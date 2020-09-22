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Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича

Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с

Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 8 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 21.01.2020 (в деле №910 / 9095/18), которым был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" в Нацбанк и решено взыскать с ответчика в пользу истца 128,9 млн грн "имущественного ущерба".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Finbalance.

Как отмечается, это дело рассматривается в судах по второму кругу. Так, 27.08.2019 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций, которыми был удовлетворен указанный иск ООО "Промышленная инновационная компания" (владелец 71% акций "Радикал Банка") и решено взыскать с Нацбанка в пользу этой фирмы 128,9 млн грн возмещения имущественного ущерба, которой, по мнению компании-истца, был нанесен ей как акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году "неправомерного решения" (по мнению истца) об отнесении "Радикал банка" к категории неплатежеспособных. Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Хозсуд г. Киева).

В ходе судебного процесса ООО "Промышленная инновационная компания" отмечало, что постановление НБУ №452 / БТ от 09.07.2015 об отнесении "Радикал Банка" в категорию неплатежеспособных было признано противоправным и отменено судебными решениями (в т.ч. решением Высшего админсуда, которое Верховный Суд отказался пересматривать) в рамках рассмотрения другого дела - №826 / 24203/15 (по соответствующему иску ООО "Промышленная инновационная компания" в Нацбанк).

11.08.2020 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить ходатайство НБУ о назначении экспертизы (оценки) в этом деле. Свое ходатайство Нацбанк мотивировал законом о банках, который был принят парламентом и подписан президентом в мае (по настоянию МВФ). НБУ отмечал, что соответствующим законом установлен особый порядок возмещения вреда, причиненного в случае отмены в судебном порядке решения НБУ о выводе с рынка банков (от Finbalance: документом, в частности, предусмотрено, что именно международно признанная аудиторская фирма должна подтвердить размер ущерба, если таковой был нанесен владельцам выведенного с рынка банка. - Ред.).

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Вместо этого Северный апелляционный хозсуд отметил, что соответствующий закон устанавливает "особенности определения размера ущерба (упущенной выгоды и реальный ущерб)", причем "реальный ущерб определяет именно как стоимость акций банка на день принятия решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных" (цитата).

"Вместе с тем, как следует из материалов дела и установлено судом, предметом иска по данному делу является возмещение вреда, причиненного истцу в связи с незаконным лишением его корпоративных прав, а не лишением его права собственности на акции ПАО "Радикал Банк"", - говорилось в постановлении от 11.08.2020.

Напомним, что "Радикал Банк", как и ряд других финучреждений на рынке, неофициально связывали с представителями "Семьи".

По данным НБУ, на 11.06.2015 бенефициарами ООО "Промышленная инновационная компания" были Шпак Максим Александрович и Веремийченко Анри Георгиевич (сейчас в госреестре конечными владельцами фирмы указаны Шпак Александр Григорьевич и Веремийченко Андрей Георгиевич).

По данным ФГВФЛ, на 01.01.2020 вкладчикам "Радикал Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 138,4 млн грн (81,1% запланированных выплат).

НБУ в заявлении об отнесении "Радикал Банка" в категорию неплатежеспособных указывал, что по результатам проверок операционных касс финучреждения и его отделений "было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, что создавало угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка" (цитата).

"Радикал Банк" не обеспечивал должным образом меры охраны при перевозке валютных ценностей, хранении наличных в отделениях банка и осуществления внутреннего контроля за кассовыми операциями. Позиция Национального банка Украины заключается в жестком реагировании на осуществление банками рисковых операций, которые могут свидетельствовать об угрозе сохранности вверенных им средств", - отмечал НБУ.

Напомним также, что в 2010 году "Радикал" вместе с другим банком, который связывали с "семьей Януковича" – "Укрбизнесбанком" – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн.

Осенью 2013 года Радикал начал обслуживать сотрудников "Танталита" – компании, в собственности которой находилось "Межигорье". Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

банки (1936) НБУ (4836) суд (25113) Янукович Виктор (30789)


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Топ комментарии
+38
Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 7951
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22.09.2020 14:08
+26
Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 9835
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22.09.2020 14:25
+21
Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 4348
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22.09.2020 14:16
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Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 7951
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22.09.2020 14:08 Ответить
Дякуємо Петру Олексійовичу за судову реформу!
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22.09.2020 14:12 Ответить
за Петра Олексійовича такої фуйні не було
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22.09.2020 14:14 Ответить
Потужно рехвормованого суду та переатестованих судей, котрі нині такі от рішення приймають?Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 3499
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22.09.2020 14:17 Ответить
таких рішень не було,дурнику,
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22.09.2020 14:18 Ответить
Вумнєгу, так ці судді з неба звалились?
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22.09.2020 14:22 Ответить
Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 9835
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22.09.2020 14:25 Ответить
чтобы понимать в чем заключалась реформа нужно иметь мозг в голове, а не серый понос, уметь читать, и воспринимать информацию. Реформа заключалась в создании ВСП который и будет ператестовывать судей, за время президенства порошенко было переатестовано 1/3 всех судей и еще пачка была люстрирована до реформы, но вот только люди с серым поносом вместо мозга не так давно выбрали себе в президенты клоуна процесс очистки остановился и все начало скатываться в обратную сторону. вернули портнова, отдали ему на откуп печерский суд, через который вся люстрированая срань сейчас восстанавливается в должностях с компенсацией.
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22.09.2020 14:30 Ответить
Только вот странно получилось, что ВСП начал не с наиболее проблемных судей - известных миллионеров-коррупционеров, которые десятилетиями приковывали наше внимание к коррупционным скандалам, а с каких-то ноунеймов, о которых никто даже сегодня ничего не знает. Еще более странно то, что учитывая коррупцию с судейской системе, никто из люстрированных впоследствии не был под следствием, чтобы создать хоть какой-то прецедент для устрашения оставшихся судей-коррупционеров. Почему я должен считать, что коррупционеры из ВСП попросту не убрали неугодных власти, заменив их своими родственниками? Хоть что-то даем мне намек так не считать? Или у вас есть только сказки о том, как это должно было бы выглядеть для СМИ?
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22.09.2020 15:14 Ответить
Ты будешь верить в то что вписывается в призму твоего восприятия мира, пропагандоны знают это и подсовывают тебе то что ты с радостью схаваешь. никакие намеки тебя не разубедят все обзоветься чоколядной сказкой и зароется в грязь.
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22.09.2020 15:19 Ответить
Но это же касается и тебя. Я-то смотрю на реальное положение дел, которое мы имеем, а ты - на пресс-релизы и обещания на бумаге.
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22.09.2020 15:23 Ответить
ты не смотришь на реальное положение дел. у тебя нет всех данных. ты видишь частный случай, он тебе нравится, и ты возводишь его в общий. я оталкиваюсь от личного опыта, что я делаю и как это видят со стороны люди которые не знают что я делаю.
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22.09.2020 15:27 Ответить
Какой частный случай? То, что Украина на 130-х местах в индексе восприятия коррупции как была при Януковиче, так и осталась? Зачем мне все эти тасования коррупционных судей, если нет результата? Или нужно только немножко потерпеть?
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22.09.2020 15:31 Ответить
о, супер! рейтинги! ты не заметил как резко они пропали из ленты новостей? раньше в день по три публиковали, хуже всех в европе коровы дояться, собаки родяться и мыши какают, ни дня без зрады, один приус разбивают целую неделю и никого не чешет это приус в кого то влетел или в него влетели. и с войной та же песня и с экономикой и с реформами, все не работает, все не так, все только хуже. срочно все сворачивайте пока Украинцы не вымерли полностью. и это при диссонансе с оценкой европейских партнеров. значит европейцы уроды тупые нихрена не понимают или хотят чтобы мы тут вымерли все. убирайте все это давайте нам нормальное. результат? зеленский. дыра в бюджете, сепарские настроения, откат реформ, и реальный ****** и ужас который твориться у нас прямо на глазах, без всяких политтехнологий. так это делается.
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22.09.2020 15:41 Ответить
Не помню, чтобы эти рейтинги публиковали по три раза в день. Даже тут ими вообще никто не оперирует, все оперируют только лозунгами и прочим бредом. А я думаю, если бы рейтинги показывали по три раза в день, все бы в нашем государстве были большими реалистами и прагматиками. Ну а по поводу Зеленского - ну значит уйдет на такую же свалку истории, как и все предыдущие президенты. Никогда такого не было, и вот опять.
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22.09.2020 16:05 Ответить
какая удобная потеря памяти, на этом же самом сайте всего 2-3 года назад царил срач которого не было ни до ни после. а все почему? а потому что был в Украине один президент который останется в истории, а не полетит на свалку как остальные, что бы ты по этому поводу не думал.
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22.09.2020 16:09 Ответить
Что очередная новость с 500+ комментариев, которую забыли на следующий же день? Извини, за срачами ту не слежу.
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22.09.2020 16:12 Ответить
ну это как стоять в лесу и не смотреть на деревья, и я не только об этом сайте говорю, телевизор и ленты всех соц сетей были завалены этим гноем, чтобы этого не заметить нужно было или под очень большим камнем сидеть или быть в потоке, думаю в твоем случае было как раз второе.
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22.09.2020 16:18 Ответить
Ну раз ты так сказал, то ОК.
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22.09.2020 16:19 Ответить
Так а в чому тоді складалася рехворма, якщо судді продовжували виконувати політичні рішення Порошенка, так само, як і за часів його попередників?
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22.09.2020 14:24 Ответить
не виправдовую судову реформу Порошенко але за бзде судді взагалі офуїли.
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22.09.2020 14:27 Ответить
а что ты не оправдываешь если даже не понимаешь в чем она заключалась?
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22.09.2020 14:31 Ответить
Для них реформа - это поменять людей на должностях. Пора привыкнуть.
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22.09.2020 14:35 Ответить
всех выгнать (и похер что в стране несколько месяцев суды тупо не будут работать) и набрать новых!!! да из университета!!! судей!!! в университетах же учат на судью!!! как нет??? ну пусть тогда учат, а суды пусть не работают! - как то так...
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22.09.2020 14:38 Ответить
Плохо лечат врачи , ну так нужно взять студента , плохой президент ну так нужно взять клоуна вместо президента, он усех посодит как тока наступит весна и разгонит олигархов.
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22.09.2020 14:59 Ответить
не хватает студентов на технические должности? надо набрать гуманитариев!!!
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22.09.2020 15:02 Ответить
👏👏👏👏👏
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22.09.2020 17:19 Ответить
Кто то забыл на Насирова?
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22.09.2020 15:39 Ответить
Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 4348
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22.09.2020 14:16 Ответить
работник очистки
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22.09.2020 15:23 Ответить
Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 289
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22.09.2020 14:21 Ответить
Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 9239
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22.09.2020 14:22 Ответить
Погано виглядаєш- все на Цензорі повітря псуєш!
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22.09.2020 15:03 Ответить
Перестань розмовляти з дзеркалом. 😊
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22.09.2020 17:21 Ответить
Ни звизди, плесень поганвя! При Порохе эти деньги а бюджет пошли. При вас, бюджет снова олигархи деребанят! Ваш Зе все вернул им и с лихвой.
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22.09.2020 14:24 Ответить
Понять, что судебная реформа и кадры не одно и то же - не судьба? Или Порошенко должен был не обязанности президента исполнять, а сам, лично проводить переаттестацию? Ну откуда вы такие беретесь, умные?
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22.09.2020 14:34 Ответить
Дякуйте ВАЗеленскому за знищення судовох реформи Порошенко.
https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E/a-51560179 Венеціанська комісія: Судова реформа Зеленського ставить під незалежність судоустрою
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
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22.09.2020 14:56 Ответить
Неля Штепа дивиться на тебе як на лайно!
Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 15
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22.09.2020 15:02 Ответить
И суркисам выплатите реще 350 млн долларов, а то Динамо Киев укреплять нада!!!
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22.09.2020 14:12 Ответить
У Квартала шутки кончились... Ржать больше не над чем... готовят площадочку под Овоща... Мать , перемать!!!
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22.09.2020 14:13 Ответить
Под путлера.
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22.09.2020 14:15 Ответить
Плюс минус штаф Теддиса в размере 3,4 ярда гривень.
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22.09.2020 14:15 Ответить
копейки... ща по 5 грн скинемся и заплатим)))) на какой номер смс отправлять Давайте еще побольше решений судов!!!
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22.09.2020 14:17 Ответить
смс на номер 959595 с текстом "я дыбил" , но это для выборцов зеленских
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22.09.2020 14:21 Ответить
Северный суд ?Так и хочется запеть
Владимирский централ ветер Северный
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22.09.2020 14:17 Ответить
У зебилов роспродажа.
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22.09.2020 14:19 Ответить
Діло, по суті, шите білими нитками. Якщо банк неплатеспроможний - він не може заплатити по зобов'язанням. Тут доказувати нічого. Бо якщо може сплатити - то його неможливо визнати неплатеспроможним. Тому, апріорі, Нацбанк правий. Це отим судом якийсь хорий головою чорт крутить. Йому б рога обламати, та найчисельніша поліція Європи під керовництвом Авакова обкурилась конфіскованими сигаретами, скошеною на лісових галявинах коноплею, й обпилася несертифікованим спиртом.
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22.09.2020 14:23 Ответить
Дерибан!
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22.09.2020 14:24 Ответить
Сатановська-Гонтарєва разом із Свином накрутила, намахінаторствувала, а тепер заплатить за це держава, тобто кожен з нас. Це вже не зелень винна, це хвости ****** Потроха рубають.
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22.09.2020 14:27 Ответить
Через недельку судья Северного апелляционного суда прикупит очередную виллу в Испании.
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22.09.2020 14:29 Ответить
А судьям что, свой откат они получили, а что там налогоплательщик заплатит из бюджета их не колышет в принципе.А зелень вообще ни что не колышет им даже выборы местные не нужны все равно все бабки с регионов в Киев стекутся.
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22.09.2020 14:30 Ответить
Ти зелень не згадуй, тут сучі діти Потрох та Сатановська шулери, і ніхто інший. У зелені свої гріхи, у свинарчуків свої. Я б посадив і тих, і інших, а ще краще розстріляти - не треба буде годувати покидьків, хоч щось зекономимо.
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22.09.2020 14:33 Ответить
Та не може бути. Плеснева всіх людей Петі прибрала, а суддів залишила, як і Авакова. Чому? та й вирок зараз, а не за Порохом. то ж не треба з хворої на здорову
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22.09.2020 14:45 Ответить
Пропоную всі такі рішення судів автоматично переадресовувати на прєпіздєнта. Він же у нас за все тепер відповідає, от хай і платить сам.
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22.09.2020 14:40 Ответить
А мо на того *хетьмана Пецю * при якому Лерка *аблігація * приймала рішення по банках !?
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22.09.2020 14:47 Ответить
Скоро зеленые из нашего кармана будут платить за "эксплуатацию" Крыма в составе Украины. пенсии боевикам дырляндии и доплачивать Газпрому за транзит газа. И поделом. Дважды голосовать за клоуна и идиотов - это же надо быть такими лохами - дегенератами
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22.09.2020 14:41 Ответить
Не забуваймо історію з "дваждынесудимым"...
Теж наш віборець за нього голосував.
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22.09.2020 14:57 Ответить
Треба запасатися необхідним, бо весною почнеться дефіцит.
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22.09.2020 18:52 Ответить
виплатить, виплатить... обов'язково виплатить, але завтра!
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22.09.2020 14:47 Ответить
Наши суды - это преступные решалы для коррупционеров, мошенников и бандюканов, и на хорошем прикорме у всей этой своры. Десятину, если не больше, от каждой мошеннической операции имеют. И уже давно не боятся внаглую доить государственные финансы. А кто их за это накажет ? Ну не они же, - сами себя.
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22.09.2020 14:48 Ответить
Щось Лерка ..не хоче назад в Україну .

..
.
.Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 421...
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22.09.2020 14:49 Ответить
Навіщо? Щоб знову вас, лохів, від дефолту рятувати?
Навибирали? Жрі.Те!!!
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22.09.2020 14:58 Ответить
"Кінець епохи бідності." (с) ЗЕ-нарік.
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22.09.2020 14:50 Ответить
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив, "Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - пророче писав великий письменник за два десятки років до початку російського вторгнення.
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22.09.2020 15:05 Ответить
ще 91-го вчителька англійської з Донецька жалілась мені, що тілько кожна шоста школа виконує шкільну програму, решта - неповноцінні діти шахтарів, зачаті в нетверезому стані, гончар правду написав
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22.09.2020 22:35 Ответить
А Венеціанська комісія попердяжала, що судова реформа зеленського робить суди керованими. І керувати ними буде той, хто і писав цю "реформу" зеленському, риг- підкацапник портнов.
Ось і прийшов час лохам ще й заплатити овочу за те, що він їх обкрадав.
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22.09.2020 15:06 Ответить
Ви зробили себе ще раз і так будете робити кожного дня. Кінець епохи бідності Бені і йому тут все по фені, а також регіоналам, і все за твій рахунок дебіле.
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22.09.2020 15:52 Ответить
каждая страна заслуживает то правительство которое ее потом имеет!
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22.09.2020 18:53 Ответить
Разогнать к чертям собачьим эти так называемые "суды".
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22.09.2020 20:22 Ответить
Діяльністьпорошнківського НБУ це суцільне рейдерство. Шкода, що теперішня влада обдурилавиборців і не притягнула до відповідальності шоколадних мародерів.
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22.09.2020 20:27 Ответить
потужно реформированный уже 6 лет суд.
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22.09.2020 22:15 Ответить
6 лет, а методички у вас так и не поменялись
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23.09.2020 09:04 Ответить
точно. 6 лет, а методички у вас так и не поменялись.
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26.09.2020 22:57 Ответить
Яка була мародерна поро-система-така і лишилася -зелепух щось там тужився,та так і впав в унітаз.
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23.09.2020 05:23 Ответить
Да здравствует "наш" суд, самый гуманный суд в мире.
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23.09.2020 06:13 Ответить
 
 