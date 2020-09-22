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Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив

Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом о финансировании, в частности 21 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с руководством европейского департамента МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

"И мы работаем совместно с МВФ, чтобы миссия МВФ приехала в онлайн-миссии - что будет по-новому в наших отношениях с Фондом - осенью", - отметила Ковалив.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме.

А министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда должна прибыть в Украину уже этой осенью, примерно в октябре-ноябре.

Также читайте: Замглавы ОП Ковалив о решении суда по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции

Автор: 

МВФ (3335) Ковалив Юлия (53) Офис Президента (1800)


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Топ комментарии
+3
Мы ж не попрошайки и не гастрбайтеры
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
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22.09.2020 14:35
+3
Ага, ага.
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta.
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
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22.09.2020 14:43
+2
От брехун. Дід ваш був брехун но ви його перебрехали.

МВФ демонстративно не ответило на предложение Украины начать миссию МВФ в режиме видеоконференции.

21.‎09.‎2020 г.
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22.09.2020 14:37
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"А что, у вас еще что-то осталось?" (с)...
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22.09.2020 14:34 Ответить
Мы ж не попрошайки и не гастрбайтеры
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
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22.09.2020 14:35 Ответить
МВФ потому стесняется теперь подходить со своими предложениями. Так, что встреча с новой властью страны состоится года через 4 .
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22.09.2020 16:58 Ответить
От брехун. Дід ваш був брехун но ви його перебрехали.

МВФ демонстративно не ответило на предложение Украины начать миссию МВФ в режиме видеоконференции.

21.‎09.‎2020 г.
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22.09.2020 14:37 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1308316601524125697 11:05 AM

https://twitter.com/tZEinform/status/1308316601524125697?s=20 Это правда , что мы договоримся с МВФ по Скайпу?
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22.09.2020 19:57 Ответить
Таки может быть и да, но тогда и деньги перечислят Шмыгалю по скайпу. Как говаривал Ходжа Насредин ,- он нюхал, как пахнет твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги.
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23.09.2020 04:52 Ответить
Насоси на дом, насоси на дачу. Це укрраїнською
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22.09.2020 14:41 Ответить
А пейсали вчера шта решено и уже билеты куплены.
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22.09.2020 14:42 Ответить
Ага. В первый ряд.
Только МВФ, как тот мальчик с феноменальной памятью из анекдота - хорошо все помнит.

Справка:
Представление в цирке.
"А сейчас мальчик с феноменальной памятью обосцыт всех, кто сидит в первом ряду!!!"


Люди начинают пересаживаться в другие ряды...


"Господа, вы зря это делаете. У мальчика действительно феноменальная память".
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22.09.2020 16:04 Ответить
А, ну это вряд ли. Тут Боррель приехал. бене и скомороху надо быть настороже...
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22.09.2020 14:42 Ответить
Беня Коломойский, Фирташ, Ахметов и Медведчук с прочими топ 1000 самых богатых людей Украины - вот наш собственный МВФ (Мародеро-Ворюжный Фонд)
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22.09.2020 14:43 Ответить
Ага, ага.
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta.
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
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22.09.2020 14:43 Ответить
короче опять попрошайничать будут, все никак не нажрутся...
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22.09.2020 14:47 Ответить
Зеленский - это такая актриса из фильма для взрослых. Готов принять с любой стороны в любых количествах (почти С)
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22.09.2020 14:51 Ответить
Борель пойдет к Зеленскому требовать расследования дела Коломойского в котором фигурирует Зеленский в качестве соучастника.

Это плохой знак ...
Вове ...😄
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22.09.2020 14:52 Ответить
22.09.20 14:32 Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью... А зара у нас Шо лЄто чи весна?
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22.09.2020 15:05 Ответить
Зима прошлого года. Вот и считайте...
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22.09.2020 16:55 Ответить
"Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив" - Э, не, зелёные работают над невозможностью.
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22.09.2020 15:16 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1308317814080630784 4 ч

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель прибыв в Украину поехал прежде всего встречаться с антикоррупционными активистами и Порошенко.

Борель пойдет к Зеленскому требовать расследования дела Коломойского в котором фигурирует Зеленский в качестве соучастника. Это плохой знак ... Вове ...
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22.09.2020 15:45 Ответить
Т.е. зелОП обрывает телефоны бо денег нет и не предвидится больше, а в МВФ трубку не берут.
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22.09.2020 16:00 Ответить
Ну приедут, посмотрят игру на пианино, поаплодируют и поедут с обещанием приехать ещё и весной, когда растает снег.
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22.09.2020 16:02 Ответить
Осенью 2021 года, и то, если за это время шмарклю нагоним.
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22.09.2020 16:53 Ответить
 
 