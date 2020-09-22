Медсестра на Львовщине повторно заболела коронавирусом: "Была уверена, что во второй раз заразиться невозможно"
Медсестра добростановской амбулатории Яворовского района Львовской области во второй раз инфицировалась коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила инфицированная медсестра Ольга Тыцейко.
"Первый раз позитивный ПЦР-тест зафиксировали 18 мая, болезнь протекала в легкой форме, я была дома на самоизоляции. Опять сдала анализ 1 июня, результат в очередной раз подтвердился, а 22 июня уже получила негативный результат. Легко преодолев болезнь, вышла на работу и была уверена, что во второй раз заразиться невозможно. Но в начале сентября, я потеряла обоняние, поднялась температура, были все признаки COVID-19, сдала новый анализ и он снова был позитивный", - рассказала медработник.
Во второй раз течение болезни стало значительно сложнее: высокая температура, кашель. Сейчас она лечится дома, врачи говорят, что она во второй раз инфицировалась из-за понижения иммунитета.
По словам главного эпидемиолога Львовщины Наталии Тимко, это не единичный случай инфицирования коронавирусом во второй раз. К сожалению, статистики таких больных нет. Но как отмечает врач, она лично знает четырех человек, у которых повторно наблюдались как клинические проявления коронавируса, так и подтвержденные ПЦР-анализом.
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эту медсестру я бы вышвырнул, но не за вирус, а за то шо она ТП.
- скажи.те шо "вирусанет" в очереди на кладбище в Бразилии....(заодно не надо будет платить за 2*2)
орви, ага, тока все на ж. упали и уложили жителей на карантин. Кому надо шоб их тупо судили то?
Кому это надо? Им? Сомневаюсь. то есть, тысячи политиков се подписали выовор и суд? Вы поехавший? Иди, шоле, на Зетатолк, там такие же, если этот сайт еще есть, тусуются, ну, не то шо тусуются, там вроде бы чата не было.
Имунная реакция формируется к определённому вирусу.
Если пришёл другой штамм и имунный ключ к нему не подходит, тогда возможно повторное заражение. Этим и опасны всякие туристы. Они привозят издалека новые штаммы вируса, к которому может не сработать имунитет от предыдущего. Но это относительно редко бывает.
С гриппом эта история практически каждый год.
Заражаются они легко, болеют, а вот повторно их заразить никак не удалось.
Для этого вирус должен быть серьезно изменен, чтоб организм его не распознал сразу.
Вирус кринжовый, может и с лаборатории, и неважно как там назвать - мутация ли, повторка ли. Остался ли, наконец то. чего мы будем спорить если дано: вирус+переболевший = (иногда) повторно заболевший.
Нам ли тут сраться то? Ну если вы вирусолог, тога щас возьму шляпу а потом сниму
Ну видать в церквушку сходила и приложилась к ..... кхм.... Да к ыконкам, а не то шо вы подумали - щас же нету "причастия" то
Каждый солдик мечтает стать генералом = читает, общается, узнает чет новое. А тут - медсестра - открой Интернет и посмотри шо да! вирусом уже давно как повторно "заряжаются".
И в эту больницу я пойду? Нееее, "нуивонапутина"
При таком мышлении мед.персонала повышается риск заразится от самих мёд работников придя в поликлинику за анализами или талончиком например. Да они там все потенциальные распространители , не соблюдающие нормы и протоколы безопасности.
самих мёд работников\\\\\\\\\
не використовуйте недобукву, а то можна так зробити як я й процитував вас. мед, мммм, сам би зараз пожував(ну, коли збирати мед - то вощину мона пожувать - найкраща жувачка, корисно)
вон, тупим дзвонить хрипляк, ну, пранк стрім зараз, якщо "зайде"(сподобається) -
ну я это просто замечаю всегда и плююсь.
недобукву сделала - Екатеринка же. т.е., приказала рабам шоб ее юзали. а мне то зачем напрягаться и печатать эту шнягу то?
по контексту всегда понятно и так. 1, вроде тут "грамотей" у.муд.рился высрать чет по-нашему, но с недобуквой, я долго захлебывался от "лучей добра".
да не, это кринж, я не хочу писать так как сказала немецкая..... ну... та шо выше написал. чего под чью-то дудку плясать то? тем более - а давайте еще с 5 букв лишних?
то же самое про г(ну, "гава", то "г" с хвостиком) - то же - кому нужно кривляться и вышукувать эти анахронизмы то?
Сразу ж видно, что это случайный человек в медицине...
Оно в тысячу раз меньше пыли и вполне себе может летать с потоками воздуха.
Сейчас пока солнечная погода и оно не может распространяться на улице, так на солнце ему трындец за минуту от ультрафиолета. Поэтому как только станет пасмурно ,прохладно и сыро ожидаются дополнительные проблемы. Так как оно может летать с туманом
Вот хоть у івана суліми, спроси, он подтвердит...
Нобелевку авторам "вакцины от ковида"!
Повторно даже оспой не заражаются!
Но ты не волнуйся, ИВЛ для сявок Слуг Народа готовы:
"Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди."
https://censor.net/ru/news/3220622/reanimirovat_ne_udalos_oba_umerli_vtoroyi_den_podryad_iz_okna_stolichnoyi_bolnitsy_gde_lechat_covid19/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74693158
После убийства больных "зачистят" убивавших из медработников.
ОПЖЗ вас всех "вылечит", и прививка тебе будет росийская, забористая, проверена на Навальном.
Обычной простудой ТОЖЕ можно заболевать МНОГОКРАТНО и что !?
Это НЕ ДЕЛАЕТ ковид более опасным, чем сезонный грипп или чем то сверх естественным !?
Уверен - вы СИЛЬНО УДИВИТЕСЬ, если не д.рак...
Окажется, что число смертей в принципе как им было таким и осталось... Просто почему то будет, что по каким то причинам смерти - цифра станет ниже имено на величину смертей ЯКОБЫ от "от ковида"... !
И специально для тебя, лаптя я процитирую : "Это НЕ ДЕЛАЕТ ковид более опасным, чем сезонный ГРИПП или чем то сверх естественным !?"