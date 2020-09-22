РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13333 посетителя онлайн
Новости
1 513 83

Израиль поддерживает начинания международных доноров по созданию музея Холокоста и образовательного центра на территории Бабьего Яра в Киеве

Израиль поддерживает начинания международных доноров по созданию музея Холокоста и образовательного центра на территории Бабьего Яра в Киеве

Власти Израиля поддерживают строительство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦХБЯ) и надеются, что вскоре этот проект будет воплощен в жизнь.

 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LB.ua посла Израиля в Украине Джоеля Лиона.

"Главой наблюдательного совета данного центра является Натан Щаранский – человек широко известный, и мы полностью доверяем ему в том, что он делает. Да, мы поддерживаем этот проект. Мы видим важность наличия такого образовательного проекта в Бабьем Яре. Очень хорошо, что есть официальный представитель от Украины в Наблюдательном Совете. И я надеюсь, что скоро этот проект будет воплощен в жизнь", - заявил Лион.

По словам дипломата, главная причина отсутствия подобного комплекса в Украине до сегодняшнего дня – излишние конфликты и дискуссии, которые происходят вокруг самого проекта. Джоел Лион указывает: важно, чтобы в итоге Украина получила не просто Мемориальный комплекс, но ещё и образовательный центр.

"Я вижу реальную причину в том, что вокруг него много конфликтов, дискуссий по поводу того, каким он должен быть, что там должно быть и так далее. Давно пора увековечить память многих тысяч евреев, погибших в Бабьем Яре. Я считаю, что там должен быть образовательный центр, не просто мемориал, но и образовательный центр", - сказал посол.

Напомним, в сентябре Центр "Бабий Яр" заявил о создании общественного совета, в который вошли известные украинские деятели культуры, дипломаты, общественные деятели и эксперты. Члены совета обсудили и поддержали ключевые, творческие, социально-образовательные проекты и проекты на территории, над которыми команда Мемориального центра работала последние 9 месяцев.

Ранее участники Kyiv Jewish Forum 2020 также выразили свою поддержку проекту строительства мемориала и музея на территории Бабьего Яра в Киеве, реализацией которого занимается команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" на средства международной группы еврейских доноров.

Автор: 

Бабий Яр (188) Израиль (1930)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Признайте сначала голодомор, а потом поговорим
показать весь комментарий
22.09.2020 14:48
+15
Пардоньте, но зачем кого-то снова образовывать Холокосту? Учебный центр геноцида как мне известно, находится на Лубянке.Кому интересно, туда.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:53
+12
А, может, его лучше в Бухенвальде или Освенциме построить? Или в Дахау и в Майданеке?
показать весь комментарий
22.09.2020 14:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Признайте сначала голодомор, а потом поговорим
показать весь комментарий
22.09.2020 14:48 Ответить
Израиль поддерживает начинания международных доноров по созданию музея и образовательного центра Холокоста на территории Бабьего Яра в Киеве - Цензор.НЕТ 6453
показать весь комментарий
22.09.2020 14:50 Ответить
На мыло! Кто такое говно будет есть?
показать весь комментарий
22.09.2020 15:03 Ответить
думаю даже падальщики побрезгуют таким кормом...
показать весь комментарий
22.09.2020 15:28 Ответить
нам Умани достаточно...
показать весь комментарий
22.09.2020 14:57 Ответить
С чего бы им его признавать ? Тогда ведь и компенсации платить придётся. Ведь из тех, кто служил в НКВД и устроил Голодомор, было до 70-80% жидов.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:32 Ответить
Ну значит как сказал классик: "Первый тост за холокост" и никаких обучающих холокосту центров
показать весь комментарий
22.09.2020 15:34 Ответить
Пардоньте, но зачем кого-то снова образовывать Холокосту? Учебный центр геноцида как мне известно, находится на Лубянке.Кому интересно, туда.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:53 Ответить
Випередили на одну хвилину. Теж одразу впало в очі - "освітній центр Холокосту" звучить як тренувальний центр у Райху, де навчають операторів газових камер/крематоріїв, охорону, кінологів та інших "електриків" (отих, що у касках з двома блискавками)...
показать весь комментарий
22.09.2020 14:59 Ответить
та водіїв газенвагенів
показать весь комментарий
22.09.2020 15:02 Ответить
фахівці-класіфікатори розвинутості щелепних коробок та каркасу в залежності від націі, пічник, хімік-органік, кочегар газових обладнань, науковець теорії арійського надпоходження, перукар, бульдозерист, оператор системи гучномовлення.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:14 Ответить
анекдот в тему.
Поїхав Мойша в еміграцію до Німеччини, а його знайомий Йося - до Ізраїлю. Телефонує якось Мойша до Йосі та каже: ти не уявляєш, я працевлаштувався до крематорію, це дійсно фантастично! А Йося питає: і що у тому фантастичного? А Мойша відповідає: я німців спалюю кожен день..
показать весь комментарий
22.09.2020 15:07 Ответить
Алаверди:

Україна. 1942 рік. На узліссі в кущах сидять два партизани і спостерігають у бінокль, як німці геноцидять євреїв: ведуть колонами до рову, розстрілюють з машинових ґверів, скидають у рів - і цикл повторюється, колона за колоною.
Один партизан іншому:
- Бачиш, Василю, що кляті фашисти з нашими жидами роблять?
- Та вже ж бачу, Миколо... Але запам'ятай мої слова: чуйка в мене є, що колись ми до Берліна дійдемо. Отоді з їхніми жидами ще й не таке зробимо!..
показать весь комментарий
22.09.2020 16:34 Ответить
Яка гидота твій анекдот. Зараз тобі українців розстрілюють на Донбасі - а ти все під ліжком хіхікаєш із своїми совковими анекдотами. Хохол ти і єсть.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:37 Ответить
Chill the fuck out. Трохи цинізму - зайде і не таке.
А щодо українців... хто був, ті з Домбасу виїхали ще у 2014.
Зараз там одна бавовна проспиртована лишилася.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:01 Ответить
"Образовательного центра Холокоста" - звучить двозначно і зловісно. Можна зрозуміти це формулювання так, наче у цьому центрі навчають теорії та практиці геноциду.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:54 Ответить
Да они должны благодарить дядюшку Адика, что сделал с них мучеников и теперь им весь мир должен. И не дай Бог слово плохое кто скажет
показать весь комментарий
22.09.2020 14:57 Ответить
Згадав чомусь класику:

На уроке истории учительница рассказывает детям о концлагерях и Холокосте.
- А мой дедушка погиб в Освенциме, - вдруг говорит Вовочка.
Учительница удивлённо:
- Правда? Ничего себе, ты же никогда не говорил... Его замучили гитлеровцы?
- Нет, он напился шнапса и упал со сторожевой вышки...
показать весь комментарий
22.09.2020 15:06 Ответить
Так они и до Алоизыча вечно ныли о притеснениях со стороны неБогоизбранных.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:06 Ответить
Но Адик подошел к этому делу фундаментально и методично, так сказать поставил на поток
показать весь комментарий
22.09.2020 15:08 Ответить
вдавил педаль газа до упора.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:41 Ответить
Якось давно, ще у 90-і, під час розпивання пива у нашій студентській компанії в якомусь контексті згадали Богдана Хмельницького - і один єврей, що був у компанії, аж стрепенувся: "ребята, очень всех умоляю, НЕ НАДО ЕГО ПРИ МНЕ ДАЖЕ УПОМИНАТЬ!" Спитали - чому це раптом? Виявилося, що євреї вважають Хмельницького "Адольфом на мінімалках" - бо під час війни 1648-1654 козаки і селяни вчиняли погроми.
Ось так. Причому не береться до уваги той факт, що сам Хмель не віддавав таких наказів, а погроми були стихійними діями інсургентів. "Виновен в геноциде, и ниипет".
показать весь комментарий
22.09.2020 15:23 Ответить
такие приказы отдают молча.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:37 Ответить
Або воно без наказів якось само виходить усе оце...
показать весь комментарий
22.09.2020 18:08 Ответить
Уже тогда пращуры Гейтса чипировали козаков..
показать весь комментарий
22.09.2020 18:15 Ответить
Гы, Рабинович уже половину яра застроил многоэтажками.
Стесняюсь спросить, кириловскую церковь и психбольницу не придется сносить под мемориал?
показать весь комментарий
22.09.2020 14:55 Ответить
https://ru.krymr.com/a/news-kislica-rossija-dolzna-poprosit-vody-dla-kryma/30851920.html Если Россия хочет днепровскую воду для Крыма, она должна попросить - посол Украины в ООН
Вот так... Зелёные твари!
показать весь комментарий
22.09.2020 14:56 Ответить
хай просять, але якщо зелені захочуть дати у Крим воду, то самі перетворяться на корм для риб
показать весь комментарий
22.09.2020 15:09 Ответить
А, может, его лучше в Бухенвальде или Освенциме построить? Или в Дахау и в Майданеке?
показать весь комментарий
22.09.2020 14:58 Ответить
Україну вони вже вважають своєю власністю, хто ж їм в Польщі дозволить. Польща таки полякам належить.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:25 Ответить
Позором , и лицемерством есть для каждого украинцы построения в Бабьем Яру еврейского центра , если там не будем места памяти украинцам , если там не будет памяти цыганам , если там не будет памяти другим национальностям , а для евреев это будет нацизм .
показать весь комментарий
22.09.2020 14:59 Ответить
Там стоит памятник цыганам в виде кибитки...
показать весь комментарий
22.09.2020 15:11 Ответить
И музей и образовательный центр цыганский есть или строиться или только еврейский ?
показать весь комментарий
22.09.2020 15:15 Ответить
Цыганский музей и образовательный центр!
показать весь комментарий
22.09.2020 15:24 Ответить
"Цыганский образовательный центр" - як пафосно назвали лікбез
показать весь комментарий
22.09.2020 15:29 Ответить
Нацист ?
показать весь комментарий
22.09.2020 15:34 Ответить
не, скорее фошизд. По крайней мере вы так называете нас, украинцев.
показать весь комментарий
22.09.2020 16:02 Ответить
Гадаю, частина читачів форуму знайома із класикою філологічної наркоманії - "Лингвистическими сказками" Людмили Петрушевської. Хто не в курсі - рекомендую ознайомитися https://omiliya.org/article/puski-byatye-lyudmila-petrushevskaya.html за посиланням , залікова тема (обережно, моск! Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею і освітнього центру Голокосту на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 5853 ) Так ось, у цьому циклі одна з частин варта того, щоб її тут запостити. В тему про звинувачення у "нацизмах", "расизмах", "агентсмітизмах" (коли насправді причина негативу - в конкретних паскудствах, а не расі та національності)

АНТИБУТЯВКА

Сяпала Калуша по напушке и увазила Бутявку. Бутявка же не вазит Калушу, а шмерендит:
- Куги-туги… буду-вуду… Ам-лям-лям!
Клямсы разбызила - шмерендит и шмерендит:
- Ам-лям-лям!
А Калуша волит:
- Оее, бутявище некузявое! Да забызь клямсы-то! Не ам-лям-лямкай! А ну, не шмерендеть!
А Бутявка шмерендит, инда в пшах у Калуши свирикает:
- Муги-буги… Ам-тям-тям!
А Калуша сяпалками пши запритюкнула и как забирит:
- Оее! О, пши калушины! Оее, яко в пшах свирикает!
А ну, не шмерендеть! А то как стрямкаю! А ну, бутявище некузявое, с напушки - тырсь!
А Бутявка шмерендеть презяла и бирит:
- О-е-е! О индякие! Калуша - некузявая! Калуша бутявок трямкает! Калуша - антибутявка!
Индякие присяпали и вазят то на Бутявку, то на Калушу. Некузяво вазят на Калушу. А Калуша вазит на индяких и волит:
- Ни! (волит Калуша). Не антибутявка! Но антишмерендя… Антишмерендявка.
показать весь комментарий
22.09.2020 16:13 Ответить
образовательный центр цыганский

...
А в інших місцях вчити воше... пардон, "ромів" читати і писати не варіант? Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею і освітнього центру Голокосту на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 5232
показать весь комментарий
22.09.2020 15:28 Ответить
Надо признать , что Украина оккупированная евреями , что власть в Украине еврейская , а украинцы в Украине батраки которые батрачат на евреев
показать весь комментарий
22.09.2020 15:01 Ответить
Так ненавидять, що бидло обрало своїм президентом єврея-клоуна Зеленського.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:03 Ответить
А кого неєврея ви бачили серед кандидатів? Хіба що Кошулинський.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:30 Ответить
А може Кошулинський теж ... того ? )))
показать весь комментарий
22.09.2020 15:31 Ответить
Т'Не знаю,а Тягнибок і Фаріон, схоже, того
показать весь комментарий
22.09.2020 15:36 Ответить
Ніт! Фаріон - єгиптянка! Була Фараон, а в Україні стала відповідно Фаріон! Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею і освітнього центру Голокосту на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 1994
показать весь комментарий
22.09.2020 15:48 Ответить
Петро 100%
показать весь комментарий
22.09.2020 15:37 Ответить
Єврей той кого антисеміт вважає євреєм.(с)
Антисеміт ненавидить всіх євреїв і називає євреями всіх кого ненавидить. (с)
Тому навіть ви можете стати єврейкою. ))
показать весь комментарий
22.09.2020 16:00 Ответить
Я не проти)
показать весь комментарий
22.09.2020 17:36 Ответить
після інтерв'ю з гравцем на піаніно-------''Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?''----''Мої дві години з Володимиром Зеленським''-
Бернар-Анрі Леві
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч
показать весь комментарий
22.09.2020 15:14 Ответить
Ще з часів СРСР Україна їм належить. І під час голодомору переважна більшість у владі була саме єврейської національності. Тому то вони і не визнають геноцид українців.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:33 Ответить
Бабин Яр - це багатонаціональна могила !
показать весь комментарий
22.09.2020 15:02 Ответить
100 % . И комплекс памяти должен быть многонациональным , а не только еврейским
показать весь комментарий
22.09.2020 15:05 Ответить
так там сейчас и есть многонациональный комплекс.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:17 Ответить
Где там ? В опе ?
показать весь комментарий
22.09.2020 15:19 Ответить
там где и новый "мемориал" собираются поставить. В Бабьем яру.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:27 Ответить
Хочуть побудувати пропагандистський центр, а не науково-історичний.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:06 Ответить
Коммерческий. Они за свою "образовательную работу" будут деньги брать, с государства.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:45 Ответить
Хтось підкаже, чому будівництвом цього "центру", на сьомому році війни, зайнялись кацапські іудеї?
показать весь комментарий
22.09.2020 15:12 Ответить
Холокост - це тільки частина історії Бабиного Яра. Науковий підхід висвітлює всю історію, а пропагандистський лише її частину.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:28 Ответить
"Сзади стоят Путин и Сурков". Кто финансирует мемориал в урочище Бабий Яр

Построить мемориальный комплекс рядом с местом массовых расстрелов в Бабьем Яру украинские власти планируют уже много лет. Часть земель урочища в середине 2000-х были переданы в аренду Фонду памяти "Бабий Яр", который до недавнего времени возглавлял украинский бизнесмен Вадим Рабинович, один из сопредседателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", среди лидеров которой - Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Рабинович якобы собирался построить на полученных землях мемориальный комплекс, но за семь лет, пока он распоряжался ими, не построил ничего. Ответственный секретарь Общественного комитета для увековечения памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович и директор Центра исследования иудаики и благотворительной организации "Еврейское возрождение" Мейлах Шойхет заявили тогда, что строить на месте еврейского захоронения не позволяет еврейское религиозное право.
Тем не менее в декабре 2015 года мэр Киева Владимир Кличко продлил договор аренды, после чего Рабинович вышел из состава директоров фонда. В то время СМИ https://strana.ua/news/157081-nardep-vadim-rabinovich-i-biznesmen-moshennnicheskim-putem-prodali-zemlju-v-babem-jaru.html писали , что за это Рабинович якобы получил 2,7 миллиона долларов, потому что впоследствии выяснилось, что в руководстве благотворительной организации появились в том числе российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан, которые объявили о строительстве в Бабьем Яру мемориального центра, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. С этой целью летом этого года был проведен http://babynyar.org/ru/byhmc-news/posts/news/obrano-peremozca-arhitekturnogo-konkursu-na-krasij-proekt-memorialnogo-centru-golokostu-v-kievi архитектурный конкурс . Имена Фридмана и Хана https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/30/749370-kto-popal-kremlevskii-doklad внесены в так называемый кремлевский список, составленный в Минфине США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Нахождение в этом списке подразумевает, что в отношении этих российских олигархов могут быть введены санкции.
Фридмана называют человеком из близкого окружения Путина. В структурах принадлежащей олигарху "Альфа-групп" работал Александр Абрамов, занимавший до 2013 года пост помощника президента РФ, а также Владислав Сурков, который поныне является помощником российского президента. Фридман и Сурков учились вместе в МИСиС, жили в одном общежитии. О том, что их общение продолжается и поныне, свидетельствует https://www.svoboda.org/a/28076558.html обнародование некоторое время назад переписки Суркова. Эксперт международной исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов тогда в интервью Радио Свобода рассказывал, что в феврале 2014 года, во время протестов на Майдане, помощник главы "Альфа-Групп" Михаила Фридмана https://twitter.com/Mortis_Banned/status/791057241008906240 отправил в приемную Суркова ссылку на статью об отмене концерта в Санкт-Петербурге украинской группы "Океан Эльзы". Вакарчук, фронтмен "Океана Эльзы", и Фридман - в хороших отношениях, у них есть http://i.lb.ua/splash/037/42/************.jpg совместные фотографии на "Джазфесте" во Львове, который финансирует "Альфа-Групп", а сейчас оба они http://babynyar.org/ru/foundation/supervisory заседают в наблюдательном совете Мемориального центра "Бабий Яр". По словам директора центра Геннадия Вербиленко, "мы не видим причин отказываться от той помощи, которую нам предлагают доноры Фридман и Хан. Но этот проект финансируется и гражданами Украины, и гражданами Соединенных Штатов, и гражданами Евросоюза. И если он будет финансироваться в том числе теми, у кого часть бизнеса находится в России, мы не видим в этом проблемы". Вербиленко говорит, что у обоих олигархов есть личные основания финансировать этот проект и никаких правовых последствий этого он не видит.
Еще один будущий филантроп мемориального центра в Бабьем Яру - миллиардер Павел Фукс, основной бизнес которого до событий 2014 года находился в России. Радио Свобода ранее писало о проблемах, возникших у последнего девелоперского проекта Фукса в России из-за того, что Правительство Москвы, в числе прочих финансировавшее строительство, в 2014 году потребовало https://www.svoboda.org/a/29684109.html выплатить свою долю (35 млн долларов) в этом проекте. Генеральным подрядчиком Sky House была компания "Аркс", среди собственников которой до недавнего времени был Геннадий Тимченко - олигарх, близкий к Владимиру Путину. Не совсем понятно, уехал ли Фукс из России, скрываясь от кредиторов (он https://www.kommersant.ru/doc/4010849 объявлен в розыск в июне 2019 года), либо его финансовые проблемы начались из-за того, что, как он https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/645001/ утверждает , его считали "агентом Коломойского", однако на протяжении последних пяти лет миллиардер ведет свой бизнес в Украине и вышел из гражданства России (документ есть в распоряжении редакции). В нулевых Фукс занимался строительством двух небоскребов в Москва-Сити: "Евразия" и "Империя", и его бизнес-партнером в то время, https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/645001/ по его словам , был Александр Тер-Аванесов, член Совета Федерации с 2006 по 2015 годы. Фукс вел переговоры с нынешним президентом США о строительстве Trump Tower в Москве.
Критики планирующегося мемориала Холокоста обращают внимание на закрытость проекта и на то, что к нему практически никакого отношения не имеет украинское государство: оно лишено возможности контролировать как то, каким будет мемориал, так и то, какой будет музейная экспозиция. При этом речь идет о земле, права собственности на которую имеет Киевская городская администрация.
Концепция мемориального комплекса, финансируемого в том числе российскими олигархами, подразумевает сделать главный акцент на Холокосте. Это подтвердил в разговоре с Радио Свобода и Геннадий Вербиленко. И этот подход критикуют ряд украинских историков. Два года назад они написали http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/03/28/149652/ открытое письмо о том, что в случае трагедии в Бабьем Яру не стоит устраивать войны исторической памяти, а почтить память всех погибших. По мнению подписантов, еврейские жертвы - это https://www.yadvashem.org/ru/holocaust/lexicon/babi-yar.html половина расстрелянных в урочище. Украинский историк Татьяна Пастушенко в интервью изданию "День" объясняла: "Мы знаем, что здесь казнили еще и пленных красноармейцев, советских партийных деятелей, ромов, пациентов психиатрической клиники им. Павлова, участников разных групп движения Сопротивления: коммунистического, украинских националистов, очевидно, и польских националистов (на это указывают надписи 1942-1943 гг. в камерах киевских тюрем), многочисленных жителей Киева, ставших случайными заложниками карательных акций оккупантов. И как мы можем забыть жертв Куреневской катастрофы 1961 года (тогда в устроенном в Бабьем Яру резервуаре, где хранились отходы кирпичных заводов, прорвало дамбу, погибли сотни людей. - Прим. РС), когда советская власть в очередной раз пыталась уничтожить само место расстрелов в Бабьем Яру и память об этих событиях. Такой сложной и неоднозначной выглядит история Бабьего Яра". Сегодня рядом с урочищем находится несколько небольших памятников погибшим: жертвам Куреневской трагедии, расстрелянным мирным киевлянам еврейской национальности, православным священникам, ромам, украинским националистам (некоторые историки ставят под сомнение расстрелы ОУН непосредственно в Бабьем Яру: они говорят, что националисты содержались в киевских тюрьмах и вероятно их казнили прямо в заключении).
Украинские власти подписали сразу два меморандума о сотрудничестве по увековечению памяти жертв Бабьего Яра. Причем сторонами обеих является министерство культуры Украины и Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр". Один из этих меморандумов с большой торжественностью http://babynyar.org/byhmc-news/posts/news/ukrainian-government-officially-supported-babi-yar-holocaust-memorial-center был подписан в марте 2018 года и предполагает создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", а другой, подписанный годом ранее, в августе 2017 года, предусматривает создание Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Оба этих проекта сейчас существуют отдельно друг от друга, хотя имеют одинаковые цели - увековечение памяти погибших. Йосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, которая содействует проекту создания музея в Бабьем Яру, говорит, что он предлагал объединить усилия всех, кто хотел бы увековечить память погибших. Речь идет о создании мемориального парка "Бабий яр - Дорогожицкий некрополь" на территории 70 гектаров с включением в него всех кладбищ, расположенных в этом районе: еврейского, мусульманского, караимского, военного, православного и других, а также о создании двух музеев не на местах захоронений, а рядом с ними: Музея памяти жертв Бабьего яра и Украинского музея Холокоста:
- Я не против того, чтобы российские олигархи, даже близкие к Путину, как те, о которых мы говорим, Фридман, Хан и Фукс, финансировали мемориал Бабий Яр, если это украинский проект. Но нам навязывают проект из России, и я рассматриваю его как "троянского коня". Потому что, когда Россия воюет с Украиной, когда каждый день у нас есть убитые и раненые, вы можете себе представить добрую волю, что Путин разрешит своим "шестеркам" вложить здесь 100 миллионов долларов в нужный для всех проект мемориала и музея Бабьего Яра, что никакой задней мысли нет, никакого подвоха, никакой подлости нет в таком проекте? Я ви
показать весь комментарий
22.09.2020 15:30 Ответить
Власти Израиля поддерживают ... - все? Или это мнение одного.
У нас тоже, мнение одного-двухдепутатов = мнение всей Украины?
показать весь комментарий
22.09.2020 15:42 Ответить
И як им друга дружки не стыдно, что они уси жыды? © 1991 http://lurkmore.to/%D0%9E%D0%91%D0%A1 Одна украинская бабушка
показать весь комментарий
22.09.2020 16:17 Ответить
Щаранский - старая КГБшная консерва.
показать весь комментарий
22.09.2020 16:32 Ответить
Поганые большевики Ленин и Сталин, точнее - их прислужники по их указаниям - уничтожили гораздо больше людей разных национальностей, чем нацисты евреев во время ВМВ.Только в Украине в Бабьем Яру в 1930... 1941 годах были расстреляны и захоронены убитые НКВД 200...300 тысяч украинцев, во всей Украине - миллионы умерших от Голодомора, погибших в войнах 1918...1923 г. и лагерях в 1937...1953 г. В орде правят нынешние чекисты, которые всячески скрывают факты геноцида народов большевиками, поэтому выпячивать страдания только евреев,убитых фашистами - как-то неправильно. В орде чекисты Путина, преемники большевиков, не хотят признать злодеяния большевизма - непонятно, почему нельзя провести этот суд в Украине.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:15 Ответить
созданию образовательного центра/ Надо понимать это будет второе учебное заведение.Раз есть «керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Антон Дробович, етнічний єврей, директор Українського інституту національної пам'яті.»
показать весь комментарий
22.09.2020 17:21 Ответить
А де написано що Драбович єврей ?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:56 Ответить
А де написано що Драбович єврей ?/ Ивана Петровича Сидорова хлебом не корми а дай ответить вопросом на вопрос: А кем ещё может быть Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»? Гуглим: ЗЕголова УІНП про Бандеру: Не треба нікому нав'язувати героїв 15.12.2019
показать весь комментарий
22.09.2020 18:16 Ответить
І тут не написано, що він єврей.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:19 Ответить
Хоча Іван Петрович Сидоров вже добряче підтоптаний та клепку в голові ще має.Дивимося абзац під світлиною Дробовича.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:31 Ответить
Израэль поддерживает,международные доноры платят - какая красота,а киевлян и остальных украинцев кто нибудь спросит нуждаются ли они в израэльско-международных центрах на своей территории,или, как и холокост, это произойдет помимо их воли.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:26 Ответить
-Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею Голокосту і освітнього центру на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 1358Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею Голокосту і освітнього центру на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 1358ОКРЫТЫЙ АРХИВ и как показывают его подлинные секретные материалы про кровавый геноцид в Бабьем Яру, и участие в нём националистов подло выдумывают кремлёвские - коммуно - фашисты, и их наследники фашисты )(уйла. Правда в этих сохранившихся подлинных документам полностью отрицает подлый миф кремлёвских коммуно - фашистов о кровожадности и варварстве украинских националистов, и якобы их участии в уничтожении евреев в Бабьем Яре. Так как там всеми расстрелами занимались исключительно только немецкие зондер - команды СС, СД, полицейских полков и войск Вермахта и Айнзацгрупп, отвечавших за уничтожение евреев. И только некоторые вспомогательные функции, такие как охрана, конвоирование, оцепление...выполняли местные украинские полицейские разных национальностей - бывшие красноармейцы, коммуняки и комиссары вставшие на путь предательства. Но не украинские националисты которых многие сотни патриотов ОУН - УПА были тоже расстреляны в Бабьем Яру. 621 член националистов ОУН (фракция С. Бандеры), среди них выдающиеся украинские патриоты поэтесса Елена Телига и её муж, у которых была возможность спастись, но они предпочел остаться с женой и друзьями по редакции «Украинского слова» для подпольной борьбы с оккупантами. и их расстреляли фашисты вместе со всеми в Бабьем Яру. Вот такая истина, и она прежде всего....А можно ли вообще представить такой выдуманный бред кремлёвских коммуно - фашистов сталина и фашистов ....уйла -путлина что патриоты воины УПА сотнями расстреливали своих боевых побратимов которые тоже были из УПА, расстреливали не только с Юдами а со всеми в Бабьем Яру.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:57 Ответить
Євреї користуються моментом, поки слабка українська нація дозволила перетворити Україну на Євреїну. Не думала, що доживу до цього. Аби тільки не було бумерангу.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:12 Ответить
А каг насчьот створення музею Голодомору в Ізраїлі, чи від нього ніхто з ізраїльтян не постраждав?
показать весь комментарий
22.09.2020 19:24 Ответить
На деньги руSSни, нельзя ничего хорошего построить.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:23 Ответить
московитам потрібна па бєда . Це буде всесвітній центр пропаганди па бєди в 1.41-1.45, про 1939 просто запишуть на УМ. Просто і зрозуміло.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:16 Ответить
А о украинцах, убитых в Бабьем Яре, нынешняя власть помнит?
показать весь комментарий
23.09.2020 00:43 Ответить
 
 