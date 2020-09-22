РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13333 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 094 12

Суд в Чехии приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы белоруса Фадеева за участие в войне на Донбассе на стороне террористов, - Перебийнис

Суд в Чехии приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы белоруса Фадеева за участие в войне на Донбассе на стороне террористов, - Перебийнис

Городской суд Праги во вторник назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года Алексею Фадееву - гражданину Беларуси, который имеет вид на жительство в Чешской Республике, за "участие в организованной преступной группировке" на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Речь идет о привлечении этого любителя "русского мира" к деятельности российских оккупационных войск на Донбассе. В течение 2014-2016 гг он неоднократно через Россию выезжал в ОРДЛО, где принимал участие в преступных действиях, подтверждением чего является видео, которые он обнародовал в соцсетях. Говорит, что насмотрелся новостей (угадайте каких) и поехал помогать в "борьбе против фашистов". Конечно", - сообщил Перебийнис.

По информации посла, прокурор потребовал наказать Фадеева по статье участие в совершении террористического акта (за это ему бы грозило от 12 до 20 лет), однако доказать это не удалось, поскольку сам обвиняемый утверждал, что стрелял только на учениях, но не под время реальных боев.

"Тем не менее, суд признал его виновным в совершении преступления участия в деятельности организованной преступной группировки, что, в принципе, также не далеко от истины, ибо те, кто захватил нашу территорию, вне всякого сомнения, являются преступными группировками. Вот только наказание по этой статье существенно меньше, чем за терроризм. Тем не менее, и прокурор, и приговоренный подали против этого решения апелляцию, поэтому еще есть надежда, что наказание, в конце концов, будет жестче", - написал Перебийнис.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Война не закончится, пока хоть один российский солдат будет на территории Донбасса или Крыма. ВИДЕО

Он отметил, что это уже не первый приговор чешских судов против тех, кто воевал на Донбассе против Украины на стороне России.

"Но и не последний. Чешские правоохранительные органы в сотрудничестве с украинскими системно работают над доказательством вины таких лиц и, по имеющейся информации, еще несколько судебных дел на подходе", - добавил дипломат.

суд (25113) Чехия (1728) Донбасс (26956) Перебийнис Евгений (75)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
А у нас этим уродам по 2 года условно дают!
показать весь комментарий
22.09.2020 15:10
+8
Вот что значит не сепарские правоохранительные органы и суд.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:15
+6
В этом году летом на аналогичный условный срок был осужден в Чехии некий Кафка, тоже чех.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас этим уродам по 2 года условно дают!
показать весь комментарий
22.09.2020 15:10 Ответить
БЫЛ БЫ ОН ЧЕХ, ПОЛУЧИЛ БЫ УСЛОВНО. Чешский суд приговорил к 3 годам условно военнослужащего Эшту, воевавшего за наемников РФ на Донбассе. https://censor.net/ru/news/3127492/***********************************************************************************************************
показать весь комментарий
22.09.2020 15:11 Ответить
В этом году летом на аналогичный условный срок был осужден в Чехии некий Кафка, тоже чех.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:29 Ответить
На стороне оккупанта расии, идиот а не каких-то "террористов". Напала на нас расия!
показать весь комментарий
22.09.2020 15:12 Ответить
Вот что значит не сепарские правоохранительные органы и суд.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:15 Ответить
https://www.newsru.co.il/world/22sep2020/su30_119.html В Тверской области разбился самолет Су-30, летчики выжили
показать весь комментарий
22.09.2020 15:20 Ответить
наш потворний суд того пітора б виправдав і призначив компенсацію
показать весь комментарий
22.09.2020 15:27 Ответить
Сейчас кацапы схватят у себя первого подвернувшегося под руку чеха и в чем-нибудь обвинят, чтобы осудить и потом обменять.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:25 Ответить
Суд в Чехии /Нетаньяху в Украине похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее./ Израильские наёмники из террористических формирований ДНР Израилем не преследуются.В отличие от Чехии.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:43 Ответить
Во дундук! Не мог в Киеве схорониться, на крайняк депортировали б в ОРДЛО.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:55 Ответить
В Украине его бы выпустили, а потом начали бы раскручивать в депутаты от СН.
показать весь комментарий
22.09.2020 16:48 Ответить
Обменяют
показать весь комментарий
22.09.2020 16:49 Ответить
 
 