Ответить
Понимаешь ли, сколько политоты пойдет под суд, окажись вирус, как ты гришь - банальным ОРВИ?
Кому это надо? Им? Сомневаюсь. то есть, тысячи политиков се подписали выовор и суд? Вы поехавший? Иди, шоле, на Зетатолк, там такие же, если этот сайт еще есть, тусуются, ну, не то шо тусуются, там вроде бы чата не было.
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22.09.2020 15:54 Ответить
Этот не остается. Слишком оно чужеродное. Организм его истребляет в ноль.
Имунная реакция формируется к определённому вирусу.
Если пришёл другой штамм и имунный ключ к нему не подходит, тогда возможно повторное заражение. Этим и опасны всякие туристы. Они привозят издалека новые штаммы вируса, к которому может не сработать имунитет от предыдущего. Но это относительно редко бывает.
С гриппом эта история практически каждый год.
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22.09.2020 14:34 Ответить
Китайцы в самом начале тестировали вирус на макаках.
Заражаются они легко, болеют, а вот повторно их заразить никак не удалось.
Для этого вирус должен быть серьезно изменен, чтоб организм его не распознал сразу.
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22.09.2020 15:01 Ответить
Пока что не изучили - остается ли. ибо не все определялки дают 100%.
Вирус кринжовый, может и с лаборатории, и неважно как там назвать - мутация ли, повторка ли. Остался ли, наконец то. чего мы будем спорить если дано: вирус+переболевший = (иногда) повторно заболевший.
Нам ли тут сраться то? Ну если вы вирусолог, тога щас возьму шляпу а потом сниму
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22.09.2020 15:05 Ответить
https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-u-muzhchiny-podtverdili-v-tretiy-raz-novosti-ukrainy-50102998.html В Тернопольской области мужчина в третий раз заболел коронавирусом
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22.09.2020 14:14 Ответить
Ничего антинаучного нет. Просто есть люди, организм которых после перенесенного вирусного заболевания не вырабатывает антитела. В случае с вирусами гриппа, который мутирует постоянно, со временем заболеть повторно, даже у тех, у кого антитела вырабатываются, не просто реально, а так и происходит.
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22.09.2020 15:13 Ответить
почему? мог быть просто другой штамм, более опасный. и кто сказал, что иммунитет после коронавируса должен держаться больше месяца? (хотя то, что она нюх во втором случае потеряла это уж явный признак короны, а в первом случае - конечно могла быть хреновая диагностика)
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22.09.2020 18:08 Ответить
Жально. Не сдавайся. Мочи урода!
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22.09.2020 14:12 Ответить
и была уверена, что во второй раз заразиться невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3220639\\\\\\\\\\\

Ну видать в церквушку сходила и приложилась к ..... кхм.... Да к ыконкам, а не то шо вы подумали - щас же нету "причастия" то

Каждый солдик мечтает стать генералом = читает, общается, узнает чет новое. А тут - медсестра - открой Интернет и посмотри шо да! вирусом уже давно как повторно "заряжаются".
И в эту больницу я пойду? Нееее, "нуивонапутина"
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22.09.2020 14:15 Ответить
Да уж... Это ж насколько надо быть ТУПОЙ , что бы быть уверенной в невозможность повторного заражения !
При таком мышлении мед.персонала повышается риск заразится от самих мёд работников придя в поликлинику за анализами или талончиком например. Да они там все потенциальные распространители , не соблюдающие нормы и протоколы безопасности.
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22.09.2020 14:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wUTmDJBid30 все так как вы сказала, но...

самих мёд работников\\\\\\\\\

не використовуйте недобукву, а то можна так зробити як я й процитував вас. мед, мммм, сам би зараз пожував(ну, коли збирати мед - то вощину мона пожувать - найкраща жувачка, корисно)

вон, тупим дзвонить хрипляк, ну, пранк стрім зараз, якщо "зайде"(сподобається) -
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22.09.2020 14:59 Ответить
Мёд и мЕд (сокращённое) два разных слова в двух языках. 😜
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22.09.2020 16:35 Ответить
чего мне языки, если с недобуквой грамотеи , я не о вас, высерают чет наподобие: "моя сёстра".
ну я это просто замечаю всегда и плююсь.
недобукву сделала - Екатеринка же. т.е., приказала рабам шоб ее юзали. а мне то зачем напрягаться и печатать эту шнягу то?
по контексту всегда понятно и так. 1, вроде тут "грамотей" у.муд.рился высрать чет по-нашему, но с недобуквой, я долго захлебывался от "лучей добра".
да не, это кринж, я не хочу писать так как сказала немецкая..... ну... та шо выше написал. чего под чью-то дудку плясать то? тем более - а давайте еще с 5 букв лишних?
то же самое про г(ну, "гава", то "г" с хвостиком) - то же - кому нужно кривляться и вышукувать эти анахронизмы то?
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22.09.2020 16:45 Ответить
Как можно быть уверенной, если врачи сказали. что повторное заражение возможно?
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22.09.2020 14:17 Ответить
Ей некогда повышать свои проф.знания, у неё огород , дети, свиньи, куры, корова. 😝
Сразу ж видно, что это случайный человек в медицине...
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22.09.2020 14:54 Ответить
Хто маску не носить - того четверо виносять....
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22.09.2020 14:18 Ответить
Если посмотреть на цифру заболевших медработников, напрашивается вопрос защитная одежда это напрасно выкинутые деньги и как защищает маска?
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22.09.2020 14:19 Ответить
Тут другой вопрос напрашивается - пора прекращать доплаты.
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22.09.2020 14:25 Ответить
Понимешь - размеры вируса 100 нм.
Оно в тысячу раз меньше пыли и вполне себе может летать с потоками воздуха.
Сейчас пока солнечная погода и оно не может распространяться на улице, так на солнце ему трындец за минуту от ультрафиолета. Поэтому как только станет пасмурно ,прохладно и сыро ожидаются дополнительные проблемы. Так как оно может летать с туманом
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22.09.2020 14:54 Ответить
медсестра... После таких заявлений нужно пересмотреть её квалификацию.
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22.09.2020 14:21 Ответить
Таке враження, що лікарі складають більше половини захворівших. Статистику псують. Наводить на роздуми
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22.09.2020 14:27 Ответить
гриппом можно заразиться втрой раз, а почему этим вирусом нельзя? Это тот же грипп и с этим надо свыкнуться. Никаких вакцин и волшебных таблеток не будет скорее всего.
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22.09.2020 14:42 Ответить
Сколько всего медиков переболело и сколько из них умерло за весь карантин?
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22.09.2020 14:47 Ответить
ну декілька тижнів назад писали, що на Тернопільщині ТРИ РАЗИ заражався якийсь мужик, тому рекорд сьогодні НЕ ПОБИТИЙ! А віруси взагалі такі штуки, що можуть ЖИТИ В ЛЮДИНІ ВСЕ ЖИТТЯ!!!! Наприклад, вірус герпесу є у всіх 100% людей, але в дуже малих кількостях і імунна система кожної людини постійно тримає його кількість під контролем, але ніколи не може побороти повністю... так і живемо!
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22.09.2020 14:50 Ответить
Вiрус не може жити - це не жива iстота , це механiчний робот ....
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22.09.2020 17:42 Ответить
Это всё что... Вот у нас был случай: Одна девка дважды замуж выходила, дважды разводилась, и девственницей таки осталась. Чесслово!
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22.09.2020 14:54 Ответить
Дай угадаю, Баба Юля... Сколько её на выборах не пЭратрахивают, а она всё политическая дЭвсвЭница...
Вот хоть у івана суліми, спроси, он подтвердит...
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22.09.2020 16:13 Ответить
Ну, возможно она несколько неправильно понимала лозунг чЛенина "Мы пойдем другим путем!"
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22.09.2020 20:19 Ответить
Та не... Просто не повезло девахе... Первый,- оказался нетрадиционно-ориентированным, а второй - политиком. Он ей только мозги е&ал...
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22.09.2020 20:36 Ответить
"Медсестра на Львовщине повторно заболела коронавирусом: "Была уверена, что во второй раз заразиться невозможно"

Нобелевку авторам "вакцины от ковида"!
Повторно даже оспой не заражаются!
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22.09.2020 16:31 Ответить
Была в Ланцете статья о повторных заражениях корью. Именно повторных, а не о рецидивах недолеченной болезни.
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22.09.2020 20:21 Ответить
Ипанько Степанова, от кори после прививки бустер делают!

Но ты не волнуйся, ИВЛ для сявок Слуг Народа готовы:
"Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди."
https://censor.net/ru/news/3220622/reanimirovat_ne_udalos_oba_umerli_vtoroyi_den_podryad_iz_okna_stolichnoyi_bolnitsy_gde_lechat_covid19/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74693158

После убийства больных "зачистят" убивавших из медработников.

ОПЖЗ вас всех "вылечит", и прививка тебе будет росийская, забористая, проверена на Навальном.
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23.09.2020 03:29 Ответить
И. Степанова, наконец-то Вы представились по имени и фамилии. В статье Ланцета речь идет о повторном заболевании, а не о заболевании после прививки. Каким боком там бустер?
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23.09.2020 13:31 Ответить
И что ?!
Обычной простудой ТОЖЕ можно заболевать МНОГОКРАТНО и что !?
Это НЕ ДЕЛАЕТ ковид более опасным, чем сезонный грипп или чем то сверх естественным !?
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22.09.2020 16:55 Ответить
Багато помирає від простуди? Ідіот.
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22.09.2020 19:22 Ответить
А вы приведите сравнительную таблицу смертей и причин смертей за 5 лет ! И увидим, на что повлиял и и НЕ ПОВЛИЯЛ ковид !
Уверен - вы СИЛЬНО УДИВИТЕСЬ, если не д.рак...

Окажется, что число смертей в принципе как им было таким и осталось... Просто почему то будет, что по каким то причинам смерти - цифра станет ниже имено на величину смертей ЯКОБЫ от "от ковида"... !

И специально для тебя, лаптя я процитирую : "Это НЕ ДЕЛАЕТ ковид более опасным, чем сезонный ГРИПП или чем то сверх естественным !?"
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22.09.2020 19:28 Ответить
картина протилежна тому що малюють.
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22.09.2020 22:28 Ответить
Ждём вакцину от covid-19 или уже не ждём?
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22.09.2020 17:42 Ответить
Повторно заразитись грипом тіпа свинячим можна чи ні? наївність , признак розвинутості?
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22.09.2020 22:18 Ответить
А найдутся долбодятлы которые снова будут все уверять что вирус этот ерунда...
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23.09.2020 00:44 Ответить
 
 