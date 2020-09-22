Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью, - замглавы ОП Ковалив
Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом о финансировании, в частности 21 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с руководством европейского департамента МВФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.
"И мы работаем совместно с МВФ, чтобы миссия МВФ приехала в онлайн-миссии - что будет по-новому в наших отношениях с Фондом - осенью", - отметила Ковалив.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме.
А министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда должна прибыть в Украину уже этой осенью, примерно в октябре-ноябре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
МВФ демонстративно не ответило на предложение Украины начать миссию МВФ в режиме видеоконференции.
21.09.2020 г.
https://twitter.com/tZEinform/status/1308316601524125697?s=20 Это правда , что мы договоримся с МВФ по Скайпу?
Только МВФ, как тот мальчик с феноменальной памятью из анекдота - хорошо все помнит.
Справка:
Представление в цирке.
"А сейчас мальчик с феноменальной памятью обосцыт всех, кто сидит в первом ряду!!!"
Люди начинают пересаживаться в другие ряды...
"Господа, вы зря это делаете. У мальчика действительно феноменальная память".
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta.
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
Это плохой знак ...
Вове ...😄
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1308317814080630784 4 ч
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель прибыв в Украину поехал прежде всего встречаться с антикоррупционными активистами и Порошенко.
Борель пойдет к Зеленскому требовать расследования дела Коломойского в котором фигурирует Зеленский в качестве соучастника. Это плохой знак ... Вове ...