Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича

Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 8 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 21.01.2020 (в деле №910 / 9095/18), которым был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" в Нацбанк и решено взыскать с ответчика в пользу истца 128,9 млн грн "имущественного ущерба".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Finbalance.

Как отмечается, это дело рассматривается в судах по второму кругу. Так, 27.08.2019 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций, которыми был удовлетворен указанный иск ООО "Промышленная инновационная компания" (владелец 71% акций "Радикал Банка") и решено взыскать с Нацбанка в пользу этой фирмы 128,9 млн грн возмещения имущественного ущерба, которой, по мнению компании-истца, был нанесен ей как акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году "неправомерного решения" (по мнению истца) об отнесении "Радикал банка" к категории неплатежеспособных. Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Хозсуд г. Киева).

В ходе судебного процесса ООО "Промышленная инновационная компания" отмечало, что постановление НБУ №452 / БТ от 09.07.2015 об отнесении "Радикал Банка" в категорию неплатежеспособных было признано противоправным и отменено судебными решениями (в т.ч. решением Высшего админсуда, которое Верховный Суд отказался пересматривать) в рамках рассмотрения другого дела - №826 / 24203/15 (по соответствующему иску ООО "Промышленная инновационная компания" в Нацбанк).

11.08.2020 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить ходатайство НБУ о назначении экспертизы (оценки) в этом деле. Свое ходатайство Нацбанк мотивировал законом о банках, который был принят парламентом и подписан президентом в мае (по настоянию МВФ). НБУ отмечал, что соответствующим законом установлен особый порядок возмещения вреда, причиненного в случае отмены в судебном порядке решения НБУ о выводе с рынка банков (от Finbalance: документом, в частности, предусмотрено, что именно международно признанная аудиторская фирма должна подтвердить размер ущерба, если таковой был нанесен владельцам выведенного с рынка банка. - Ред.).

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Вместо этого Северный апелляционный хозсуд отметил, что соответствующий закон устанавливает "особенности определения размера ущерба (упущенной выгоды и реальный ущерб)", причем "реальный ущерб определяет именно как стоимость акций банка на день принятия решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных" (цитата).

"Вместе с тем, как следует из материалов дела и установлено судом, предметом иска по данному делу является возмещение вреда, причиненного истцу в связи с незаконным лишением его корпоративных прав, а не лишением его права собственности на акции ПАО "Радикал Банк"", - говорилось в постановлении от 11.08.2020.

Напомним, что "Радикал Банк", как и ряд других финучреждений на рынке, неофициально связывали с представителями "Семьи".

По данным НБУ, на 11.06.2015 бенефициарами ООО "Промышленная инновационная компания" были Шпак Максим Александрович и Веремийченко Анри Георгиевич (сейчас в госреестре конечными владельцами фирмы указаны Шпак Александр Григорьевич и Веремийченко Андрей Георгиевич).

По данным ФГВФЛ, на 01.01.2020 вкладчикам "Радикал Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 138,4 млн грн (81,1% запланированных выплат).

НБУ в заявлении об отнесении "Радикал Банка" в категорию неплатежеспособных указывал, что по результатам проверок операционных касс финучреждения и его отделений "было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, что создавало угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка" (цитата).

"Радикал Банк" не обеспечивал должным образом меры охраны при перевозке валютных ценностей, хранении наличных в отделениях банка и осуществления внутреннего контроля за кассовыми операциями. Позиция Национального банка Украины заключается в жестком реагировании на осуществление банками рисковых операций, которые могут свидетельствовать об угрозе сохранности вверенных им средств", - отмечал НБУ.

Напомним также, что в 2010 году "Радикал" вместе с другим банком, который связывали с "семьей Януковича" – "Укрбизнесбанком" – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн.

Осенью 2013 года Радикал начал обслуживать сотрудников "Танталита" – компании, в собственности которой находилось "Межигорье". Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.