"Медсестра на Львовщине повторно заболела коронавирусом: "Была уверена, что во второй раз заразиться невозможно"

Медсестра добростановской амбулатории Яворовского района Львовской области во второй раз инфицировалась коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила инфицированная медсестра Ольга Тыцейко.

"Первый раз позитивный ПЦР-тест зафиксировали 18 мая, болезнь протекала в легкой форме, я была дома на самоизоляции. Опять сдала анализ 1 июня, результат в очередной раз подтвердился, а 22 июня уже получила негативный результат. Легко преодолев болезнь, вышла на работу и была уверена, что во второй раз заразиться невозможно. Но в начале сентября, я потеряла обоняние, поднялась температура, были все признаки COVID-19, сдала новый анализ и он снова был позитивный", - рассказала медработник.

Во второй раз течение болезни стало значительно сложнее: высокая температура, кашель. Сейчас она лечится дома, врачи говорят, что она во второй раз инфицировалась из-за понижения иммунитета.

По словам главного эпидемиолога Львовщины Наталии Тимко, это не единичный случай инфицирования коронавирусом во второй раз. К сожалению, статистики таких больных нет. Но как отмечает врач, она лично знает четырех человек, у которых повторно наблюдались как клинические проявления коронавируса, так и подтвержденные ПЦР-анализом.

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