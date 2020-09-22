Суд в Чехии приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы белоруса Фадеева за участие в войне на Донбассе на стороне террористов, - Перебийнис

Городской суд Праги во вторник назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года Алексею Фадееву - гражданину Беларуси, который имеет вид на жительство в Чешской Республике, за "участие в организованной преступной группировке" на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Речь идет о привлечении этого любителя "русского мира" к деятельности российских оккупационных войск на Донбассе. В течение 2014-2016 гг он неоднократно через Россию выезжал в ОРДЛО, где принимал участие в преступных действиях, подтверждением чего является видео, которые он обнародовал в соцсетях. Говорит, что насмотрелся новостей (угадайте каких) и поехал помогать в "борьбе против фашистов". Конечно", - сообщил Перебийнис.

По информации посла, прокурор потребовал наказать Фадеева по статье участие в совершении террористического акта (за это ему бы грозило от 12 до 20 лет), однако доказать это не удалось, поскольку сам обвиняемый утверждал, что стрелял только на учениях, но не под время реальных боев.

"Тем не менее, суд признал его виновным в совершении преступления участия в деятельности организованной преступной группировки, что, в принципе, также не далеко от истины, ибо те, кто захватил нашу территорию, вне всякого сомнения, являются преступными группировками. Вот только наказание по этой статье существенно меньше, чем за терроризм. Тем не менее, и прокурор, и приговоренный подали против этого решения апелляцию, поэтому еще есть надежда, что наказание, в конце концов, будет жестче", - написал Перебийнис.

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Он отметил, что это уже не первый приговор чешских судов против тех, кто воевал на Донбассе против Украины на стороне России.

"Но и не последний. Чешские правоохранительные органы в сотрудничестве с украинскими системно работают над доказательством вины таких лиц и, по имеющейся информации, еще несколько судебных дел на подходе", - добавил дипломат.