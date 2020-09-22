Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом о финансировании, в частности 21 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с руководством европейского департамента МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

"И мы работаем совместно с МВФ, чтобы миссия МВФ приехала в онлайн-миссии - что будет по-новому в наших отношениях с Фондом - осенью", - отметила Ковалив.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме.

А министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда должна прибыть в Украину уже этой осенью, примерно в октябре-ноябре.

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